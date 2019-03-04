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 Шулявский путепровод в Киеве перекроют 16 марта: его демонтаж начнется на следующий день, - КГГА. КАРТА

С 16 марта в связи с реконструкцией будет перекрыт Шулявский путепровод и организовано движение транспорта по прилегающим улицам. Работы по демонтажу существующего путепровода планируется начать 17 марта.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктцры КГГА, передает Цензор.НЕТ.

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Закончить строительство нового путепровода обещают уже к концу этого года.

"К концу 2019-го планируется завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина - 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения", - отметили в пресс-службе.

Движение транспорта в направлении Александра Довженко - Вадима Гетьмана будет осуществляться по улицам Антона Цедика и Петра Нестерова, с выездом на проспект Победы. Для этого на пересечении улицы П. Нестерова и проспекта Победы обустроен временный светофор. Еще один светофор появится на пересечении проспекта Победы и Гарматной для обеспечения возможности левого поворота на Гарматную. Далее - по улице Гарматной и улицей Выборгской будет обеспечиваться выезд на улицу В. Гетьмана.

Шулявский путепровод в Киеве перекроют 16 марта: его демонтаж начнется на следующий день, - КГГА 01

Движение транспорта в направлении В. Гетьмана - А. Довженко будет организовано существующим реконструированным съездом на проспект Победы с возможностью пересечения проспекта и выездом на улицу Довженко реконструированным съездом, где также устроят временный светофорный объект.

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На путях объезда предусмотрена организация одностороннего движения автомобильного транспорта, а именно: улица А. Цедика (до пересечения с улицей П. Нестерова) и улица П. Нестерова будут переведены в режим одностороннего движения; улица Гарматная (до пересечения с улицей Выборгской) и улица Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения.

Шулявский путепровод в Киеве перекроют 16 марта: его демонтаж начнется на следующий день, - КГГА 02

Источник: https://censor.net.ua/p3114828
 
 
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Шо, опять?
"По словам главного КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" Здольника, в рамках реконструкции путепровода разрабатывается новая схема движения транспорта и устанавливаются новые светофоры. Мост снесут 3-4 ноября 2018 года."
Шулявский путепровод в Киеве перекроют 16 марта: его демонтаж начнется на следующий день, - КГГА - Цензор.НЕТ 8541
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А если там грохнется очередной кран Захарий, то до 2035-го.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиШулявский путепровод в Киеве перекроют 16 марта: его демонтаж начнется на следующий день, - КГГА. КАРТА
 
 
 
 
 
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