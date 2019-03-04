 Шулявский путепровод в Киеве перекроют 16 марта: его демонтаж начнется на следующий день, - КГГА. КАРТА

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктцры КГГА, передает Цензор.НЕТ.
Закончить строительство нового путепровода обещают уже к концу этого года.
"К концу 2019-го планируется завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина - 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения", - отметили в пресс-службе.
Движение транспорта в направлении Александра Довженко - Вадима Гетьмана будет осуществляться по улицам Антона Цедика и Петра Нестерова, с выездом на проспект Победы. Для этого на пересечении улицы П. Нестерова и проспекта Победы обустроен временный светофор. Еще один светофор появится на пересечении проспекта Победы и Гарматной для обеспечения возможности левого поворота на Гарматную. Далее - по улице Гарматной и улицей Выборгской будет обеспечиваться выезд на улицу В. Гетьмана.
Движение транспорта в направлении В. Гетьмана - А. Довженко будет организовано существующим реконструированным съездом на проспект Победы с возможностью пересечения проспекта и выездом на улицу Довженко реконструированным съездом, где также устроят временный светофорный объект.
На путях объезда предусмотрена организация одностороннего движения автомобильного транспорта, а именно: улица А. Цедика (до пересечения с улицей П. Нестерова) и улица П. Нестерова будут переведены в режим одностороннего движения; улица Гарматная (до пересечения с улицей Выборгской) и улица Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения.
"По словам главного КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" Здольника, в рамках реконструкции путепровода разрабатывается новая схема движения транспорта и устанавливаются новые светофоры. Мост снесут 3-4 ноября 2018 года."