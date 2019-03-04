 "Сегодня тебя сфоткал клуб, завтра ты в папках РФ спецслужб": Ультрас Шахтера выступили против билетов по паспортам. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sportarena, сообщив об этом в своем Twitter.
"Сегодня тебя сфоткал клуб, завтра завтра ты в папках спецслужб"— Кроты (@Ultras_Shakhtar) 2 марта 2019 г.
Протестуем против новых правил посещения выездных матчей от администрации ФК Шахтёр. pic.twitter.com/bTRfeS4J8W
Фанаты Горняков недовольны введением клубом продажи билетов на выездной сектор только по паспортам, а также с фото и заполнением другой личной информации.
"Сегодня тебя сфоткал клуб, завтра ты в папках спецслужб", — написали в своем Twitter ультрас, хотя на баннерах также видно аббревиатуру "РФ" перед словом "спецслужб".
Донецкий клуб ужесточил правила продажи из-за предотвращения проявления расизма, ксенофобии, пропаганды тоталитарных идеологий и нетерпимости по любому из признаков с целью борьбы против неуважительного отношения отдельных болельщиков к остальным зрителям.
Заполнить анкету "активного болельщика" можно на сайте Шахтера, для чего нужно ввести также адрес проживания.
Также на матче с одесситами фанаты выездной команды сожгли российский флаг.
#ultrasShakhtar— Кроты (@Ultras_Shakhtar) 2 марта 2019 г.
Как хорошо горит российское тряпьё. Флаг российских оккупантов. Гори-гори ясно. pic.twitter.com/phMVUA6ity
Цену доверия спец службам Украины они высказали однозначно.
Кушайте переможеньку не обляпайтесь