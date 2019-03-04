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 Общество, Спорт
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Все про:акция (1882) болельщики (267) Шахтер (539)

 "Сегодня тебя сфоткал клуб, завтра ты в папках РФ спецслужб": Ультрас Шахтера выступили против билетов по паспортам. ФОТО

В матче 20-го тура УПЛ Черноморец — Шахтер (0:1) в Одессе донецкие ультрас провели акцию на выездном секторе команды против нововведения клуба о продаже билетов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sportarena, сообщив об этом в своем Twitter.

Фанаты Горняков недовольны введением клубом продажи билетов на выездной сектор только по паспортам, а также с фото и заполнением другой личной информации.

"Сегодня тебя сфоткал клуб, завтра ты в папках спецслужб", — написали в своем Twitter ультрас, хотя на баннерах также видно аббревиатуру "РФ" перед словом "спецслужб".

Донецкий клуб ужесточил правила продажи из-за предотвращения проявления расизма, ксенофобии, пропаганды тоталитарных идеологий и нетерпимости по любому из признаков с целью борьбы против неуважительного отношения отдельных болельщиков к остальным зрителям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не одобряем, но за прицелы и спальники спасибо!" - ультрас "Шахтера" потроллили Ракицкого

Заполнить анкету "активного болельщика" можно на сайте Шахтера, для чего нужно ввести также адрес проживания.

Также на матче с одесситами фанаты выездной команды сожгли российский флаг.

Источник: https://censor.net.ua/p3114826
 
   
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Малолетки бесятся "Сегодня тебя сфоткал клуб, завтра ты в папках РФ спецслужб": Ультрас Шахтера выступили против билетов по паспортам - Цензор.НЕТ 521
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Мы уже перебесились, годах так в 70-х, прошлого века, теперь Ваша очередь "Сегодня тебя сфоткал клуб, завтра ты в папках РФ спецслужб": Ультрас Шахтера выступили против билетов по паспортам - Цензор.НЕТ 1133
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Я и не начинал, Вы меня с кем то путаете "Сегодня тебя сфоткал клуб, завтра ты в папках РФ спецслужб": Ультрас Шахтера выступили против билетов по паспортам - Цензор.НЕТ 7361
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Мля,шо за хрень?!Какие-то ***************** ФСБэшные закидоны!А отпечатки пальцев,днк,снимок радужки глаза с группой крови и спермой им не надо сдать?Так шоб наверняка не перепутали.Может ещё и согласие на трансплантацию органов сразу подписать?!Так,на всякий случай,шоб було.А то мало ли,вдруг у кого из спонсорского состава проблемы с почками,печенью,сердцем.А хлопцы то все молодые,здоровые в большинстве своём.Удобненько так,тюкнуть по темечку в заварушке нужного здорового донора и бегом себе тюнинг делать.
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А фанаты футбола отнюдь не дураки!
Цену доверия спец службам Украины они высказали однозначно.
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Путлер боиться песенку про Лалала лала лала "Сегодня тебя сфоткал клуб, завтра ты в папках РФ спецслужб": Ультрас Шахтера выступили против билетов по паспортам - Цензор.НЕТ 757 "Сегодня тебя сфоткал клуб, завтра ты в папках РФ спецслужб": Ультрас Шахтера выступили против билетов по паспортам - Цензор.НЕТ 757
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А що ви "кроти" хотіли? Їдьте до голови вашого клуба і гудіть, може почує. Розпустились зовсім. Палите прапори асвабадітєлєй-партньорів...За що респект.
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Плешивый Хмырь всего украинского боится,больше чем Майдана на РАБссии дохлятине... "Сегодня тебя сфоткал клуб, завтра ты в папках РФ спецслужб": Ультрас Шахтера выступили против билетов по паспортам - Цензор.НЕТ 6225
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"Ополченочка" которая в кадре квасит винчик с Цаплиенко орден за Дебалю получила. Интересно, за что же может получить орден член танкового экипажа? Я думаю за уничтожение других экипажей. то есть ребят из ВСУ. Зато теперь винчик.
Кушайте переможеньку не обляпайтесь
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Даеш спекуляции. Хватит покупать билети для себя и друзей. Барыги не дают разводить лохов на бабки.
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До барыг РАБссии Украине далеко "Сегодня тебя сфоткал клуб, завтра ты в папках РФ спецслужб": Ультрас Шахтера выступили против билетов по паспортам - Цензор.НЕТ 45769,5 тонн кокаина в Кабо-ВЕРДЕ НЕ ДАДУТ СБРЕХАТЬ "Сегодня тебя сфоткал клуб, завтра ты в папках РФ спецслужб": Ультрас Шахтера выступили против билетов по паспортам - Цензор.НЕТ 4576СЛОВО БАРЫГА В ПЕРЕВОДЕ С ИСПАНСКОГО ОЗНАЧАЕТ добытчик и сбытчик Наркодури...
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Наверно боятся светить лица, после того как сожгли флаг.
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Ультраси "Шахтаря" своїми діями визивають повагу! Вони постійно нагадують , що Донецьк - Україна!
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А почему патриоты боятся что их узнают?
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Они хотят чтобы "болелы" покупали билеты на футбол по паспорту и сидели на трибунах как в театре?! ...ой блин.. хвори люди...
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Сегодня тебя сфоткал клуб, завтра ты в папках РФ спецслужб": Ультрас Шахтера выступили против билетов по паспортам. ФОТО
 
 
 
 
 
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