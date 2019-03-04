 Суд отказался продлить меру пресечения Мангеру. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

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Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения Владиславу Мангеру.

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Прокуратура просит продлить обязательств, которые были наложены на Мангера ранее.

Защита, отметила, что наложенные ранее обязательства истекли 3 марта, а подозреваемый Мангер ни снял электронный браслет, ни тем более не покинул страну. Сам Мангер заявил, что не собирается убегать от следствия и настроен доказывать свою невиновность. В связи с этим защита просит отказать в продлении меры пресечения.

В итоге, суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о продлении меры пресечения Мангеру.

Соответсвенно, с Мангера теперь должны снять электронный браслет, а также должны вернуть ему паспорта для выезда за границу. По словам адвоката Мангера, они пока самостоятельно не будут снимать электронный браслет, а паспорта ему должны вернуть уже сегодня.

Вместе с тем, прокурор Калита отметила, что у Мангера в качестве обязательств остается внесенный ранее залог, так как он не имеет таких ограничений по срокам и действует на время расследования.

Суд избирает меру пресечения Мангеру.

Мангер.





Прокурор Калита.

Судья Головчак.

Прокуроры Дмитрий Боян и Виктория Калита.

Судья объявляет решение.

Мангер покидает зал суда.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.