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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Суд отказался продлить Мангеру обязательства по мере пресечения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 4 марта, Шевченковский райсуд Киева провел заседание по рассмотрению ходатайства о продлении меры пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

...
Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения Владиславу Мангеру. 

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Прокуратура просит продлить обязательств, которые были наложены на Мангера ранее.

Защита, отметила, что наложенные ранее обязательства истекли 3 марта, а подозреваемый Мангер ни снял электронный браслет, ни тем более не покинул страну. Сам Мангер заявил, что не собирается убегать от следствия и настроен доказывать свою невиновность. В связи с этим защита просит отказать в продлении меры пресечения.

В итоге, суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о продлении меры пресечения Мангеру.

Соответсвенно, с Мангера теперь должны снять электронный браслет, а также должны вернуть ему паспорта для выезда за границу. По словам адвоката Мангера, они пока самостоятельно не будут снимать электронный браслет, а паспорта ему должны вернуть уже сегодня.

Вместе с тем, прокурор Калита отметила, что у Мангера в качестве обязательств остается внесенный ранее залог, так как он не имеет таких ограничений по срокам и действует на время расследования.

Суд отказался продлить Мангеру обязательства по мере пресечения 01

Суд избирает меру пресечения Мангеру.

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Мангер.

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Прокурор Калита.

Суд отказался продлить Мангеру обязательства по мере пресечения 05

Судья Головчак.

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Прокуроры Дмитрий Боян и Виктория Калита.

Суд отказался продлить Мангеру обязательства по мере пресечения 07

Судья объявляет решение.

Суд отказался продлить Мангеру обязательства по мере пресечения 08

Мангер покидает зал суда.

Суд отказался продлить Мангеру обязательства по мере пресечения 09

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.

Источник: https://censor.net.ua/p3114823
 
 
 Топ комментарии
 
а чого їй туди ходити кожен раз?
Рейтинг ЮВТ достатньо високий - по Україні йде хвиля підтримки Тимошенко.
По суду - правильне рішення суду.
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Луценко, ты свинарчука когда посадить думаешь?
хватить пиарить кама сваего пустышками про магеру...
давай друзёв петралексеича сажай...
або руки рубай...
бляха-муха....
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Кажуть що Петро не знав Свінарчука))
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Гідрант його вже звільнив. "Тобі що, реформ мало?"
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Так йому Ющь передав, як куму, купу тих, що нічого не крали.
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Да, какой у нас однако принципиальный, рехвормированный, неподкупный суд. Прям как шльондры на окружной Харькова...
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Нє, до шльондр їм далеко. Ті хоч корисні комусь.
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ЮВТ, з підтримкою не спішить до зали, мабуть за рейтинг переживає, який і так валиться Суд рассматривает продление меры пресечения Мангеру - Цензор.НЕТ 9142
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а чого їй туди ходити кожен раз?
Рейтинг ЮВТ достатньо високий - по Україні йде хвиля підтримки Тимошенко.
По суду - правильне рішення суду.
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по Україні йде хвиля вОні від вонІ...
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Хвиля так, що й лодку з БабЮлею може накрити, то правда з такою "підтримкою"https://www.youtube.com/watch?v=RYxDKn904uE , і гроші люди "свої кровні" на цю хвилю не шкодують https://bihus.info/pensioneri-pererahovuut-tisaci-griven-batkivsini-taemno-bo-boatsa-politicnih-represii-timosenko Суд отказался продлить меру пресечения Мангеру - Цензор.НЕТ 3011
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Конечно, правильное. Виноваты убийцы, а заказчик тут ни при чем.
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то хто той заказчик? Вирішили перед виборами кинути тінь на Тимошенко? ну кинули, але ж хіба так можна, якщо доказів немає щодо того Магнера чи Мангера, як його там...? - виходить, що пустили слідство не в тому напрямку? нащо шукати, якщо якась вже висока рука вказала хто винен.
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Парабеллум, я дам тебе вальтер, он надежнее. Застрелись
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Начальник Херсонской области Мангер не знал местной активистку Гандзюк,по его же словам.Вы верите этому начальнику Херсонщины?
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Верим чему ? Он говорил что не причастен к её убийству, а что "не знает" это сугубо Ваши слова.

По Вашим словах "Начальник Херсонской области Мангер не знал местной активистку " .
Конечно не верю. Должности "Начальник области" в Украине нет, им есть глава обладминистрации назначаемый президентом -но это не Мангер.
Мангер глава обл.рады, избираемой этой радой.
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Не парься.я внимательно слушал что сказал МАНГЕР...
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Слушать мало, если мозгов нет, можно "услышать" что и Кэнеди он.


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Всё верно, только поправтесь - на відміну від верховної Ради, голів обласних рад вибирають не депутати ради, а населення ціх областей на прямих виборах голів місцевих, районних, та обласних рад. Разом з депутатами цих рад. А от зняти голову ради таки можуть і депутати.
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поправтесь сами: голову облрады избирают депутаты этой облрады, я всё правильно написал.
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канешна лично не знав.. он узнавал его по чемоданчику с баблом
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Сбитый лётчик стал токсичным, у крыс срабатывает инстинкт самосохранения.Уже 2 решения судов только сегодня.По газовым тарифам и по Мангеру! Тухлый запашок немного относит ветром..
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Если б что-то накопали, то фиг бы отпустили.
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Луценко, ты свинарчука когда посадить думаешь?
хватить пиарить кама сваего пустышками про магеру...
давай друзёв петралексеича сажай...
або руки рубай...
бляха-муха....
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Посмотрите на етих судей и прокуроров круглолицых с тремя подбородками. Вы какого результата ожидали от них?
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Шумиха прошла все расходимся... Суд отказался продлить меру пресечения Мангеру - Цензор.НЕТ 1349 а сегодня актуальная тема Свинарников.
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Призначити йому ще одну заставу в 25 мільйонів і поки що потримати за гратами доки адвокат додому не з'їздить за баблом..😕
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Упразднить должности глав областных администраций и кислотные террористы вместе с Бошировыми,Луговыми и Петровыми исчезнут....
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Суди причаїлись і, здається, не виконують прямих наказів, поки щось не буде зрозумілим після виборів. Ну не у всіх по перемитру городу трилітрові банки закопані. Ото хазяйська людина. У когось рахунки і нерухомість за кордоном.
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Судді теж вирішили на випередження діяти? Думають, Солом'яна Коса буде вождем племені? А фіг! Тому даремно вони так. Виборці хочуть "крові" вбивць і замовників вбивства Гандзюк. Тому не радив би гратися з такими речами. І Мангеру немає на що надіятися. хіба на справедливий неупереджений суд. Це теж справа часу. Але невідворотня.
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"да здравствует наш суд, самый условный суд в мире!" (С)
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Как и следовало ожидать что доказательств НОЛЬ !!! Кроме желания бпп примазать к этому делу Мангера и отмазать своих холуев с бпп которые реально причастны к убийству Гандзюк.
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Решили держать нас в тонусе?)))
Зрадомер никто выкладывает
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Ждем-с выступления Луценко. Он же главный обвинитель и спичрайтер по защите мальдивского главнокомандующего от активистов кто заказал Екатерину Гандзюк.
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власть наперсточников опять в нокауте , сегодня, что не суд ,то удар под дых власти барыг и брехунов
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По ходу получается и реформироуанная прокуратура во главе с алкашем без образования ни самый реформированный суд у мире явно не договорились. Понятно одно, что кроме пьяного бреда Югика в этом деле других доказательств как то не наблюдается.
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Меня посетила странная,но простая до безобразия мысль.Существует такое понятие,как контракт-договор,где прописано ВСЕ-сроки,зарплата, права и обязанности двух договаривающихся сторон,ответственность за невыполнение и тд и тп.Весь цивилизованный мир живет и работает по этим правилам.Так какого хера мы (народ) выбираем (нанимаем) какое то мурло,которое мало того,что само не имеет никакого контракта и ответственности (кроме какой то мифической политической-что это вообще за херня?) перед нами,но и приводит с собой свору лучших корешей-дерибанщиков,с которыми потом тоже ничего сделать нельзя(потому,что кореша).Контракт-это железобетонный документ документ,где стоит подпись нанимаемого работника и который потом можно рассматривать в любой соответствующей инстанции для реализации исполнения любого из его пунктов, в том числе, и при его нарушении. ВСЕ! Контрактная система для всех,стремящихся "спасти" страну,в том числе и для "любимых друзей,кумовей,сватов и родственников.Какой толк с инаугурации и присяги?Какой толк с размытых общих фраз и руки на Конституции? Где регламентирующий документ с конкретными обязанностями , ответственностью и подписью?У меня такое впечатление,что нас всех просто держат за идиотов и причем с регулярным повторением. Всю жизнь работаю по контракту и попробывал бы я только что то в нем нарушить.Долго бы никто не разбирался.Незаменимых нет. Есть незамененные. Мне кажется,что в этом направлении надо что то менять. И тогда очередь в "спасители" изменится прежде всего в качественном составе.
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При этом, хотелось бы все таки как то изменить судебную систему.Ну хотя бы через повешение... Суд відмовився продовжити запобіжний захід Мангеру - Цензор.НЕТ 9004
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Акция "предвыборыные педофилы 2019" с треском провалилась !!!
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Не получается у соевых что-то. Чтоб они не делали не идут дела, словно в понедельник их мама родила!
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Здравия всем! Класс супер! Сначала Конституционный суд отменяет коррупционную статью, затем второй суд отпускает потенциального заказчика расправы над волонтером, далее- странные заявления Авакова о подкупе БПП избирателей и обвинения в этом БПП и Тимошенко, но при этом на официальный запрос МВД- полный ноль. Официально МВД нет никаких дел по подкупу избирателей со стороны БПП. Ничего нет. Использование Бигуса в двух скандалах- с одной стороны, по серым схемам закупки оборонки запчастей из России, с другой- финансирование партии Батькивщины через подставных лиц абсолютно не понятными источниками- МВД молчит как рыба об лед! Зато есть расследование СБУ о подкупе избирателей и создании финансовой пирамиды с использованием неких граждан РФ в избирательной компании Батьеивщины. Проанализировав все это ,вам не кажется что происходит тихий переворот или его попытка? Зрадофилы? Вам не кажется что "зраду" вы ищите абсолютно не там? Вот это вам всем собственно говоря ответ- почему Порошенко не может успешно бороться с корупцией- продажность олигархических элит! Если в 2014 году Коломойский был против Путина- потому что ему было выгодно, а не потому что он "большой патриот Украины"! То сейчас "Беню " обидели! И товарисч быстренько переметнулся на другую сторону. Хорошо что хоть Ахметов не совсем учавствует в этом- Ахметов живет по понятиям, а по понятием- сотрудничество с государством не допустимо в любом виде. У него с Порошенко нейтралитет. Это подтверждает тот мессидж который я пытаюсь донести вам- это не готовность так называемых политических и экономических элит переходить на Западный стиль производственных отношений. А здесь добавьте еще и внешнее противостояние с Россией. Эти ситуативные, а в некоторых случаях, как например с Тимошенко, долгие партнерские отношения ( это мягко сказано) и является той основной причиной- почему нет эффективной борьбы с корупцией- не потому что Порошенко и его окружение коррупционеры( период первичного накопления капитала был очень жесток и я не питаю иллюзий относительно того что собой представляют эти люди, причем все без исключения) , а потому что открытие полноценного внутреннего фронта означает неминуемое ослабление страны. По сути ваш сегодняшний выбор сводится к двум простым вещам- это постепенный эволюционный переход к цивиллизационному миру, либо возврат в Российскую империю с вытекающими отсюда прследствиями. Из первой пятерки кандидатов я вижу только одного- который предлагает этот путь- и он очень не нравится России. Все остальные- это различная степень отката назад, от полной до частичной потери государственности с вытекающими последствиями.
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Так что , пол Херсона упрятать на нары по заказу Пэти ?!
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Нет! Надо упрятать тех кто сделал с человеком такое! Исполнителей, посредников, и заказчиков. И не по заказу "Пети" а по Закону.
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Вот по закону и выпустили , бо нет ниодной вменяемой улики , нет мотива , портрет предполагаемого заказчика подобного дикого и бессмысленного преступления никак не совпадает с личностью Мангера , поскольку последний не является ни олигофреном со справкой , ни конченным психопатом , ни наркоманом , ни запойным алкашом . А такое маломотивированное зверство мог заказать лишь подобный тип . Да ещё так "заказать" , чтобы пол Херсону об этом сообщить . И главное -- исполнителю сообщить . Только конченный дегенерат на такое способен !
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Вы знаете в свое время даже Американское правосудие было бессильно доказать преступления Аль Капоне. Тоже ,исчезали свидетели или отказывались от своих показаний. Но задача была успешно решена. Причем самое смешное- что та сумма неуплаченных налогов была настолько смешная- что Аль Капоне был готов ее заплатить и даже оплатить все штрафы, но нет - дали пожизненное- где он успешно и сдох! Сколько веревочке не виться, а конец то все равно будет!
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Вот именно , там отказывались свидетели , а тут через четыре месяца "амнезии" вдруг у них в памяти возник образ некого "Николаича" ...
И самое дивное , что на криминального судимого авторитета Левина они дали показания сразу и не побоялись , а некий "Николаич" жудкий человек с двумя высшими образованиями и без единой судимсти ...
Знаете ли -- говорю все "доказательсвтва" расчитанны на имбицила .
Чела , лишенного всякого критического мышления .
Я уже не говорю про такую деталь , что по данным предварительного следствия бабки Левину передал помощник депутатат от БПП и не местного , а из ВР .
Вот нахер Мангеру нужен был этот чужой помощник ?!
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Если "по-закону", тогда надо дать запрос в Интерпол на задержание Левина, который уже 8 месяцев проживает в Доминикане, экстрадировать его в Украину, допросить и если он действительно идентифицирует "Николаевича" как заказчика преступления - Мангера, тогда и судить...
А, пока, всё следствие основывается на показаниях трёх болванов которые утверждают что "...им Левин сказал, что Николаевич - это Мангер" и не более...

А представь если Левин на допросе вдруг скажет, что заказчик был вовсе не Николаевич, а Алекссевич и что болваны просто спутали....
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Ну похоже у них и на Левина для пиара есть "улики" , а для "Интерпола" то там нахер могут послать !
Потому что , сам заказ облить человека кисолотой выглядит совершенно бессмысленно без полного перечня мотивов . У них очень слабо проработана линия мотива .
У них обливают кислотой в основном без заказа и ревнивые соперницы или брошенные (отвергнутые) любовники . И главный мотив -- бессмысленная но беспощадная месть .
Такое заказать и исполнить мог только конченный садист .
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Но есть и косвенные улики- это то что говорит отец погибшей! Я не думаю если бы вы что либо знали о конфликте , то молчали бы или врали! Это существенно! Наверняка между отцом и пострадавшей были какие то беседы и она рассказывала отцу об истинных причинах конфликта. Во всяком случае- он прямо говорит об этом! Да это не может быть прямым доказательством- ибо необходимо признание всей цепочки, но исходя из вашей же логики- какой смысл врать отцу потерявшему свою дочь!
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отец - убитый горем, вряд ли способен на рациональное мышление и может повторять все, что ему кто-то вложил в уши. Что до слов самой Кати, то она четко заявляла, что у ее заказчика в шкафу висит китель с погонами.
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Тогда причем здесь Порошенко? О каком кителе с погонами она говорит? Я подробностей не знаю, да вы тоже, еесли она была в сознании и могла что либо сказать то с ней наверняка разговаривали следователи. Как бы отец не был убит горем, но повторяюсь наверняка он имел с ней беседы до того как случилось и наверняка после- если это было возможно. Он же настаивает именно на Мангере. Я просто ставлю себя на его место- я бы сам лично разорвал бы ублюдков если бы кто бы они не были. Это эмоциональное состояние , когда ни имена ни жолжности ни положение ни имеют никакого значения.
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"Расследование СБУ" --- Суд відмовився продовжити запобіжний захід Мангеру - Цензор.НЕТ 5365 .

Вот значёк амерыканский , а рассуждение детсадовско-софкоидные .

Пэтя это точная копия ***** . Они взаимо-выгодны один другому . Наличие агрессии ***** даёт Кондитеру возможность зарабатывать на войне , а ***** наличие внешне воинственных заяв Пэдро даёт основание проводить имперскую захватническую и аргессивную политику .

Ну а СБУ уже давно не занимается своими обязанностями а выполняет коммерческие и полические заказы !
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ключове слово "потенційного", ти теж потенційний замовник і що тебе теж посадити? Не виправдовуючи і не звинувачуючи, але суду відомо трохи більше ніж тут дурналісти пишуть, і тому у він приймав виважене рішення. Можливо слідствонедопрацювало або підозра недостатньо обгрунтована. Ще рано щось говорити, буде йти процес будемо чути й бачити.
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Да уж! Еще никогда Параша так плохо не жила за всю ее 28 летнюю современную историю чем при при Президенте Порошенко. Выгода просто афигенная! Вы эти сказки для дефективных расскажите кому нибудь другому!
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Очень примитивные рассуждалки . Как в детском садике !
Только вот рейтинги ***** до 93% как раз при Пэдро и зашкаливали .
А пол Донбасса оттяпали это при ком ?!
Да и Крым сдали при очень активном теневом участии Пэдро и тех олигархов , к кому он ездил в Вену в апреле 2014 "за ярлыком на царство" от олигархата !
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Пол Донбасса оттяпали в отсутсвие Президента так же как и Крым. Был в Украине такой "лох" Янукович, который убежал в Мордор со всеми деньгами. Не путайте пожайлуста хронологию событий. Смените методичку.
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Так ******** был начальником у Кондитера . Это в правительстве ********а работал некто Порошенко Пётр .
И это как раз ******** так же воевал с Юлей , как сейчас Кондитер .
Абсолютно теми же методами . Поэтому я и назвал эту провальную операцию "предвыборныей педофил 2019" .
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ты не ставь знак равенства между порошенко и Украиной
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Порошенко Президент Украины, гарант Конституции и один из кандидатов на второй срок. С точки зрения того что Украина это Парламентско- Президентская республика- Порошенко выполняет свои функции на твердую "4+". Как бизнессмен господин Порошенко меня абсолютно не интересует. В меньшей степени как человек тоже- семьянин, независтмый, не бедный, успешный- это качественные характеристики которые дополняют , но не являются главными. Главное- это его деятельность на посту Президента- и здесь я вижу большие успехи. Я в отличие от многих на этом сайте не живу эмоциями, а предпочитаю думать головой, и использовать рациональное и аналитическое мышление.
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фСБ(у) вело справу про нібито "злочин" Мангера, точніше вигадало її і сфальшувало, тож винуватець відомий. Почитайте про хєнєрала Кононенка, чий підрозділ займався цією провокацією - там суцільний жах і кримінал. Отакі "кадри" у пріпіздєнта, ретельно підібрані.
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Цуки человека заживо сожрала кислота кули вы жуёте мычите под нос как бабка шептуха ! Мычатник куев иди в церкву мычи..Не куя не понятно о чём вообще .. Цытирую и за что я родился в стране этих *********?
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Вот именно - их Бог должен покарать , что на таком горе они решили антипиар устроить для политического конкурента .
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Собственно, карта Мангера была придумана, чтобы крыть козыри рейтингов Тимошенко. Этой картой уже сыграли, всё, что из неё могли выдушить - выдавили. Ход оказался практически холостым, поэтому прокурватура тупо сливает "дело" сейчас, чтобы не подсерать рейтинх харанта под самые выборы )))
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Вы мне скажите с кем Вона не воевала???? Разве что с "собой любимой"! Тему "ширки" просто не хочу поднимать, там и так все ясно! Не хочу поднимать тему Лазаренко, арестов за контрабанду валюты как в России так и в Украине, газовый контракт, распродажа военной техники, не признания агрессии Мордора в Грузии. Это факты! И когда начинаешь анализировать всю ее жизнь- то напрашивается не очень хороший вывод! Вот кто реальный "политический маньяк и убийца своей собственной страны!
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Як і передбачалось, ніяких фактів причетності Мангера оприлюднено не було, бо їх і немає. Про це казали буквально усі правники.
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Сьогодні Україна рай для бандитів і бюджетних злодюг .
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСуд отказался продлить Мангеру обязательства по мере пресечения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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