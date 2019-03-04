 Бойцы 30-й ОМбр "удалили" на Донбассе вражеский опорный пункт "Прыщ". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.

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По словам бойцов, позиция "Прыщ" была ближайшей к их позициям огневой точкой врага, которая постоянно докучала им.

"Лучший гранатометчик Сухопутных войск, который является военнослужащим одного из наших подразделений, знает методы борьбы с "паразитами"", - отметили бойцы, опубликовав фото уничтоженного "Прыща".





