 Бойцы 30-й ОМбр "удалили" на Донбассе вражеский опорный пункт "Прыщ". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.
По словам бойцов, позиция "Прыщ" была ближайшей к их позициям огневой точкой врага, которая постоянно докучала им.
"Лучший гранатометчик Сухопутных войск, который является военнослужащим одного из наших подразделений, знает методы борьбы с "паразитами"", - отметили бойцы, опубликовав фото уничтоженного "Прыща".
Шо, опять?
Напрасно мамаші дамой ждут синов -
Ім скажут - оні заридают.
І только обривкі піксельних штанов
В донбасской стапі догорают!
Слава Україні! Слава українським воїнам!
"Уважаемые ополченцы из Российской Федерации! Просим вас перед поездкой в нашу республику наносить татуировки на все части вашего тела с указанием ФИО и адреса проживания. А то потом такая неразбериха получается!"
Приснився сон - фарбуєм в біле... КРАЗи,
Вантажим сало й гречку - будь здоров!
Нас не просили? Непотрібні фрази!
Ми виступаєм дружно на... Тамбов.
Кордон? Премо - плювати! Дай дорогу!
Без митниць і узгоджень, зайвих слів.
Там українцям треба допомогу -
Бо "другу мову" Путя ще не ввів.
Тамбов.... і далі!... Їдем - не вертаєм,
Пусті полиці, "множєство" проблем.
Зупинимось, напевне, під Китаєм -
Народу ж тьма страда під москалем.
Республік з десять створим по дорозі,
На Красній площі підіймем Майдан!
А там, дивись, й "х*йло" спочине в Бозі -
Розвалиться мерзенний Кацапстан.
Поможемо.?.. Чого ж чекати всує?
Навіки пропади страшна маро!
Не триста КРАЗів - тисячу фарбуєм,
Сторицею віддячим за "добро"!
Куранти відізвуться трубним гласом,
І зло кремлівське згине на віки!
…Молюся в сні, щоб не збудитись часом -
В Тамбов.. хоча б доїхати таки…
Іван Гентош
RIP Кит Флинт. В твою память:
Swine-Russian Invaders Must Die
І ось кавер від німецьких Military *** класиків:
Funker Vogt - Narayan (The Prodigy cover)
R.I.P. Флінт
Ну шо кацапи, далі буде. Щоб ви падли скоріше всі повиздихали...
"Сморщенный мандат" - то есть перемирия перемириями, а прыщи всё равно давят. Вот и засыхает в пыльной степи отправленный в ад ихтамнет, которого уже совсем нет. Порадовало, что ИИ сравнил украинское оружие с Молотом Богов - то есть Мьёллниром, молотом Тора.