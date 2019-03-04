EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Происшествия, Фоторепортаж
  6738  47
Материалы по теме:
Все про:война (3326) ликвидация (406) Донбасс (18060) 30 отдельная механизированная бригада (18) Объединенные силы (252)

 Бойцы 30-й ОМбр "удалили" на Донбассе вражеский опорный пункт "Прыщ". ФОТО

Воины 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили на Донбассе опорный пункт оккупантов, который доставлял им немало хлопот.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.

Смотрите также: Уничтожение снайпера российских оккупантов в зоне ООС. ВИДЕО

По словам бойцов, позиция "Прыщ" была ближайшей к их позициям огневой точкой врага, которая постоянно докучала им.

"Лучший гранатометчик Сухопутных войск, который является военнослужащим одного из наших подразделений, знает методы борьбы с "паразитами"", - отметили бойцы, опубликовав фото уничтоженного "Прыща".

Бойцы 30-й ОМбр удалили на Донбассе вражеский опорный пункт Прыщ 01
Бойцы 30-й ОМбр удалили на Донбассе вражеский опорный пункт Прыщ 02
Бойцы 30-й ОМбр удалили на Донбассе вражеский опорный пункт Прыщ 03

Бойцы 30-й ОМбр удалили на Донбассе вражеский опорный пункт Прыщ 04

Источник: https://censor.net.ua/p3114778
 
   
 Топ комментарии
 
что характерно, это не спецназ ДШБ и не бойцы ССО работают.. это обычная мехбригада!!!.. это говорит о высоком уровне подготовки наших ПТУРистов, о достаточном колличестве ПТОРов на фронте, о продуманности операций, и о общем морально-психологическом настрое в Армии: бить врагов! бить оккупантов!!!
 показать весь комментарий
 
Пять накатов на хуй пошли! Это хорошо......
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
что характерно, это не спецназ ДШБ и не бойцы ССО работают.. это обычная мехбригада!!!.. это говорит о высоком уровне подготовки наших ПТУРистов, о достаточном колличестве ПТОРов на фронте, о продуманности операций, и о общем морально-психологическом настрое в Армии: бить врагов! бить оккупантов!!!
 показать весь комментарий
 
 
а не домовлятися з ними, вірно ти все написав
 показать весь комментарий
 
 
Евгений Тельнов, предприниматель из Кропивницкого, посмертно получивший звание Героя Украины, за один бой уничтожил из гранатомёта два вражеских танка Т-72Б3 и два БМД.
 показать весь комментарий
 
 
это говорит только об одном, хороший боец попался, но не говорить что все зашибись
 показать весь комментарий
 
это хорошо. хорошо что удмуртов и дамбасян самим закапывать не придется. так расщепили их на атомы а часть русни пропиталась в верхний слой почвы.
 показать весь комментарий
 
 
И органические удобрения у вражеской страны закупать не надо.Она их сама в виде биомассы партиями засылает.После освобождения и разминирования не подконтрольных терр торий можно яблочные сады садить,урожай будет бешенный.
 показать весь комментарий
 
 
"І дарагая нє узнаєт, какой кацапов ждал канєц!" Або по-іншому:
Напрасно мамаші дамой ждут синов -
Ім скажут - оні заридают.
І только обривкі піксельних штанов
В донбасской стапі догорают!
Слава Україні! Слава українським воїнам!

 показать весь комментарий
 
 
Официальное обращение союза патологоанатомов ДНР:
"Уважаемые ополченцы из Российской Федерации! Просим вас перед поездкой в нашу республику наносить татуировки на все части вашего тела с указанием ФИО и адреса проживания. А то потом такая неразбериха получается!"

Бойцы 30-й ОМбр "удалили" на Донбассе вражеский опорный пункт "Прыщ" - Цензор.НЕТ 1969
 показать весь комментарий
 
 
Добра новина! Нехай всі повиздихають!
 показать весь комментарий
 
 
***
Приснився сон - фарбуєм в біле... КРАЗи,
Вантажим сало й гречку - будь здоров!
Нас не просили? Непотрібні фрази!
Ми виступаєм дружно на... Тамбов.

Кордон? Премо - плювати! Дай дорогу!
Без митниць і узгоджень, зайвих слів.
Там українцям треба допомогу -
Бо "другу мову" Путя ще не ввів.

Тамбов.... і далі!... Їдем - не вертаєм,
Пусті полиці, "множєство" проблем.
Зупинимось, напевне, під Китаєм -
Народу ж тьма страда під москалем.

Республік з десять створим по дорозі,
На Красній площі підіймем Майдан!
А там, дивись, й "х*йло" спочине в Бозі -
Розвалиться мерзенний Кацапстан.

Поможемо.?.. Чого ж чекати всує?
Навіки пропади страшна маро!
Не триста КРАЗів - тисячу фарбуєм,
Сторицею віддячим за "добро"!

Куранти відізвуться трубним гласом,
І зло кремлівське згине на віки!
…Молюся в сні, щоб не збудитись часом -
В Тамбов.. хоча б доїхати таки…

Іван Гентош
 показать весь комментарий
 
 
Соседняя новость хреновая: умер солист группы, сделавшей многое для электронной музыки. Поэтому сегодня без енота.
RIP Кит Флинт. В твою память:
Swine-Russian Invaders Must Die
 показать весь комментарий
 
 
шкода, це ціла епоха в електроній музиці. вони змінили багато що. R.I.P. Флінт.
 показать весь комментарий
 
 
Так. Ось наприклад німецький Harsh *** гурт The Retrosic, кліп Desperate Youth - з потужним таким впливом... а пісня Bomb звучить ледве не як кавер Smack My Bitch Up.
І ось кавер від німецьких Military *** класиків:
Funker Vogt - Narayan (The Prodigy cover)

R.I.P. Флінт
 показать весь комментарий
 
Так вроде же етот опорный пункт в прошлом году захватили и уничтожили? Или то поторопились?
 показать весь комментарий
 
Було таке минулого року.. Не один козлорожий зайда звідтіля вже в мішку для біологічних відходів повернувся на Рашку. Та видно їм так сподобалася халява, що важко було їм відмовити в такому задоволенні..😃😃😃
 показать весь комментарий
 
 
Молодці хлопці,гарно прища знищили!!! Слава Героям України!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ай-й, молодець!!! .. Той "Прищ" вже добряче набрид нашим хлопцям. Так що евтаназія чергової козлорожої нечисті саме те, що нуна...😁😁😁
 показать весь комментарий
 
 
Прищ, ну і назви у них. Прямо навіює романтикою якоюсь гопнико-наркоманською Бойцы 30-й ОМбр "удалили" на Донбассе вражеский опорный пункт "Прыщ" - Цензор.НЕТ 5262
 показать весь комментарий
 
 
вроде был уже один прыщь, тоже вспахали, что у них за любовь к этому названию?
 показать весь комментарий
 
 
Это старье или просто название одинаковое, в прошлом году уже удаляли Прыщ.
 показать весь комментарий
 
Душевно ДЗОТ вскрыли, с чувством. От вміють гранатометники, коли є час та натхнення.
Ну шо кацапи, далі буде. Щоб ви падли скоріше всі повиздихали...
 показать весь комментарий
 
 
Та там непростий видно заряд був, щоб всю ту заразу з одного пострілу в повітря підняти разом з усією начинкою... 😃
 показать весь комментарий
 
 
кажуть "Шмель" джміль по нашому, залетів
 показать весь комментарий
 
 
Смачна чергова філіжанка кави. Слава героям.
 показать весь комментарий
 
 
....вот с таких малых побед приходит ПОБЕДА большая !!! СЛАВА УКРАИНСКОМУ ВОЙНУ ЗАЩИТНИКУ !!!
 показать весь комментарий
 
Так понимаю, процесс термобарический.... Бійці 30-ї ОМБр "видалили" на Донбасі ворожий опорний пункт "Прищ" - Цензор.НЕТ 5877
 показать весь комментарий
 
Вот что об этом однажды сказал генератор поэзии (чёрт, на сайте всё ещё техработы...)
"Сморщенный мандат" - то есть перемирия перемириями, а прыщи всё равно давят. Вот и засыхает в пыльной степи отправленный в ад ихтамнет, которого уже совсем нет. Порадовало, что ИИ сравнил украинское оружие с Молотом Богов - то есть Мьёллниром, молотом Тора.

Бійці 30-ї ОМБр "видалили" на Донбасі ворожий опорний пункт "Прищ" - Цензор.НЕТ 2675
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияБойцы 30-й ОМбр "удалили" на Донбассе вражеский опорный пункт "Прыщ". ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх