EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Происшествия, Общество
  6596  37
Материалы по теме:
Все про:Тернопольщина (367) УПЦ МП (967) церковь (1018) ПЦУ (266)

 Община ПЦУ на Тернопольщине при поддержке "Правого сектора" отстояла храм. В УПЦ МП заявили о "силовом завладении". ФОТО

Жители с. Гнездыче в Тернопольской области, которые приняли решение перейти в Православную церковь Украины, отстояли свое право пользоваться местным храмом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Правый сектор" в Facebook.

Смотрите также: Священник УПЦ МП на Тернопольщине не отдает ключи от храма и документы общине, которая решила перейти в ПЦУ. ФОТО

"При поддержке "Правого сектора" община села Гнездычно отстояла Украинскую церковь. Украинская община показала силу духа и отвагу, преодолев все противостояния и провокации пророссийской общины во главе с попом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на словесные перепалки и применение силы, люди в борьбе с российской пропагандой стояли до конца.

"Женщина, к которой была применена физическая сила сыном российского попа, находится в больнице со значительными телесными повреждениями", - сообщили в "Правом секторе".

В то же время в УПЦ (МП) видят ситуацию в ином ракурсе.

Там заявили, что "сторонники ПЦУ с помощью бойцов "Правого сектора" завладели храмом", а "руководил процессом и лично принимал участие в избиении верующих скандальный клирик Киевского патриархата, который в свое время "прославился" на Збаражчине благодаря политическому рэкету, Иван Лесик".

Читайте также: Еще одна религиозная община перешла в ПЦУ на Тернопольщине

По словам настоятеля прихода УПЦ МП протоиерея Стефана Балана, ранее представители ПЦУ и УПЦ МП договорились, что "для сохранения мира в селе", богослужения будут совершаться поочередно на улице, а храм будет опечатан, ключи от храма будут у ПЦУ.

"А сегодня их община во главе с псевдоотцом Иваном Лесиком третий раз нарушила собственные же условия, открыла опечатанный храм и начала совершать богослужения. Когда по завершении службы в храм зашли наши верующие и попросили предоставить возможность и общине УПЦ совершить богослужение в храме, получили резкий отказ. После криков и толкотни, сторонники ПЦУ под крики "москалям здесь не быть" начали бить и выбрасывать из церкви на улицу верующих УПЦ", - рассказал Балан.

Следует отметить, что на видео, обнародованном Синодальным информационно-просветительским отделом УПЦ (МП), кроме незначительной толкотни не видно драки, а также не слышно криков о "москалях".

Община ПЦУ на Тернопольщине при поддержке Правого сектора отстояла храм. В УПЦ МП заявили о силовом завладении 01

Источник: https://censor.net.ua/p3114758
 
   
 Топ комментарии
 
и это прекрасно!.. место попов из УПЦ МП на Колыме!
 показать весь комментарий
 
Да за паребриком много мест где нуждаются в мацковских попах .)
 показать весь комментарий
 
Упц мэпэ идёт нах! К вящей славе господней.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
и это прекрасно!.. место попов из УПЦ МП на Колыме!
 показать весь комментарий
 
 
Да за паребриком много мест где нуждаются в мацковских попах .)
 показать весь комментарий
 
 
не думал,что на Тернопольщине есть любители-придурки руцько-кацапского мирка
 показать весь комментарий
 
Упц мэпэ идёт нах! К вящей славе господней.
 показать весь комментарий
 
 
любой договор с мацковской кодлой стоит меньше чем чернила на печатях, а тут поверили усным обещаниям. ничего не учит история.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А что означает - "При поддержке "правого сектора"?
Они верующих под руки поддерживали или помогали креститься?
 показать весь комментарий
 
 
ну,если при поддержке правого сектора,тогды панятно,шо все было 100% без насилия Община ПЦУ на Тернопольщине при поддержке "Правого сектора" отстояла храм. В УПЦ МП заявили о "силовом завладении" - Цензор.НЕТ 3790
 показать весь комментарий
 
 
І скільки там того кацапського кодла було? Община ПЦУ на Тернопольщине при поддержке "Правого сектора" отстояла храм. В УПЦ МП заявили о "силовом завладении" - Цензор.НЕТ 2084
 показать весь комментарий
 
 
Бардак в стране по сами уши ! Почему не принять закон по которому попу сектанту с так называемой мп было бы запрещено приближаться к церкви ближе чем на 1000 метров если церква перешла ПЦУ ? Вот так например.
 показать весь комментарий
 
 
Процес йде в правильному напрямку Община ПЦУ на Тернопольщине при поддержке "Правого сектора" отстояла храм. В УПЦ МП заявили о "силовом завладении" - Цензор.НЕТ 4556
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Уже 5 лет после переворота, а импорт угля из России 60%.
Прокомментируйте, пожалуйста. Куда идёт Украина?
 показать весь комментарий
 
Какой такой переворот?
Не знаю я никакого переворота!
 показать весь комментарий
 
 
Нормально мы идём, хоть и медленно, но в нужном направлении!
https://censor.net.ua/blogs/3112859/vybory_v_ukraine
 показать весь комментарий
 
 
Когда козлины не понимают выбор народа, тогда нужно общинам помогать,.
 показать весь комментарий
 
 
Ніхто нічого не забирав-українціпросто повернули своє. а московітських сектантів виставили за двері. Община ПЦУ на Тернопольщине при поддержке "Правого сектора" отстояла храм. В УПЦ МП заявили о "силовом завладении" - Цензор.НЕТ 9966
 показать весь комментарий
 
 
Ну наконец-то,Правый сектор,мои вы пупусички!Я уже прям соскучилась за вами.Слава Україні!Героям Слава!
 показать весь комментарий
 
 
Московітські попи вже прокляли порошенка і наслали на нього другий строк президенства! Община ПЦУ на Тернопольщине при поддержке "Правого сектора" отстояла храм. В УПЦ МП заявили о "силовом завладении" - Цензор.НЕТ 5471
 показать весь комментарий
 
 
До звільнення України від мокшанської сатанинської секти ФСБ-РПЦ залишилося 44 дні.

( Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації" з внесеними змінами та доповненнями від 20 грудня 2018 року )

Все буде Україна...😃😃😃
 показать весь комментарий
 
 
Ого!!! Правый сектор. Вычистил зброю. И- попёр. Ню-ню... Мне, любая церковь- глубочайше по хрену. Пусть они все сгорят, к ******, при этом- чем скорее, тем лучше для здоровья окружающих. А шо там с этими дебилами, которые С14? Они пока не в деле? Странно.
 показать весь комментарий
 
так они скоро к тебе придут!!! И расскажешь им ..что они дебилы... и что тебе похрену на церкви...))))))))))))))... Ты пока ещё способен писать? Странно.
 показать весь комментарий
 
 
Молодцы!
Я представляю, что будет в Сумах(
 показать весь комментарий
 
 
Хоть на одного попа мордорской секты заведено уголовное дело?
 показать весь комментарий
 
 
Это хорошо, теперь осталось за малым как история показывает бывших гундяевцев не бывает и в самый неподходящий момент они всплывут так что теперь меняйте попов на священников
 показать весь комментарий
 
 
Так московського попа посадять за бандитизм , чи цього разу йому знову все зійде з рук ?
 показать весь комментарий
 
Та роботи в цьому напрямку непочатий край, враховуючи, що приходів УПЦ московського патріархату 12 тисяч, а ПЦУ трохи більше 5 тисяч.
 показать весь комментарий
 
"В УПЦ МП заявили о "силовом завладении"". Тобто, в самих не вийшло "силове заволодіння", то тепер вони місцеву громаду звинувачують у "силовому заволодінні" їх власною церквою? Дуже цікаво побудована в москалів мозкова система.
 показать весь комментарий
 
в Украине церковь принадлежит УКРАИНСКОМУ НАРОДУ , а не московськым попам !!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияОбщина ПЦУ на Тернопольщине при поддержке "Правого сектора" отстояла храм. В УПЦ МП заявили о "силовом завладении". ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх