 Община ПЦУ на Тернопольщине при поддержке "Правого сектора" отстояла храм. В УПЦ МП заявили о "силовом завладении". ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Правый сектор" в Facebook.

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"При поддержке "Правого сектора" община села Гнездычно отстояла Украинскую церковь. Украинская община показала силу духа и отвагу, преодолев все противостояния и провокации пророссийской общины во главе с попом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на словесные перепалки и применение силы, люди в борьбе с российской пропагандой стояли до конца.

"Женщина, к которой была применена физическая сила сыном российского попа, находится в больнице со значительными телесными повреждениями", - сообщили в "Правом секторе".

В то же время в УПЦ (МП) видят ситуацию в ином ракурсе.

Там заявили, что "сторонники ПЦУ с помощью бойцов "Правого сектора" завладели храмом", а "руководил процессом и лично принимал участие в избиении верующих скандальный клирик Киевского патриархата, который в свое время "прославился" на Збаражчине благодаря политическому рэкету, Иван Лесик".

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По словам настоятеля прихода УПЦ МП протоиерея Стефана Балана, ранее представители ПЦУ и УПЦ МП договорились, что "для сохранения мира в селе", богослужения будут совершаться поочередно на улице, а храм будет опечатан, ключи от храма будут у ПЦУ.

"А сегодня их община во главе с псевдоотцом Иваном Лесиком третий раз нарушила собственные же условия, открыла опечатанный храм и начала совершать богослужения. Когда по завершении службы в храм зашли наши верующие и попросили предоставить возможность и общине УПЦ совершить богослужение в храме, получили резкий отказ. После криков и толкотни, сторонники ПЦУ под крики "москалям здесь не быть" начали бить и выбрасывать из церкви на улицу верующих УПЦ", - рассказал Балан.

Следует отметить, что на видео, обнародованном Синодальным информационно-просветительским отделом УПЦ (МП), кроме незначительной толкотни не видно драки, а также не слышно криков о "москалях".