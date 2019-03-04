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 Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными "трофеями" из Сирии. ФОТОрепортаж

3 марта в Севастополе побывала передвижная выставка на железнодорожных платформах "Сирийский перелом", в которой представлены трофейное вооружение и техника противостоящих диктатору Башару Асаду вооруженных формирований из Сирийской Арабской Республики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Оккупанты в Крыму показали "трофейное оружие" из Сирии. ФОТО

Эшелон двигался в оккупированный Севастополь в сопровождении ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор".

Образцы холодного и огнестрельного оружия, инженерные боеприпасы, самодельные взрывные устройства, экипировка и оборудование противников режима Асада представлены отдельно в трех вагонах. Всего выставка включает в себя более 500 образцов вооружения и техники. Также посетители могли ознакомится с фотографиями, которые были сделаны в Сирии, и с фотографиями аналогичной выставки трофейной техники, которая проходила в Москве в сороковых годах прошлого века. Экскурсоводами выступили российские военнослужащие – непосредственные участники войны в Сирии.

На протяжении всей выставки проходили пропагандистские мероприятия и концерты, а также вербовка на службу по контракту в российской армии.

В социальных сетях выставку уже обозвали "Сирийский передоз".

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 01

Выставку пришли посмотреть тысячи севастопольцев

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 02

Проход был, разумеется, через "рамочки"

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 03

"Армия России - армия мира". Без комментариев

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 04Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 05

Пропагандой был пропитан буквально каждый сантиметр.

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 06

Здесь же расположился вербовочный пункт службы по контракту в российской армии

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 07

На выставке было много детей. Станковый гранатомет АГС-17 "Пламя"

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 08

На выставку пригнали курсантов Нахимовского училища, в том числе из дружественных путинскому режиму стран

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 09

Курсант из Анголы

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 10

Автомобиль HMMWV M998

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 11

Автомобиль HMMWV M1151

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 12

Автомобиль ZX Grand Tiger

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 13

Боевая машина пехоты ACV-15

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 14

Бронеавтомобиль RG-31 Nyala с символикой миссии ООН

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 15

Бронетранспортер OT-64 SKOT

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 16

"Джихад-мобиль" на базе Jeep Grand Cherokee

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 17

Легкий бронированный автомобиль MSPV Panthera F9

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 18

Пикап Toyota Land Cruiser с 82-миллиметровым гранатометом СГ-82, прикрытым бронещитом

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 19

Cамоходный минный трал Aardvark JSFU

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 20

Танк T-55

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 21

Тоннельная машина XCMG, Китай

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 22
Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 23
Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 24

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными трофеями из Сирии 25

siria-25.JPG — Не обошлось и без традиционных патриотических песен и плясок

Источник: https://censor.net.ua/p3114747
 
 
 Топ комментарии
 
Надо было ещё цинковые гробы с останками бойцов Вагнера показать...
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С логикой у скрепоносцев мощные траблы.
Подвиги дилдов в наследство сыновьям - из этой фразы можно сделать вывод, что внуки будут крупно посасывать, если с процессом наследования такой баг случился Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: Оккупанты в Севастополе похвастались военными "трофеями" из Сирии - Цензор.НЕТ 165

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: Оккупанты в Севастополе похвастались военными "трофеями" из Сирии - Цензор.НЕТ 7625
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Там совсем дела плохи, раз такое ржавое железо через пол мира в крысм тащили
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Там совсем дела плохи, раз такое ржавое железо через пол мира в крысм тащили
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Чого Ви так вирішили? Може це - новинки кацапського автопрому. Просто тест на реакцію кацапів. Бо через санкції і відсутність запчастин нормальної якості цей автопром років через 10 буде клепати саме таке барахло. ВСе рівно воно корисніше за "Срамату", бо принаймні їде! Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными "трофеями" из Сирии - Цензор.НЕТ 7719 Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными "трофеями" из Сирии - Цензор.НЕТ 7719 Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными "трофеями" из Сирии - Цензор.НЕТ 7719
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"Армия России - армия мира". Без комментариев Источник: https://censor.net.ua/p3114747

"Воевать за мир - это как трахаться за девственность" Источник: Марув. Без комментариев
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Я человек простой: вижу Марув - зову медведя.

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными "трофеями" из Сирии - Цензор.НЕТ 3920
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скрепы привезли
и как мы с этими уродами жили в одной стране?
главное чем мы можем их огорчить в ближайшее время
это не позволить пепе пройти во второй тур
чтобы эти продажные крысы ощутили в чем разница между **********
и свободной страной
и лугандона это тоже касается, еще в большей степени
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ну этим вы их только порадуете. они спят и видят, что президентом стал не Порошенко, а какой-нибудь Зеро
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Надо было ещё цинковые гробы с останками бойцов Вагнера показать...
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не,такое низя,сразу ура патриотизм упадёт вместе с вяличием
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Такие надписи и лозунги дебильные - "армия параши-армия мира..." пипец.. А где же выставка наворованных "доблестными" ковров, ложек, унитазов, гусей и прочего??
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"...ибо дебилами породистыми,в пятом-шестом поколенияхъ,говнами,говеньками и великими говнищами приростала и приростать будет земля нарасиянская..."
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С логикой у скрепоносцев мощные траблы.
Подвиги дилдов в наследство сыновьям - из этой фразы можно сделать вывод, что внуки будут крупно посасывать, если с процессом наследования такой баг случился Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: Оккупанты в Севастополе похвастались военными "трофеями" из Сирии - Цензор.НЕТ 165

Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: Оккупанты в Севастополе похвастались военными "трофеями" из Сирии - Цензор.НЕТ 7625
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Ага подвиги...
Оторванные руки и ноги...изувеченные осколками тела и души...

А потом как при Совке...всех калек дидов соберут в кучу и закроют на Валааме...подыхать геройски... дабы не позорить Совок и не будоражыть совкодрочеров...
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деды защитили свои ОКОВЫ...
защитят и внуки!

У меня деды и по маме и по отцу были раскулачены...прошли голодоморы...жили в селах как рабы без паспортов...
И в итоге воевали за сраный СОВОК... не за СРАЛИНА... а за то что бы семьи не расстреляли...и детей в лагеря не отправили...
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Все кто не был обременен семьями и детьми...бежали от Красной чумы при первой возможности...
Вот так и воевали...
Только в РОА служило 1,4 млн. человек
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Бронеавтомобиль RG-31 Nyala с символикой миссии ООН

Ні разу не палівний трофей...
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Лучше бы ошметки своих ихтамнетов под Дэр-Эс-Зором собрали. А то валяются там, экологию загрязняют...
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Показ металобрухту - це для них як національне свято раз з триколорами носяться. Купа металобрухту це і є та ціль війни в Сирії для Растікової Фєдєраскі? А чому гроби з "200-ми" кацапами не показали?
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Шапито для ватанов и тупоголовых. Я ничего не увидел из техники НАТО - сплошной ржавый металлолом, который по полям Сирии валяется или куплен за анашу у асадовских боевиков. Меня всегда интересовал вопрос, как все эти ватные твари жили в Украине, ненавидя украинцев, но с удовольствием жрали украинское, получали украинские дотации и российские пенсии. Мерзкая продажная орда. При этом Чубаров нам рассказывает, как татары хотят автономии и ждут освобождения. Хрен вам с маком, а не автономию!
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как это символично!
при биндерах в крыму ходили пассажирские поезда, а при самоймиролюбивой - только военные....
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Захватническая армия - армия мира.... Это оксюморон и полный п...ц!
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Mogli i s Dei-zoro privesti sto ostalos iz ruskoj texniki kogda amerikancy razgromili ruskix. Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными "трофеями" из Сирии - Цензор.НЕТ 4412
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Чуть не стошнило когда прочитал "сирийский перелом" и "подвиги дедов в наследство сыновьям". Как будто оказался в гнилом совке образца 1975 г.
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100% будут показывать трофейную технику на день победобесия
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На Сапун горе можно это всё выставить у диорамы рядом с немецкой техникой. Там есть место.
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Парад мародеров
Ото только и могут таким гордиться
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Молодцы! Зачот! Пусть, глядя на этот кое-как обваренный жестью хлам, люди все-таки поймут, с кем воюет в Сирии их х у й л о. Да и то с переменным успехом.
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Зы: армия мира, б-ть... Эх, касабы, сдохнуть бы вам всем. Во имя жизни, конечно.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажАвтомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными "трофеями" из Сирии. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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