 Автомобили HMMWV и БМП ACV-15: оккупанты в Севастополе похвастались военными "трофеями" из Сирии. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Эшелон двигался в оккупированный Севастополь в сопровождении ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор".
Образцы холодного и огнестрельного оружия, инженерные боеприпасы, самодельные взрывные устройства, экипировка и оборудование противников режима Асада представлены отдельно в трех вагонах. Всего выставка включает в себя более 500 образцов вооружения и техники. Также посетители могли ознакомится с фотографиями, которые были сделаны в Сирии, и с фотографиями аналогичной выставки трофейной техники, которая проходила в Москве в сороковых годах прошлого века. Экскурсоводами выступили российские военнослужащие – непосредственные участники войны в Сирии.
На протяжении всей выставки проходили пропагандистские мероприятия и концерты, а также вербовка на службу по контракту в российской армии.
В социальных сетях выставку уже обозвали "Сирийский передоз".
Выставку пришли посмотреть тысячи севастопольцев
Проход был, разумеется, через "рамочки"
"Армия России - армия мира". Без комментариев
Пропагандой был пропитан буквально каждый сантиметр.
Здесь же расположился вербовочный пункт службы по контракту в российской армии
На выставке было много детей. Станковый гранатомет АГС-17 "Пламя"
На выставку пригнали курсантов Нахимовского училища, в том числе из дружественных путинскому режиму стран
Курсант из Анголы
Автомобиль HMMWV M998
Автомобиль HMMWV M1151
Автомобиль ZX Grand Tiger
Боевая машина пехоты ACV-15
Бронеавтомобиль RG-31 Nyala с символикой миссии ООН
Бронетранспортер OT-64 SKOT
"Джихад-мобиль" на базе Jeep Grand Cherokee
Легкий бронированный автомобиль MSPV Panthera F9
Пикап Toyota Land Cruiser с 82-миллиметровым гранатометом СГ-82, прикрытым бронещитом
Cамоходный минный трал Aardvark JSFU
Танк T-55
Тоннельная машина XCMG, Китай
siria-25.JPG — Не обошлось и без традиционных патриотических песен и плясок
"Воевать за мир - это как трахаться за девственность" Источник: Марув. Без комментариев
и как мы с этими уродами жили в одной стране?
главное чем мы можем их огорчить в ближайшее время
это не позволить пепе пройти во второй тур
чтобы эти продажные крысы ощутили в чем разница между **********
и свободной страной
и лугандона это тоже касается, еще в большей степени
Подвиги дилдов в наследство сыновьям - из этой фразы можно сделать вывод, что внуки будут крупно посасывать, если с процессом наследования такой баг случился
Оторванные руки и ноги...изувеченные осколками тела и души...
А потом как при Совке...всех калек дидов соберут в кучу и закроют на Валааме...подыхать геройски... дабы не позорить Совок и не будоражыть совкодрочеров...
защитят и внуки!
У меня деды и по маме и по отцу были раскулачены...прошли голодоморы...жили в селах как рабы без паспортов...
И в итоге воевали за сраный СОВОК... не за СРАЛИНА... а за то что бы семьи не расстреляли...и детей в лагеря не отправили...
Вот так и воевали...
Только в РОА служило 1,4 млн. человек
Ні разу не палівний трофей...
при биндерах в крыму ходили пассажирские поезда, а при самоймиролюбивой - только военные....
Ото только и могут таким гордиться