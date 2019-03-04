 У жителя Сумщины, который незаконно изготавливал и реализовывал ядовитый алкоголь, изъято товаров почти на 650 тыс. грн. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч.3 ст.204 УК Украины было установлено, что местный житель подпольно производит и реализует алкогольные напитки, представляющие угрозу для жизни и здоровья людей. Для производства ядовитого фальсификата фигурант использовал спирт неизвестного происхождения, который закупал через интернет, используя для доставки услуги логистических компаний.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Сеть АЗС, которая реализовывала незаконно изготовленные ГСМ, ликвидирована на Кировоградщине: изъято топлива почти на 6 млн грн. ФОТО

По результатам обысков, проведенных по месту жительства фигуранта и на подпольном производстве, из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 1 тыс. 230 литров спирта в полимерных емкостях, 176 литров готового фальсификата в пластиковых емкостях и упаковках типа "bag-in-box" и более 6 тыс. пачек табачных изделий иностранного и отечественного производства без марок акцизного налога и с поддельными акцизными марками.

Всего изъято подакцизных товаров на общую сумму почти 650 тыс. грн.









Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые ТМЦ.

Продолжается следствие.