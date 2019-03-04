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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (1438) налоговая милиция (1557) Сумщина (646) ГФС (3135)

 У жителя Сумщины, который незаконно изготавливал и реализовывал ядовитый алкоголь, изъято товаров почти на 650 тыс. грн. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области ликвидировали схему незаконного производства и реализации ядовитого алкоголя и изъяли крупную партию подакцизной продукции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч.3 ст.204 УК Украины было установлено, что местный житель подпольно производит и реализует алкогольные напитки, представляющие угрозу для жизни и здоровья людей. Для производства ядовитого фальсификата фигурант использовал спирт неизвестного происхождения, который закупал через интернет, используя для доставки услуги логистических компаний.

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По результатам обысков, проведенных по месту жительства фигуранта и на подпольном производстве, из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 1 тыс. 230 литров спирта в полимерных емкостях, 176 литров готового фальсификата в пластиковых емкостях и упаковках типа "bag-in-box" и более 6 тыс. пачек табачных изделий иностранного и отечественного производства без марок акцизного налога и с поддельными акцизными марками.

Всего изъято подакцизных товаров на общую сумму почти 650 тыс. грн.

У жителя Сумщины, который незаконно изготавливал и реализовывал ядовитый алкоголь, изъято товаров почти на 650 тыс. грн 01
У жителя Сумщины, который незаконно изготавливал и реализовывал ядовитый алкоголь, изъято товаров почти на 650 тыс. грн 02
У жителя Сумщины, который незаконно изготавливал и реализовывал ядовитый алкоголь, изъято товаров почти на 650 тыс. грн 03
У жителя Сумщины, который незаконно изготавливал и реализовывал ядовитый алкоголь, изъято товаров почти на 650 тыс. грн 04

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые ТМЦ.

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3114739
 
 
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пипец! население! как же нужно себя не уважать, что бы пить из 5 литровой пластиковой бутылки! там же спирт либо гидролизный из опилок, либо изопропиловый из отходов пластика. в Европе за утилизацию пластика доплачивают, из него спирт, потом утилизируют в Украине. ну это же не предмет 1й необходимости, не хлеб и не мясо. можно же раз в неделю потратить 100 гр на бутылку нормальной водки в магазине!
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хороший спирт. у меня сосед раньше самогон гнал, теперь говорит дешевле спирт бодяжить. местные алкаши очень даже довольны. а спирт на ОLX
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поэтому и довольны, что изопропил это еще и галлюциноген, и примерно в 5 раз токсичней. им невозможно напиться, что бы склеить ласты, отключение сознание происходит раньше чем ты сможешь выпить такое количество.
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те кто каждую неделю пьют из 5л баклаги это пойло в разливайках вас не поймут да и вряд-ли читают
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За изготовление ядовитого алкоголя нужно расстреливать!
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а изьятое отправлять в лугандон как гуманитарную помощь.
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Кстати. Если в аптеке купить 100-граммовую бутылочку спирта 96%, развести 150 граммами воды, можно получить чекушку (250 грамм) отличной водки. Пьётся прекрасно, выдыхается отлично. По крайней мере гораздо лучше любой водки из супермаркета. И похмелье не такое тяжёлое, как от фирменной водки.
Вот почему так???
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а если ещё добавить, фанфурик перцовой настоечки. то куда тому немирофу
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Цензор.НЕТФотоОбществоУ жителя Сумщины, который незаконно изготавливал и реализовывал ядовитый алкоголь, изъято товаров почти на 650 тыс. грн. ФОТО
 
 
 
 
 
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