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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:АЗС (285) Кировоградщина (281) налоговая милиция (1557) ГФС (3135)

 Сеть АЗС, которая реализовывала незаконно изготовленные ГСМ, ликвидирована на Кировоградщине: изъято топлива почти на 6 млн грн. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Кировоградской области остановили незаконную деятельность сети АЗС и изъяли крупную партию топлива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.204 УК Украины была установлена группа предпринимателей, которые, вступив в предварительный сговор, организовали и обеспечивали функционирование на территории региона сети АЗС, которая реализовывала незаконно изготовленные горюче-смазочные материалы.

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По результатам ряда санкционированных обысков, проведенных на АЗС, на производственном комплексе и в офисных помещениях, из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение почти 40,5 тыс. литров бензина марки А-95, более 1,7 тыс. литров бензина марки А -95 Евро, больше 14,7 тыс. литров бензина марки А-92 и почти 177 тыс. литров дизельного топлива общей ориентировочной стоимостью около 6 млн. грн. Кроме того, изъяты денежные средства в сумме более 70 тыс. грн., бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, печати, штампы, компьютерную технику и тому подобное.

Сеть АЗС, которая реализовывала незаконно изготовленные ГСМ, ликвидирована на Кировоградщине: изъято топлива почти на 6 млн грн 01
Сеть АЗС, которая реализовывала незаконно изготовленные ГСМ, ликвидирована на Кировоградщине: изъято топлива почти на 6 млн грн 02
Сеть АЗС, которая реализовывала незаконно изготовленные ГСМ, ликвидирована на Кировоградщине: изъято топлива почти на 6 млн грн 03

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3114735
 
 
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Подходы не меняются, всё закрыл, ликведировать и тд. И самое главное что этим ещё и гордятся!!!
Нет чтобы всё посчитать и оставить работать, а владельцев обязать заплатить государству всё что должны.
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Незаконно изготовленное - это разбодяженное с присадками топливо. Оно Вам надо в Вашей машине?
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Так самое интересное что оно потом таки окажется в Вашей машине но под видом якобы "законного" и вы даже не узнаете об этом. Об изъятии отрапортовали на всю страну а вот об уничтожении некачественного продукта , я и думаю многие не слышали и не услышат., в одном месте убыло в другом прибыло, мафия .
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Как все быстро состряпали, обвинения,конфискация,закрытие бизнеса мешающего взяткоплатящим сетевикам - всего пару дней потратили,а обезвредить и наказать свинарчуков нужно следствию десятилетие и суду вечность.
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Таких АЗС по Украине не сосчитать....Где то кому то не так дорогу перешли -вот и хлопнули....
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Цензор.НЕТФотоОбществоСеть АЗС, которая реализовывала незаконно изготовленные ГСМ, ликвидирована на Кировоградщине: изъято топлива почти на 6 млн грн. ФОТО
 
 
 
 
 
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