 Сеть АЗС, которая реализовывала незаконно изготовленные ГСМ, ликвидирована на Кировоградщине: изъято топлива почти на 6 млн грн. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.204 УК Украины была установлена группа предпринимателей, которые, вступив в предварительный сговор, организовали и обеспечивали функционирование на территории региона сети АЗС, которая реализовывала незаконно изготовленные горюче-смазочные материалы.

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По результатам ряда санкционированных обысков, проведенных на АЗС, на производственном комплексе и в офисных помещениях, из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение почти 40,5 тыс. литров бензина марки А-95, более 1,7 тыс. литров бензина марки А -95 Евро, больше 14,7 тыс. литров бензина марки А-92 и почти 177 тыс. литров дизельного топлива общей ориентировочной стоимостью около 6 млн. грн. Кроме того, изъяты денежные средства в сумме более 70 тыс. грн., бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, печати, штампы, компьютерную технику и тому подобное.







Продолжается следствие.