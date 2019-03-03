 Пожар на рынке в Кривом Роге: огонь повредил торговые павильоны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения в 14:24, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС. Согласно сообщению, горел мусор.
"Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник на открытой территории, однако огонь перекинулся на расположенные рядом торговые павильоны, имеющих общую крышу", – сказано в сообщении.
Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
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Погасить пламя 25 пожарным удалось только через 3,5 часа. В этом время на соседних улицах перекрыли движение. По сообщениям местных СМИ, с рынка эвакуировали людей – в одном из помещений якобы находился баллон бытового газа, и существовала опасность взрыва.
К 16:50 пламя удалось локализовать, к 18:00 – погасить, сообщают в ГСЧС.
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http://1tv.kr.ua/news/20556
Кривой Рог
Горят торговые павильоны рядом с рынком на Лермонтова
Это уже как рок - пылает там, где налепили "одного"
Агрессору, плевать на мирное население Украины - для агрессора, большинство украинцев, являются врагами которых нужно уничтожить. Кремль, будет уничтожать тот украинский народ, которому повезло родиться в независимой Украине. Кремль будет уничтожать не просто украинский народ, а украинскую идеологию, вместе с ее носителями.
Так что удерживает агрессора?
Агрессор боится реакции мира и разгрома. Агрессор боится повторить судьбу Гитлера, которого победили всем миром и сегодня, агрессор в лице РФ хорошо понимает, что нападение на Украину, запад принимает как агрессию против себя, поэтому, зубы выбьют очень быстро.
Агрессор, не пойдет открытой войной против Украины до тех пор, пока в Украине будет такой президент как Порошенко. Именно Порошенко открыл глаза западу и показал на весь мир, где находится современный фашизм. Поэтому, агрессор пошел другим путем, путем подкупа олигархов. Сегодняшнее поведение телеканала 1+1, где истерика и вранье Тимошенко и насмешки над украинцами со стороны Зеленского, явный показатель того, что кукловод продался Кремлю. И не удивительно что куклы, просто делают так, как велит делать продавшийся кукловод Коломойский.
Те кто свято верят в то, что Зеленский принесет мир в Украину, гарантированно получит войну себе в дом и я объясню почему.
Допустим что Зеленский стал президентом. Первое что потеряет Украина, это адекватных представителей на международной политической арене.
Первое, что потребовали западные политики от Украины, это отчет от украинского президента.
Во время оккупации Крыма, во время ввода армии РФ на территорию Донбасса, во время уничтожения малайзийского Боинга, во время агрессивного захвата украинских кораблей в керченском проливе, президент Украины Порошенко, предоставил западу убедительные доказательства агрессии, которые и стали причиной введения санкций против РФ и предоставление помощи Украине.
Что будет если Россия пойдет на усугубление конфликта во время президентства Зеленского? Запад гарантированно потребует отчет от президента Украины и гарантированно не получит этого ответа, ибо Зеленский, уже продемонстрировал то, как он умеет прятаться от открытого диалога.
Именно это нужно России. Если одна сторона отказывается от диалога, запад начнет диалог с второй стороной конфликта и все лживые аргументы агрессора, будут приняты западом как чистая правда. Именно это позволит Путину ввести войска в Украину. Именно это приведет войну в дом тех, кто сегодня топит за Зеленского, рассчитывая на мир. Не глупый человек, сказал такую фразу - Хочешь мира, готовься к войне. Для мира, Украине нужен Порох и Армия.