 Пожар на рынке в Кривом Роге: огонь повредил торговые павильоны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения в 14:24, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС. Согласно сообщению, горел мусор.

"Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник на открытой территории, однако огонь перекинулся на расположенные рядом торговые павильоны, имеющих общую крышу", – сказано в сообщении.

Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

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Погасить пламя 25 пожарным удалось только через 3,5 часа. В этом время на соседних улицах перекрыли движение. По сообщениям местных СМИ, с рынка эвакуировали людей – в одном из помещений якобы находился баллон бытового газа, и существовала опасность взрыва.









К 16:50 пламя удалось локализовать, к 18:00 – погасить, сообщают в ГСЧС.

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