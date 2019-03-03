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 "Звезда" первого российского блокбастера о войне на Донбассе "Ополченочка" перешла на сторону Украины, - Цаплиенко. ФОТО

Украина получила доказательства, подтверждающие преступления РФ и ее намерения дальнейшего вторжение на украинскую территорию.

Об этом написал в Facebook журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

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"Украина получила прекрасного свидетеля для Гааги. Ее называли символом Новороссии! Кремль не пожалел денег, чтобы снять о ней первый полнометражных элэнэровский блокбастер - "Ополченочка"! Оккупанты упорно анонсируют премьеру "Ополченочкы" в день победы 9 мая. А тут такая подстава. Главная героиня "ленты" - сбежала с оккупированной территории! Несмотря на высокую военную должность, карьеру, деньги и почести - женщина решила перейти на сторону Украины", - сообщил он.

Журналист отметил, что "по странному стечению обстоятельств" женщина перешла "сразу после того, как кто-то взорвал сразу восемь танков боевиков, стоявших рядком на полигоне".

"Светлана вывезла из ОРДЛО доказательства, подтверждающие преступления россиян и их намерения дальнейшего вторжение на украинскую территорию. Просто золотой свидетель", - резюмировал он.

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Звезда первого российского блокбастера о войне на Донбассе Ополченочка перешла на сторону Украины, - Цаплиенко 01
Звезда первого российского блокбастера о войне на Донбассе Ополченочка перешла на сторону Украины, - Цаплиенко 02

Отметим, что авторы нового изобретения российской пропаганды - блокбастера о сражениях за Луганск в 2014 году "Ополченочка" - в октябре 2018 года заявили о завершении работы над фильмом, и утверждают, что фильм выйдет в широкий российский прокат. 

Источник: https://censor.net.ua/p3114681
 
   
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Я так понимаю, что без работы СБУ и военной разведки здесь не обошлось....РЕСПЕКТ!.. "Звезда" первого российского блокбастера о войне на Донбассе "Ополченочка" перешла на сторону Украины, - Цаплиенко - Цензор.НЕТ 9826..
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Докатились!
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Украину могут лишить безвизового режима со странами ЕС
https://akcenty.com.ua/obshchestvo/doupravljalis-ukrainu-lishat-bezvizovogo-rezhima-so-stranami-evrosojuza-podrobnosti
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Источник информации - так себе. Но для тебя, зрадогн.да, сгодится ))).
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А ведь отменят безвиз за гешефт и мыролюбность лолиты.
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И вот на хера она тут нужна? Ибо предавший однажды......
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Это был украинский Штирлиц в юбке. Ну или в камуфляже.
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хорошая кампания на хату в качановке к внд капительман подбирается.
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Т.е. с 2014-го убивала фошыздов, а спустя пять лет "ее ждут дома"?
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таких "опочленочок" перебіжчиків треба на детекторі брехні перевіряти щоб не була друга Гадя Савченко
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Гадина.
Щоб з тобою стався нещасний випадок.
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Вот это новость!!! А не то как титушня из Национальных дружин бардаки устраивает, отрабатывая бабло КолоМойского!!! Это кстати работа проклинаемых "патриотами"(за деньги конечно) СБУ!!!!
Слава СБУ, Слава ГУР МО ВСУ!!!! Смерть врагам! Смерть России!!!
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Может рано радоватся, может она засланный козачек. "Звезда" первого российского блокбастера о войне на Донбассе "Ополченочка" перешла на сторону Украины, - Цаплиенко - Цензор.НЕТ 6419
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Звезда" первого российского блокбастера о войне на Донбассе "Ополченочка" перешла на сторону Украины, - Цаплиенко. ФОТО
 
 
 
 
 
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