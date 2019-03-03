 Жители Мариуполя перекрыли движение в центре города, требуя отменить подорожание проезда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом корреспондент Цензор.НЕТ сообщает с места событий.

На такой шаг люди пошли потому, что местная власть отказалась вести с ними диалог об увеличении цены проезда.

"Мы приходили на сессию городского совета, перед этим на заседание исполкома, хотели поговорить с властью. Но мэр Бойченко и депутаты не стали нас слушать, наш приход назвали пиаром и провокацией. Людям просто надоело, что с их мнением никто не считается. В 2017 году уже повысили проезд до 6 гривен, теперь сделали 9. А мы даже не знаем, сколько зарабатывают "маршрутчики", нам цифры никто не показывает", – рассказала Ирина Чишко, одна из участниц блокады движения.

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Движение по проспекту Мира перекрыли сразу после митинга у Драматического театра. На него собралось около 1000 горожан, требующих отменить увеличение стоимости проезда в городском транспорте.

Люди держали в руках плакаты с надписями "8 гривен. За что?", "Электронный билет. Где?", "Требуем монетизации транспортных льгот", "Проезд на корытах за 8 гривен? Окститесь!". Митинг прошел спокойно, призывы перекрывать улицу не звучали. Но по окончании мероприятия несколько человек вышли на проезжую часть, после чего к ним присоединились остальные.

Помимо роста цены за проезд, участники акции возмущались техническим состоянием транспорта и графиком его движения. По их словам, в отдаленные районы города уехать очень тяжело, в то время как в центре города многие маршруты дублируют друг друга.

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Позже к перекрывшим дорогу жителям приехал один из заместителей мэра вместе с начальником департамента транспорта и связи. Последний заявил, что "городские власти не могут диктовать ценовые условия частным перевозчикам".

Жители потребовали в течение недели встретиться с ними и показать расчеты, исходя из которых перевозчики поднимают цену.

"Если нам не пойдут на встречу, через неделю перекроем весь город", – заявили участники протеста.

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Напомним, на прошлой неделе исполком Мариупольского городского совета принял решение о повышении стоимости проезда в трамваях и троллейбусах до 8 гривен, в автобусах и маршрутных такси до 9 гривен.