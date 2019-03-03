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Все про:Мариуполь (3618) протест (4400) транспорт (1267)

 Жители Мариуполя перекрыли движение в центре города, требуя отменить подорожание проезда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Около 70 жителей Мариуполя Донецкой области, возмущенных подорожанием проезда в общественном транспорте, перекрыли движение в центре города.

Об этом корреспондент Цензор.НЕТ сообщает с места событий.

На такой шаг люди пошли потому, что местная власть отказалась вести с ними диалог об увеличении цены проезда.

"Мы приходили на сессию городского совета, перед этим на заседание исполкома, хотели поговорить с властью. Но мэр Бойченко и депутаты не стали нас слушать, наш приход назвали пиаром и провокацией. Людям просто надоело, что с их мнением никто не считается. В 2017 году уже повысили проезд до 6 гривен, теперь сделали 9. А мы даже не знаем, сколько зарабатывают "маршрутчики", нам цифры никто не показывает", – рассказала Ирина Чишко, одна из участниц блокады движения.

Жители Мариуполя перекрыли движение в центре города, требуя отменить подорожание проезда 01

Жители Мариуполя перекрыли движение в центре города, требуя отменить подорожание проезда 02

Жители Мариуполя перекрыли движение в центре города, требуя отменить подорожание проезда 03

Также на Цензор.НЕТ: В Антимонопольном утверждают, что у Кернеса не было оснований повышать стоимость проезда в метро

Движение по проспекту Мира перекрыли сразу после митинга у Драматического театра. На него собралось около 1000 горожан, требующих отменить увеличение стоимости проезда в городском транспорте.

Люди держали в руках плакаты с надписями "8 гривен. За что?", "Электронный билет. Где?", "Требуем монетизации транспортных льгот", "Проезд на корытах за 8 гривен? Окститесь!". Митинг прошел спокойно, призывы перекрывать улицу не звучали. Но по окончании мероприятия несколько человек вышли на проезжую часть, после чего к ним присоединились остальные.

Жители Мариуполя перекрыли движение в центре города, требуя отменить подорожание проезда 04

Жители Мариуполя перекрыли движение в центре города, требуя отменить подорожание проезда 05

Помимо роста цены за проезд, участники акции возмущались техническим состоянием транспорта и графиком его движения. По их словам, в отдаленные районы города уехать очень тяжело, в то время как в центре города многие маршруты дублируют друг друга.

Читайте на Цензор.НЕТ: Киевским льготникам ограничат количество бесплатных поездок

Позже к перекрывшим дорогу жителям приехал один из заместителей мэра вместе с начальником департамента транспорта и связи. Последний заявил, что "городские власти не могут диктовать ценовые условия частным перевозчикам".

Жители потребовали в течение недели встретиться с ними и показать расчеты, исходя из которых перевозчики поднимают цену.

"Если нам не пойдут на встречу, через неделю перекроем весь город", – заявили участники протеста.

Смотрите также: Пассажир коммунального автобуса в Житомире украл огнетушитель из салона. ВИДЕО камер наблюдения

Напомним, на прошлой неделе исполком Мариупольского городского совета принял решение о повышении стоимости проезда в трамваях и троллейбусах до 8 гривен, в автобусах и маршрутных такси до 9 гривен.

Источник: https://censor.net.ua/p3114672
 
   
 Топ комментарии
 
Лох платит - значит нормуль. В Тернополе люди по рукам соевым удодам дали - ездят по 4 гривны
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Да пусть в Донецк переезжают, там никто не бастует, видать народная власть, зачем себя насиловать?
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Да пусть в Донецк переезжают, там никто не бастует, видать народная власть, зачем себя насиловать?
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Или пусть прогонят нынешнюю продажную власть поганой метлой и изберут себе свое новое народное правительство.
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а в мариуполе свое правительство? буду знать!
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В каждом городе должно быть свое правительство, армия, полиция, банки и тюрьмы. Это и есть высшее проявление демократии.
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Ну если народ решит что села надо разрушить и построить деревни, то пусть будет так. Жителі Маріуполя перекрили рух у центрі міста, вимагаючи скасувати подорожчання проїзду - Цензор.НЕТ 8406
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Это решает власть на местах ,а не порошенко или гройсман. У нас в Луцке проезд в маршрутке-5 грн. В пенсовозе-3 грн. Барыжные маршрутчики хотели поднять стоимость проезда но им не дали.
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Народ,у кого сколько проезд в маршрутках стоит? пишите...
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Шатуны млеа , майданить вздумали Жители Мариуполя перекрыли движение в центре города, требуя отменить подорожание проезда - Цензор.НЕТ 1354. Хай работать идут
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які шатуни? звичайна совкова вата.... то путін ввєді....то льготний проєзд..... а на рассєюшку суки ніяк не виїдуть
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Почему, порохобот, ты мариупольцев называешь ******? Потому что они не долбасюры с лоханцами?
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я і тебе можу кацапською ***** назвати.....Пригадуюси твої вислови про Томос - це не характерно для українців.... читай комент від Paulo Kit трохи нижче
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Не надо меня, порохобот, называть так как твой родитель номер один зовёт родителя номер два. Отвечай на поставленный вопрос - какое ты имеешь право обзывать пассионарных жителей Мариуполя?
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дятел! с такими "реформами" скоро действительно в лугондон побегут!
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Галина Геннадіївна Однорог
5 год
У Маріуполі люди вийшли проти підняття тарифів на транспорт , та деякі мешканці ще продовжують розповідати , що " мы живем в Донбассе , это часть Таганрогской губернии и валите в свою Украину " . Мабуть нові методічки видали .
Відео є , то поїхала до відділу поліції писати заяву про сепаратізм , це недопрацьовує наше СБУ
https://www.facebook.com/100006700849337/videos/2344358255797513/
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я рядом стоял когда єтот конфликт начался. Галя Однорог -известній укр активист, она помогала с сепарами бороться в 14 году.А сегодня увидев ее на митинге какая то бабка начала орать- Бендері снова митингуют, фашисты. Я сам это слышал.после этого на нее набросились жители.
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Слежу за ней давно... Поражаюсь её терпению и настойчивсти в борьбе с ватой...
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А ще через тиждень будуть ганяти з трикольоровою? Я сподіваюся що вони дійсно про підняття цін?
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Угу это вова путин стоимость проезда поднял. Во гад.....
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Соевому как не понять, что мародер в вышиванке для простого украинца хуже чем москаль.
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і не гірше і не краще - таке саме лайно !
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от це тебе не хвилює?
Галина Геннадіївна Однорог
5 год
У Маріуполі люди вийшли проти підняття тарифів на транспорт , та деякі мешканці ще продовжують розповідати , що " мы живем в Донбассе , это часть Таганрогской губернии и валите в свою Украину "
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Там чомусь чимало пенсіонерів. Вони наче мають пільги чи вже ні? І до чого тут Путін? Може якраз ці і звали його в 2014.
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Ну ты же написал, что завтра с триколорами будут бегать. Значит вова тарифы поднял....
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не Путин,а жоппоблоковский мэр Бойченко, котоырй в Мариуполе решил что он хозяин
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Лох платит - значит нормуль. В Тернополе люди по рукам соевым удодам дали - ездят по 4 гривны
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та херня в стране конкретная творится
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Вот в Киеве подняли проезд на шайтан-арбы до 8 гривен (даже таджики в курсе). Так думалось, что это обычное соевое мародерство. Так теперь там только пенсы и мусора в основном ездят, а народ на лоховозках по 7 гривен. И быстрее и ждать не надо. А лоховозки в основном чьи? Правильно! Свынячие Богданы. Вот где гешефт себе подняли
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а кажуть , що протести , в Тернополі , ні до чого не призвели і транспорт все одно здорожчав ...ні ?
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Й такий варіант цілком можливий. Але ж остання новина звідтіля була про перемогу людей над свинями
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Взагалі-то міський голова Тернополя від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Але ж для вас всі українці соєві, так кацапе?
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Взагалі такі рішення приймає не міський голова, соєвий мордовцю. Читай законодавство. Хоча навіщо воно тобі треба в Йошкар-Олє
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Ну звісно ж це все Порох, він ще в вас, на расії, в парадних ссить, інфа 100%
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Стоп, стецьгав. Не ты ли рохкал, что виноват мер Тернополя? Значит ты допускаешь, что он самолично обссикает парадняки. А у Пэтра Олэксийовыча значит божья роса?
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а то мы не знаем , что у каждого мэра карманный горсовет, у каждого головы района --своя райрада...Законодавство! Ха!
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А в Харкові з"їли тарифи і всім по.. Навіть рішення суду про іх скасування є.
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Нужно потерпеть. Война, ****. Сейчас всем тяжело. Вон президент уже 5 лет по миру с протянутой рукой.. А вы тут со своими тремя гривнями..
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Поэтому как то и получил доход за прошлый год 1,3млрд.грн и это только официально.....
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У него просто руки подлиннее, вот и получается первым хапнуть...
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Это враги ему накидали. Чтобы очернить народного любимца.
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Типа рефомы не могут накормить всех желающих. Поэтому каждый удельный князек в каждом городе что хочет то и делает. У нас в городе тендер выигрывают только почему то , кто владеет богданами. А проезд на 5-7 км стоит 6 грн.
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Странные люди. В Европу по безвизу ездят, по всем курортам мира отдыхают, за 200000гривень евробляхи растамаживают, а 9 гривень за проезд заплатить не могут. А что будет когда проезд будет как в Европе 3-5Евро?
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Только для этого наверно нужна зарплата не в 300 евро. И население это не сто тысяч евробляхеров.....
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Ти реально думаєш, що ті, хто по курортах їздить та машини розмитнює, у тролейбусах та маршрутках їздять?
І звичайно, що можна й ціни за проїзд зробити європейським, але й зарплати мають бути також європейськими, а не як у нас.
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А что будет когда проезд будет как в Европе 3-5Евро?

Если зарплата будет европейская - то ни чего не будет.
К примеру, парикмахер собачек в Германии получает 1300 Э, а металлург в Украине - около 500 Э
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У Харкові маршрутки теж подорожчали, але про те навіть і не заїкався ніхто, бо це приватні структури і їх притиснути дуже складно. Тут хоч би метро та електротранспорт відвоювати, але й це непросто.
Я на 270-й маршрутці у Харкові, приміром, їжду, то вона приблизно місяць тому 10 грн. стала коштувати. На роботу і додому - 20 грн на день.
Але виходить, що електротранспорт у Маріуполі зробили дорожчим, ніж у Києві та Харкові!
І головне, що правда - хоч хтось наводить якісь розрахунки реальні при цьому?
Вішають у цих вбитих коритах папірці, що ось, мовляв, шановні громадяни, запчастини, мастило, електрика та паливо подорожчали, а отже і проїзд також. І все! Але де якесь реальне фінансове обгрунтування?
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Будь-яке подорожчання пасажирських перевезень у місті затверджує відповідний відділ міськвиконкому.
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Когда нажрутся эти ТВАРИ...никогда,лишь народ сплотившись плечё к плечу может заткнуть им вонючие пасти! Поддерживаю!
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Urs ну ведь можешь писать что то интересное... иногда
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Не могу. Дочитай пост до конца - там есть подпись. Попробуй почитать Бреста - некоторым это помогло правильно понимать ситуацию в стране.
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Хех! Яку владу обрали на місцях, такі і результати.
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Самое интересное что митингуют одни пенсионеры. Ну куда вам млеать ездить с вашими то пенсиями? Сидите умирайте и ждите новых тарифов и цен после выборов если ваш Петя с Трухановым и Кернесом победит.
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Ну, насчёт умирайте, то не известно, кто раньше умрёт, ты или пенсионер, так что напрасно так говоришь.
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майже 500 000 мешканців - і лише 70 вийшло на мітинг ... здогадайтеся - який буде результат ?
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Так не требуют, трэба морду бить. А на совесть давить без полезно, она у них отсутствуют, по наследству.
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он считается человеком Новинского и Ахметова

в городе.
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У Львові уперше в Україні запрацювала європейська тарифікація проїзду в електротранспорті - пасажири «оплачують» час, а не поїздку

З 1 березня ПриватБанк та ЛКП "Львівелектротранс" запровадили нову зручність для львів'ян та гостей міста, власників смартфонів на базі Android - півторагодинний електронний абонемент з необмеженою можливістю пересадки «трамвай-тролейбус». Його вартість складає 5,5 грн. Таким чином пасажири отримали можливість самостійно регулювати кількість поїздок протягом оплаченого часу. Для тих, у кого смартфони на базі IOS, нова опція з'явиться у другій половині березня.

Оплатити абонемент можна в мобільному додатку Приват24 (після його оновлення до останньої версії) шляхом сканування QR-коду на стікерах, які розташовані у вагонах рухомого електротранспорту. Після цього пасажир обирає відповідний варіант абонементу, оплачує його та отримує електронний квиток, на якому фіксується зворотній відлік часу. При здійсненні контролю пасажир пред'являє контролеру електронний квиток у додатку Приват24.

QR-асива статистика - усього з 2017 року у містах-партнерах проекту, а їх 21, оплачено через QR-код понад 5,14 млн поїздок. Лідерами з «оцифрування» міського транспорту є Львів, де з початку проекту е-квитками оплачено понад 3,5 млн поїздок, та Дніпро, де, відповідно, продано понад 744 тисячі цифрових квитків.

Більше інформації про інновації ПриватБанку - на сайті https://privatbank.ua/ та у соціальній мережі https://www.facebook.com/privatbank/.
Жители Мариуполя перекрыли движение в центре города, требуя отменить подорожание проезда - Цензор.НЕТ 9237
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Им бы ещё интерсити в Донецк без КПП за 5 руб.
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Помню когда люди вышли за низкую растаможку авто так ети пасажиры общественного транспорта визжали чтобы им поразбивать и сжечь машины. Так теперь появилась возможность ответки поразбивать молотком головы етих пешеходов за то что перекрывают дороги и мешают проезду автомобилей.
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Когда гречку от депутатов Гоппоблока на выборах брали, чем думали?
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думали про Офшоренка , при якому сєпарня себе чудово почуває !
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Не понимают Мариупольцы что мы идем в Европу.Еще два поднятия цены на газ в следующем году ,дальше будет.
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Сладенькое шоколадное убожище ,у тебя еще спамилка не выросла.
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от автори статті нагло брешут - видно же, що на площі сотні три-чотири чоловік зібралося, це далеко не 70 осіб. Отак народжується класова свідомість, отак народжується віра в свої сили, отак доходить до свідомості необхідність боротьби за свої права.
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Здравия всем! Да, все таки как умно сделали в США - машина- это не роскошь , машина - это средство передвижения.
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и шо?слесарь токарь вобщем простой работник купит себе машину?
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Хтось чув рекламу Тарути?) він себе рекламує що це він звільнив Маріуполь у 2014 (не Азов) тільки Тарута врятує дамбас!)
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Запорожье.маршрутка 6грв.пенсовоз-автобус 5грв.трол-бус 4грв.ни фига се в Мариуполе цены на проезд!
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Мариуполь накрыло петино шоколоадное покращення, которое уже пришло в каждый дом и народ тупо чистит зброю, в готовности в момент фальсификации выборов и переизбрании свинобаргы, ехать на Киев и сносить соевый барыгат, который все пять лет геноцидит украинский народ
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Слушайте,я сам сегодня был на этом митинге. Не пишите всякую фигню. Те кто вышли сегодня на площадь, это не сепары, а как раз наоборот адекватные мариупольцы, которые борются с местным Жопоблоком и мэром, выходцем из структур Ахметова. Как раз это цвет нашего города,а не те кто за гречку голоса продает регионалам. Вы бы попробовали тут жить и бороться с ватным большинством в горсовете и чекнутыми бабками сепарками..пишете фигню всякую
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Евгеній правду пише -- приїжджайте в прифронтовий Маріуполь і поспілкуйтеся з ригами при владі. Ось за ким в`язниця плаче")
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Навіть на фото видно, що на мітингу зібралося кілька сотень народу, протягом двох годин йшла ротація. Ще по сотні людей було в двох місцях ходіння по "зебрі", теж з ротацією. Тобто не 70, а 700 щонайменше, хоча актив оцінює за трьохгодинну акцію понад 1000 учасників.
Куди очі автора дивилися*)
Але Маріуполю респект -- чортів при владі і зажерлевих власників АТП поганяти треба") Позов потужний готується!
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предприниматель при стоимости проезда в 6,50 грн поднимает чистыми с городской маршрутки максимум 100-120 тис грн в год. это же вообще копейки. пыль.... это что бы заработать 120 тис долларов на современный дом, нужно 5 лет содержать 10 маршруток и терпеть этих пасажиров. и перед этим еще 10 лет раскручивать бизнес что бы таки иметь в автопарке 10 маршруток стоимостью по 500000-1000000 грн каждая....
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Гораздо проще ******* 250 миллионов на запчастях.Раз и в дамках.
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Узнай сколько маршрутка новая стоит. Потом посчитаешь прибыля.
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В 2013-ом житончик в киевское метро стол 1,5 грн, а сейчас - 8 грн. Кличко говорит проезд как и раньше стоит - один житончик. Но после пятикратного подорожания проезда, в метро нифига не изменилось - На Дорогожичах, Арсенальной по прежнему трещины на потолке и воняет болотом на перроне и в вагонах. Как известно Клячко продал киевское метро мокшанскому олигарху Фуксу, которого задержали в Мексике
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖители Мариуполя перекрыли движение в центре города, требуя отменить подорожание проезда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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