 Жители Мариуполя перекрыли движение в центре города, требуя отменить подорожание проезда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом корреспондент Цензор.НЕТ сообщает с места событий.
На такой шаг люди пошли потому, что местная власть отказалась вести с ними диалог об увеличении цены проезда.
"Мы приходили на сессию городского совета, перед этим на заседание исполкома, хотели поговорить с властью. Но мэр Бойченко и депутаты не стали нас слушать, наш приход назвали пиаром и провокацией. Людям просто надоело, что с их мнением никто не считается. В 2017 году уже повысили проезд до 6 гривен, теперь сделали 9. А мы даже не знаем, сколько зарабатывают "маршрутчики", нам цифры никто не показывает", – рассказала Ирина Чишко, одна из участниц блокады движения.
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Движение по проспекту Мира перекрыли сразу после митинга у Драматического театра. На него собралось около 1000 горожан, требующих отменить увеличение стоимости проезда в городском транспорте.
Люди держали в руках плакаты с надписями "8 гривен. За что?", "Электронный билет. Где?", "Требуем монетизации транспортных льгот", "Проезд на корытах за 8 гривен? Окститесь!". Митинг прошел спокойно, призывы перекрывать улицу не звучали. Но по окончании мероприятия несколько человек вышли на проезжую часть, после чего к ним присоединились остальные.
Помимо роста цены за проезд, участники акции возмущались техническим состоянием транспорта и графиком его движения. По их словам, в отдаленные районы города уехать очень тяжело, в то время как в центре города многие маршруты дублируют друг друга.
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Позже к перекрывшим дорогу жителям приехал один из заместителей мэра вместе с начальником департамента транспорта и связи. Последний заявил, что "городские власти не могут диктовать ценовые условия частным перевозчикам".
Жители потребовали в течение недели встретиться с ними и показать расчеты, исходя из которых перевозчики поднимают цену.
"Если нам не пойдут на встречу, через неделю перекроем весь город", – заявили участники протеста.
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Напомним, на прошлой неделе исполком Мариупольского городского совета принял решение о повышении стоимости проезда в трамваях и троллейбусах до 8 гривен, в автобусах и маршрутных такси до 9 гривен.
5 год
У Маріуполі люди вийшли проти підняття тарифів на транспорт , та деякі мешканці ще продовжують розповідати , що " мы живем в Донбассе , это часть Таганрогской губернии и валите в свою Украину " . Мабуть нові методічки видали .
Відео є , то поїхала до відділу поліції писати заяву про сепаратізм , це недопрацьовує наше СБУ
https://www.facebook.com/100006700849337/videos/2344358255797513/
Галина Геннадіївна Однорог
5 год
У Маріуполі люди вийшли проти підняття тарифів на транспорт , та деякі мешканці ще продовжують розповідати , що " мы живем в Донбассе , это часть Таганрогской губернии и валите в свою Украину "
І звичайно, що можна й ціни за проїзд зробити європейським, але й зарплати мають бути також європейськими, а не як у нас.
Если зарплата будет европейская - то ни чего не будет.
К примеру, парикмахер собачек в Германии получает 1300 Э, а металлург в Украине - около 500 Э
Я на 270-й маршрутці у Харкові, приміром, їжду, то вона приблизно місяць тому 10 грн. стала коштувати. На роботу і додому - 20 грн на день.
Але виходить, що електротранспорт у Маріуполі зробили дорожчим, ніж у Києві та Харкові!
І головне, що правда - хоч хтось наводить якісь розрахунки реальні при цьому?
Вішають у цих вбитих коритах папірці, що ось, мовляв, шановні громадяни, запчастини, мастило, електрика та паливо подорожчали, а отже і проїзд також. І все! Але де якесь реальне фінансове обгрунтування?
в городе.
З 1 березня ПриватБанк та ЛКП "Львівелектротранс" запровадили нову зручність для львів'ян та гостей міста, власників смартфонів на базі Android - півторагодинний електронний абонемент з необмеженою можливістю пересадки «трамвай-тролейбус». Його вартість складає 5,5 грн. Таким чином пасажири отримали можливість самостійно регулювати кількість поїздок протягом оплаченого часу. Для тих, у кого смартфони на базі IOS, нова опція з'явиться у другій половині березня.
Оплатити абонемент можна в мобільному додатку Приват24 (після його оновлення до останньої версії) шляхом сканування QR-коду на стікерах, які розташовані у вагонах рухомого електротранспорту. Після цього пасажир обирає відповідний варіант абонементу, оплачує його та отримує електронний квиток, на якому фіксується зворотній відлік часу. При здійсненні контролю пасажир пред'являє контролеру електронний квиток у додатку Приват24.
QR-асива статистика - усього з 2017 року у містах-партнерах проекту, а їх 21, оплачено через QR-код понад 5,14 млн поїздок. Лідерами з «оцифрування» міського транспорту є Львів, де з початку проекту е-квитками оплачено понад 3,5 млн поїздок, та Дніпро, де, відповідно, продано понад 744 тисячі цифрових квитків.
Більше інформації про інновації ПриватБанку - на сайті https://privatbank.ua/ та у соціальній мережі https://www.facebook.com/privatbank/.
Куди очі автора дивилися*)
Але Маріуполю респект -- чортів при владі і зажерлевих власників АТП поганяти треба") Позов потужний готується!