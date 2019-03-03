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Все про:выборы (21238) митинг (2290) подкуп (439)

 В Киеве опять обманули продажных митингующих, - очевидец. ФОТО

На Софийской площади собрали митинг, участникам которого пообещали по 700 грн. Организаторы так и не появились.

Об этом в Facebook сообщил экономист Владимир Компаниец, информирует Цензор.НЕТ.

Он также разместил фотографии с проплаченного митинга.

"Друзья, в Киеве сегодня опять обманули проплаченных митингующих, люди пришли заработать 700 грн, а организаторы, к сожалению, до сих пор не пришли и все время просят людей подождать. Надо еще побольше таких митингов и протестов!", – написал Компаниец.

В Киеве опять обманули продажных митингующих, - очевидец 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Стоимость избирательной пирамиды, в которой участвовали депутаты от "Батькивщины" составляет около $82 млн - замглавы СБУ Кононенко

В Киеве опять обманули продажных митингующих, - очевидец 02
В Киеве опять обманули продажных митингующих, - очевидец 03

В Киеве опять обманули продажных митингующих, - очевидец 04

Ранее желающих подработать на митингах уже обманывали несколько раз таким же образом.

17 января продажные митингующие 2 часа простояли на Контрактовой площади в ожидании 130–150 гривен.

14 февраля в Харькове журналисты собрали митинг, участники которого требовали избрать президентом Украины покойного маньяка Оноприенко.

Источник: https://censor.net.ua/p3114671
 
   
 Топ комментарии
 
Объявить, что на барже будут возвращать вклады СССР...
Когда все соберутся - баржу затопить...
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Сегодня на Софиевской площади состоится выставка ослов. Все собрались, смотрят друг на друга и недоумевают - а где ослы?)))
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Браво організаторам - непроплачений мітинг проти проплачених мітингів - це круто!
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На Порохе уже печать ставить негде, столько раз он крупно облажался. Ты про какой конкретно случай?
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для армии сделал больше чем все кто был

Ахметов "похудел" в два раза, помогая Донбассу, а кто-то в 82 раза разбогател на военных заказах.
Как по мне - получали деньги продавая вооружение СССР, а потом получают деньги на покупку или создании военной техники...
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Судя по некоторым хитрым рожам, это отнюдь не экспромт и мэра развели как тупого петеушника У Києві знову обдурили продажних мітингувальників, - очевидець - Цензор.НЕТ 1315
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У меня подобная история была. Ехал в пригородном поезде, и моя спутница очень много интересного обо мне рассказала... Я узнал, что я - "исчадие ада"... При выходе из вагона я показал ей документы...
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Интересно какая была реакция по итогу?
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Побледнела, как стена - я в в/ч её мужа с проверкой ездил, в составе комиссии, делопроизводство проверял... Определили срок устранения недостатков, и через месяц должны были проверить устранение...
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Ха-ха-ха-ха.Я тоже сталкивалась с подобными рассказчиками.Особенно смешно,когда после красочного рассказа,человека,который с тобой чуть ли не живет,представляешся ему...
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И шо, искусственное дыхание делать не пришлось правдолюбце?
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Напоминаю, Олевск это где янтарь копают! Много.
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Ніразу (ніхєра) не шкода продажни- мітингувальників - потрачений час, зіпсований вихідний - так уродам і треба.
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высший пилотаж развода - За двома зайцями - спецоперация Центра МИРОТВОРЕЦ, Андрей Луганский и Евгений Вольнов https://www.youtube.com/watch?v=RjHvyO4nKOI
https://www.youtube.com/watch?v=-kvsJqpwE_U
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От коли зберуться ті кому не не потрібні гроші буде таким махінаторам непереливки.
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Зеленский предложил кандидатуру Саакашвили на должность Премьер-Министра Украины..

То, что произошло потом на Банковой, повергло в шок даже бывалых зрадофилов..

У Києві знову обдурили продажних мітингувальників, - очевидець - Цензор.НЕТ 3699
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Шо так сильно ржали над клоуном???
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Коломойському не потрібен Саакашвілі, тому його місце у Нідерландах.
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Троль в смам !
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Вова таки дипломат. Зараз він проковтне всі голоса саакашвілістів, виграє вибори, а потім Рада візьме і не затвердить Саакашвілі прем'єром. Вова розведе руками і призначить якогось свого.
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Всем организаторам митинга выдать по значку "Заслуженный Педагог Украины", и обязать носить его на видном месте.
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Порох и его банда это не украинский караван, а барыжный табор , обворовывающий все что попадается ему на пути.
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А шо ж у тебя, ольгинский выкормыш, порошенковская банда отобрала? Дай угадаю... Мозги?
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Имя тому "каравану" - прокладка Свинарчука старшего .
А главный погонщик верблюдей в этом "караване" - джуниор Свинарчук младший !
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И при чём тут Тимошенко?

Та да, святая бабуся яка свою"тисячу "до сих пор не раздала -о чем можно еще говорить?
А курс доллара в одночасье с 5 до 8грн. поднялся...
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Почерк ЮВТ.
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Обещали сдать Украину *****, але збрехали, банду геть
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Не судите президента! Он вынужден красть! Очень много красть, чтобы путинские информационные войска не напали.
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И шо ж он у тебя украл кроме мозгов?
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Украл у Х**ла инициативу.
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Зеленский предложил кандидатуру Саакашвили на пост премьера Украины в будущем правительстве, а сколько сожрали валидола и выпили бояры на банковой, а сивий гидрант уже сутки не выходит из алкогольной комы У Києві знову обдурили продажних мітингувальників, - очевидець - Цензор.НЕТ 2308
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Это сигнал того, что швондер-зеленский (коломойский) будут распродавать украинские чернозёмы.
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Та я ещё и зато, шоб у казнокрадов и коррупционеров всё отобрать и поделить, а их линчевать народными, но справедливыми судами Линча на фонарные столбы за геноцид украинского народа!
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Левый флажок, мысли про бояру и побухать, кремлёвские гебнявые мифы шо Порошенко якобы алкоголик...кацапнутая шваль ты слишком сильно зашкварился.
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Категориями бояры мыслят за поребриком.
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Поддерживаю такие фейковые митинги - нехай ***** продажные побегают.
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И фотофиксацию "коммерсантов" полезно вести.
Возможно, так оно и было. Там же камер кругом уйма.
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петя вор, бандит, барыга, жлоб, брехун.
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А вот и его подельник кацапнутый проксик ему другой флажёк выдал..поддакивают друг другу..клоуны..
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Скажи- ка ,Тихонов, а Труханов кацап или нет?
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Самый НЕКАЦАПИСТЫЙ КАЦАП тихонов ВЫЛЕЗ... 😂😅😂
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Оно и понятно...куратор то один и тот же...и приказ одинаков...😀
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О... ещё один кацапнутый сам себя лайкает. Шо ольгинский новобранец впервые на Цензоре срать вышел???..Плохо тебя проинструктировали...Шо ж вы все швали так люто ненавидите Порошенко и топите за Юлю и клоуна????
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Перепись продажных долбодятлов продолжается. Обезьяне бы со второго раза дошло, а этиг уже столько раз учили, а им не доходит...
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Каждому, каждому, каждому встречному
Хочется, хочется тысячу рублей...
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Нехай подивляться в яку сторону показує булавою Богдан. Там їхні гроші. У Києві знову обдурили продажних мітингувальників, - очевидець - Цензор.НЕТ 4673
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То что митингующие много зарабатывают - часто это ложь и клевета направленная на то
чтобы люди не ходили на митинги против повышения цен на газ и т.п. Народ обеднел и у
людей часто нет денег на дорогу, питание, проживание, так как многие из них приезжают
из провинций. А то что деньги обещают и не дают - это провокации тех, кто хочет, чтобы
народ на митинги не приезжал.
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а інфляція вверх лізе. Сходіть у супермаркет. Оце так вбухав у вибори - треть казни. Не у нове виробництво, а у перевибори. Правда, ще у лютому борги віддавали чималі, але інфляція гривні опереджає всі прогнози.
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Цены на месте стоят уже года три хватит брехать то.
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сходи в супермаркет, а не шоколадки жуй
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Так хожу...кроме заурядных сезонных колебаний цены стоят на месте. Шо ты за дурачка меня держишь? Комуналка подорожала это факт, а все основные продукты питания тупо стоят на месте уже года три..Гречка по 12-13гр, картофан осенью покупал по 5гр кило на всю зиму сразу, яблоки вообще на халяву в Ашане лежат никто не берёт по 4,50 гр...морква,капуста, буряк в раёне 12 гр, сахар 12гр, масло подсолнечное в раёне 30.. и так далее. Такие цены уже года три минимум....
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дурачка включил думал на лоха пройдёт твоя брехня..но нет, не прошла..Хожу регулярно цены знаю прекрасно, так шо не на того напал. По жрачке нет никакой инфляции года три точно.
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ну точно, як про чудоповидло. Шоколад на тебе погано діє, не їж.
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Так хто ж тебе виноват, что на масковии цены ратсут. Вы ж сами орали, что санкции на пользу.
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та я ніколи не був на якійсь московії - тобі видніше
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а то , в нього , і не шоколад ..)) У Києві знову обдурили продажних мітингувальників, - очевидець - Цензор.НЕТ 8399
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А шо це у тебе такий маасковський акцент?
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ну тебе кацапчик виднее за масковские акценты..ты смотрю спец по кацапским акцентам, я не в курсе...
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Троль порохоботний з глузду з'їхав - бреше на пропало, як його хазяїн.
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Обіцяли шоколад, а послали всіх у зад. Мало того - обіцяли, а у квітні - повтікали!
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Предвыборное шапито: Порошенко зачастил в ОдессуДва приезда президента в город, который он почти не посещает в нормальное время, естественно, связаны с выборами. Никто не подумает, что Порошенко нужно было присутствовать на пустом мероприятии - совете регионального развития - или посетить областную ярмарку, на которую одесситы и не ходят. Обычный дешевый пиар перед выборами. Конечно, за государственный счет, как и разовые пенсионные выплаты.Примечательны традиции кандидатов в президенты: сидела Тимошенко, отец Порошенко, в розыске хозяин Зеленского.
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Не заговаривайся - пенсионные предвыборные подачки за счет евробляхеров.
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Тішить, що "лохов" зібралося не так вже і багато. А якби ті "заробітчани" ще б і дізналися, що згідно чинного законодавства їм в приварок до обіцяних 700 "срібняків" світить ще і до 5 років перебування за гратами то мабуть на світлинах ми б і жодного з них не побачили..😃😃😃
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А може не так? Мені здається, що отой улибающійся чувак в центрє кадра дещо знає У Києві знову обдурили продажних мітингувальників, - очевидець - Цензор.НЕТ 4287
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Рабом легче управлять..."наша" ХРЯКОВЛАСЬ хорошо это усвоила..
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Доки будете так продаватись за гроші, доти так і житимете.
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Ответь мне пожалуйста...это от жадности или от нищенства?
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Какая ты лера...ЧУДО-0ЮДО с мухасранска,не лезь туда куда собака свой х...н не суёт. У Києві знову обдурили продажних мітингувальників, - очевидець - Цензор.НЕТ 1080Будь здорова. У Києві знову обдурили продажних мітингувальників, - очевидець - Цензор.НЕТ 7014
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Через відсутність розуму і нездатність обрати нормальну владу.
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Ты считаешь наш народ не разумным?А может власть у нас слишком "разумная",что обирая свой народ и ставит его в становище раба с протянутой рукой посыпая гречкой и пустыми обечанками? Ладно давай закроем эту тему с тобой всё ясно.
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офф топ
В США бывший читатель Публичной библиотеки округа Кайахога вернул по почте журнал Life 1968 года с группой The Beatles на обложке. Как, говорится в Фейсбуке библиотеки, читатель принес извинения и объяснил, что украл журнал, когда был ребенком. К письму был приложен чек на 100 долларов за позднее возвращение. Представитель библиотеки Роберт Руа рассказал ABC News, что похищенный журнал был в единственном экземпляре.
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Респект и уважуха пацанам которые этих халявщиков обламывают . Реально задолбали они со своей массовкой ,когда каждое чмо которое в Украине в хер не кто не ставит , на камеру за бабки создает видимость охренительной поддержки народом.
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Одесса, Харьков, Киев. Ждем Львов и всех на доску почета.
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так само і цензоровські тролі, топили, топили за юльку і вмить всі пропали. організатор ботоферми не розплатився.... тепер за Садолотія Гриценко і Зеломойського топлять😆
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если погода хорошая, то митингующие ещё должны организаторам за улучшение здоровья - воздушная ванна для тела и души.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киеве опять обманули продажных митингующих, - очевидец. ФОТО
 
 
 
 
 
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