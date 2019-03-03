 В Киеве опять обманули продажных митингующих, - очевидец. ФОТО

Об этом в Facebook сообщил экономист Владимир Компаниец, информирует Цензор.НЕТ.
Он также разместил фотографии с проплаченного митинга.
"Друзья, в Киеве сегодня опять обманули проплаченных митингующих, люди пришли заработать 700 грн, а организаторы, к сожалению, до сих пор не пришли и все время просят людей подождать. Надо еще побольше таких митингов и протестов!", – написал Компаниец.
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Ранее желающих подработать на митингах уже обманывали несколько раз таким же образом.
17 января продажные митингующие 2 часа простояли на Контрактовой площади в ожидании 130–150 гривен.
14 февраля в Харькове журналисты собрали митинг, участники которого требовали избрать президентом Украины покойного маньяка Оноприенко.
Ахметов "похудел" в два раза, помогая Донбассу, а кто-то в 82 раза разбогател на военных заказах.
Как по мне - получали деньги продавая вооружение СССР, а потом получают деньги на покупку или создании военной техники...
https://www.youtube.com/watch?v=-kvsJqpwE_U
То, что произошло потом на Банковой, повергло в шок даже бывалых зрадофилов..
ПравдаЛюбка
А главный погонщик верблюдей в этом "караване" - джуниор Свинарчук младший !
Та да, святая бабуся яка свою"тисячу "до сих пор не раздала -о чем можно еще говорить?
А курс доллара в одночасье с 5 до 8грн. поднялся...
Возможно, так оно и было. Там же камер кругом уйма.
Хочется, хочется тысячу рублей...
чтобы люди не ходили на митинги против повышения цен на газ и т.п. Народ обеднел и у
людей часто нет денег на дорогу, питание, проживание, так как многие из них приезжают
из провинций. А то что деньги обещают и не дают - это провокации тех, кто хочет, чтобы
народ на митинги не приезжал.
В США бывший читатель Публичной библиотеки округа Кайахога вернул по почте журнал Life 1968 года с группой The Beatles на обложке. Как, говорится в Фейсбуке библиотеки, читатель принес извинения и объяснил, что украл журнал, когда был ребенком. К письму был приложен чек на 100 долларов за позднее возвращение. Представитель библиотеки Роберт Руа рассказал ABC News, что похищенный журнал был в единственном экземпляре.