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Все про:Госпогранслужба (3201) контрабанда (1703) Одесская область (1700) сигареты (591)

 На трассе "Киев-Одесса" задержали автомобиль со 136 тысячами пачек контрабандных сигарет. ФОТОрепортаж

Автомобиль "ДАФ" украинской регистрации с крупной контрабандной партией сигарет был задержан правоохранителями на трассе "Киев-Одесса" в ночь на воскресенье. Общая стоимость сигарет составляет около 4 миллионов гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Государственную пограничную службу.

"Межведомственная группа в составе оперативных подразделений Южного регионального управления Госпогранслужбы, сотрудников СБУ и фискальной службы, под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, на автодороге Киев-Одесса задержала автомобиль украинской регистрации "ДАФ". Во время обзора транспортного средства правоохранители выявили 136 тысяч пачек сигарет белорусского производства", – сказано в сообщении.

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Табачные изделия, предварительная оценочная стоимость которых превышает 4 млн. грн., переданы сотрудникам прокуратуры. Правоохранители выясняют, каким именно образом сигареты попали на территорию Украины.

На трассе Киев-Одесса задержали автомобиль со 136 тысячами пачек контрабандных сигарет 01
На трассе Киев-Одесса задержали автомобиль со 136 тысячами пачек контрабандных сигарет 02
На трассе Киев-Одесса задержали автомобиль со 136 тысячами пачек контрабандных сигарет 03
На трассе Киев-Одесса задержали автомобиль со 136 тысячами пачек контрабандных сигарет 04

Источник: https://censor.net.ua/p3114668
 
   
 Топ комментарии
 
йопта, пэрэмога！ Задержите лес кругляк, остановите рытье янтаря, перекройте офшоры, тварье
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А асфальтоукладчик там никто задержать не хочет??
Хотя бы один
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А асфальтоукладчик там никто задержать не хочет??
Хотя бы один
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4 лимона. Не то, чтобы попадосище, но, конечно, неприятно.
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в 2013 7 пачка Бонда стоила 5 грн, а сечас 35 грн...В 7-10 раз подняли цены на сигареты якобы для борьбы с контрабасом, а контрабас толька растет и прет машинами, фурами и баржами, все помним про баржу с сигаретами одесского криминального авторитета
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Ты дурак? Не понимаешь?
Пока цена тут будет ниже цены там - контрабанда обязательно будет. Чем меньше разница - тем менее привлекательна контрабанда.
Сделай в Украине цену выше чем в Польше и ни одному идиоту не придет в голову тащить туда сигареты. Начнут оттуда везти.
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*****, пэрэмога！ Задержите лес кругляк, остановите рытье янтаря, перекройте офшоры, тварье
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А де ті контрабандні цигарки реалізовувались ?
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тююю, так у юльки в ломбардах и у зеленого на концертах же
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РВП, тобі вже давно до психіатра на прийом проситися треба.
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Скрізь. Якість- гірше нікуди. Фест по 25 гр. за пачку.
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Извините, перед Киевским рынком на Таирова - по 20 грн И не только Фест. И не в первый раз.
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Как будто кырыло в кустах табачную фабрику открыл.
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Вже навіть не ліс везуть,а якісь цурпалки.Тобто--вивезуть усе!!!
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Шакалы, а потом будуть орать шо нас затопило
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Весна приходит - потает снег и пойдут подтопления жилья. Сами ж лес спилят а потом вся Украина спасай их бо паводок пошел.
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так вот вы бизнес строите, не на шаг от принцыпов рашки ушли, творите шмугли-мугли и иногда под видом дров кругляк гоните.
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А кто в Украине главный по кругляку ? Нужно спросить у главного Генпрокурора.Он-то точно знает
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А что за мода тормозить дальнобойщиков среди ночи?
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соя скажите. это проклятые евробляхеры?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа трассе "Киев-Одесса" задержали автомобиль со 136 тысячами пачек контрабандных сигарет. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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