 На трассе "Киев-Одесса" задержали автомобиль со 136 тысячами пачек контрабандных сигарет. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Государственную пограничную службу.

"Межведомственная группа в составе оперативных подразделений Южного регионального управления Госпогранслужбы, сотрудников СБУ и фискальной службы, под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, на автодороге Киев-Одесса задержала автомобиль украинской регистрации "ДАФ". Во время обзора транспортного средства правоохранители выявили 136 тысяч пачек сигарет белорусского производства", – сказано в сообщении.

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Табачные изделия, предварительная оценочная стоимость которых превышает 4 млн. грн., переданы сотрудникам прокуратуры. Правоохранители выясняют, каким именно образом сигареты попали на территорию Украины.







