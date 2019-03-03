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 Общество, Фоторепортаж
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 "Свинарчуків Порошенка за грати!" - Нацкорпус приехал под особняк Гладковского и поставил ультиматум. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Представители Национального корпуса и Национальных дружин провели акцию под домом заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, которого журналисты называют причастным к масштабной коррупции в оборонной сфере.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Напомним, Национальный корпус требует:

- взять под стражу и арестовать счета и имущество первого заместителя Секретаря СНБО Олега Гладковского, участников схемы: Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогоза, руководства ГК "Укроборонпром", а также директоров всех государственных предприятий, которые были участниками схемы, за совершенные ими преступления (как минимум, ст. 191, 364, 368, 369, 369-2 УК Украины);

- назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества;

- обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета в части, которая не касается информации с ограниченным доступом;

- Генеральному прокурору - еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета.

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По словам участников акции, если их требования не выполнят, то 9 марта они выйдут на майдан и приступят к "акции прямого действия".

Свинарчуків Порошенка за грати! - Нацкорпус приехал под особняк Гладковского и поставил ультиматум 01
Свинарчуків Порошенка за грати! - Нацкорпус приехал под особняк Гладковского и поставил ультиматум 02
Свинарчуків Порошенка за грати! - Нацкорпус приехал под особняк Гладковского и поставил ультиматум 03
Свинарчуків Порошенка за грати! - Нацкорпус приехал под особняк Гладковского и поставил ультиматум 04
Свинарчуків Порошенка за грати! - Нацкорпус приехал под особняк Гладковского и поставил ультиматум 05
Свинарчуків Порошенка за грати! - Нацкорпус приехал под особняк Гладковского и поставил ультиматум 06

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Свинарчуків Порошенка за грати! - Нацкорпус приехал под особняк Гладковского и поставил ультиматум 07
Свинарчуків Порошенка за грати! - Нацкорпус приехал под особняк Гладковского и поставил ультиматум 08
Свинарчуків Порошенка за грати! - Нацкорпус приехал под особняк Гладковского и поставил ультиматум 09
Свинарчуків Порошенка за грати! - Нацкорпус приехал под особняк Гладковского и поставил ультиматум 10
Свинарчуків Порошенка за грати! - Нацкорпус приехал под особняк Гладковского и поставил ультиматум 11
Свинарчуків Порошенка за грати! - Нацкорпус приехал под особняк Гладковского и поставил ультиматум 12
Свинарчуків Порошенка за грати! - Нацкорпус приехал под особняк Гладковского и поставил ультиматум 13
Свинарчуків Порошенка за грати! - Нацкорпус приехал под особняк Гладковского и поставил ультиматум 14
Свинарчуків Порошенка за грати! - Нацкорпус приехал под особняк Гладковского и поставил ультиматум 15
Свинарчуків Порошенка за грати! - Нацкорпус приехал под особняк Гладковского и поставил ультиматум 16Свинарчуків Порошенка за грати! - Нацкорпус приехал под особняк Гладковского и поставил ультиматум 17
Свинарчуків Порошенка за грати! - Нацкорпус приехал под особняк Гладковского и поставил ультиматум 18
Свинарчуків Порошенка за грати! - Нацкорпус приехал под особняк Гладковского и поставил ультиматум 19

Фото, видео - Олег Богачук

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Читайте: Рада поручила ВСК провести расследование о хищениях в оборонном секторе. ВИДЕО

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.

Источник: https://censor.net.ua/p3114658
 
   
 Топ комментарии
 
Ничо так свинарник соевый мародер себе отгрохал
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І Юля і Зе і Гриценко -- просто не мали можливості красти гроші з бюджету і армії, принаймі останні 10 років. Тому до них і нема претензій, поки що...
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кто платит тусняку по что под домик к куму куйла не поедут или сцыкотно "Свинарчуків Порошенка за грати!" - Нацкорпус приехал под особняк Гладковского и поставил ультиматум - Цензор.НЕТ 7178
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Я думаю, что на днях Порошенко сдастся, выпустит на сцену Юрика и тот скажет что-нибудь очень умное и вдохновенное про Украину и Майдан. Потом всех посадит в бронекамеры до 31 марта, чтобы , не дай Бог, с голов всяких свинарчуков не упал ни один волос.
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Никто никуда и никого не посадит... будет вечное следствие, в результате которого окажется, что доказательств нет!
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1 апреля могут уже ехать арестовывать, время правления свиней выйдет.
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так эти поняли что Петя будет по любосу президентом и начали подлизыватся, мол мы твоии друзя, а ведь Петя не ***** и дружков прикрывать не будет (вспомни о **********)
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Петя не подарок , согласен . Давайте выберем Вову или наступим на старые грабли - Юлю . Все устали хорошо жить на диване и прятать своих детей от армии ? Если хочешь во время войны найти правду , то можно не успеть , её "найдут" враги .
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вот в этом весь и прикол что выбирать нужно из дерьма , просто ищем кусочек поменьше .
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А вы заметили что аргументы при голосовании за путина и Порошенко одни и теже?
И главный: если не он то кто?
И действительно, ну кто еще так виртуозно врать и красть будет?
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Аргумент у ****, 140 лямів його свинособак і зрадогнид в Україні - один і той же : Хто завгодно аби не Порох. Скинути Пороха за будь яку ціну, бо це смерть для ботоксного щура і його імперії..
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а тут очень интересно получается - ок, Украина покупала детали для военной техники, даже не обсуждая - по завишенным ценам или нет (разбирётса следствие и замять это не даст западные страны и а первую очередт США). Но если была контрабанда военных изделии из рашки, ставим ставки - под что поподает вяликоскрепия за нарушение томоженных договоров о экспорте товаров двоиного назначения - спорим что рашка всё будет отрицать, ведь тута последствия положенны более чем адские и они будет, не сомневаитесь.
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Рашке:
1) Последствия ПОХ.
2) А вот тем которьіе обеспечили канал передачи, ФСБ займется. Благодаря Бигусу.
3) Запчастей и комплектующих дл Украиньі больше не будет. Благодаря Бигусу.
4) Глава МИД РФ Лавров может гордиться, что у него работает свояк такого успешного «расследователя.»
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Dmytro Kravchenko
Пєтя їздив піаритись на лінію фронту. Перед приїздом Петра військових заставили здати зброю, зброя була тільки у охоронців мальдивського.
Військові на фронті і без зброї.. Тобто Пєтя був 100% впевнений, що не буде ворожої ДРГ? Боїться власної армії сильніше ніж ворожої?
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Існують правила охорони Президента серед озброєних солдатів ну і був на 100% впевнений, що не буде ворожої ДРГ. "Свинарчуків Порошенка за грати!" - Нацкорпус приехал под особняк Гладковского и поставил ультиматум - Цензор.НЕТ 2965
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пруф: «Перед приїздом Петра військових заставили здати зброю, »
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Если не дай Бог им дадут сбежать Пети будет свинздец не отходя от кассы "Свинарчуків Порошенка за грати!" - Нацкорпус приехал под особняк Гладковского и поставил ультиматум - Цензор.НЕТ 2114
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тоисть пеця как полицеиский, должен взять их под арест, подожди, а министр аваков что, ааа, он не прикрывает юле и других мразей.
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свинарчуки к успеху шли за счет Украинцев !
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А "Бідна Жюля", "непрохідний палкан", Клоун за чий рахуно йшли по житті? "Свинарчуків Порошенка за грати!" - Нацкорпус приехал под особняк Гладковского и поставил ультиматум - Цензор.НЕТ 6907
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Аваківське бидло у всій красі. Приймати рішення про арешти, затримання, і ув"язнення може лише суд, а не стадо моральних виродків і горлопанів.
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Український "суд" може приймати рішення лише про звільнення корупціонерів та закриття справ проти них.
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А рішення про звільнення собакашвілі, звільнення на поруки вбивць і грабіжників під маркою патріотів і добровольців, торговців зброєю атошників, який суд приймає? Марсіанський?
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Штурмовики !Где-то это уже было.История ничему не учит.
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а де народ, що мовчить, жде манни небесної? - прийде.....головне щоб потім би ще більше не скавчати, як побитий пес в будці.
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Так вони не хочуть. Хто ж по добрій волі у в'язницю йде?
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"Однотуровий" теж міг стати батьком нації, але не склалося,Тепер у нього є своя свинарчуківська команда"Свинарчуків Порошенка за грати!" - Нацкорпус приехал под особняк Гладковского и поставил ультиматум - Цензор.НЕТ 1223
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О, уже свиноботы разоблачили очередных шатателей будок, поганых наймитов.
Стоит только кому-то вступить против Порохатого свиноморда или его окружения, загнать его в угол неудобным вопросом - так тут же они становятся агентами кремля, пятой колонной, проплачены Юлькой и т.д.
И только на Свина люди работают исключительно по своей воле, по порыву сердца. "Свинарчуків Порошенка за грати!" - Нацкорпус приехал под особняк Гладковского и поставил ультиматум - Цензор.НЕТ 4952
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Молодцы ребята!Давите эту мразь паразитирующую на людских жизнях ...
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цапы - на войне победить не получается - надо на выборах - не дождетесь)))))
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Свинарчуків Порошенка за грати!" - Нацкорпус приехал под особняк Гладковского и поставил ультиматум. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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