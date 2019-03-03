 Спасатели нашли живыми заблудившихся на Говерле туристов: пару госпитализировали. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.
"Вчерашние поисково-спасательные работы на Говерле. К счастью, на этот раз все обошлось и парень с девушкой остались живы, хотя и проведут некоторое время под опекой докторов", - сообщили в ведомстве, опубликовав фото спасательной операции.
В ГСЧС также напомнили о правилах, которых стоит придерживаться, отправляясь в горы зимой: теплая одежда и обувь, а не летние кроссовки; правильное снаряжение, а не пустой рюкзак; регистрация у спасателей, а не надежды на высшие силы; на лыжах или сноуборде - только по определенным трассам.
Немецкий парламент отказался признавать политическое крыло ливанской группировки «Хезболла» террористическим.
Германия имеет возможность в одностороннем порядке объявить террористическую организацию «Хезболлу» полностью незаконной. Это зависит от министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера и канцлера Ангелы Меркель.
Сообщается, что немецкие власти отказались принимать это решение, потому что считают, что ливанские боевики, поддерживаемые Ираном, «связаны с мирными переговорами между Израилем и Палестинской автономией». К слову, в Германии находятся члены этой группировки, которые собирают средства на вооружение.
США уже давно призывают европейские страны запретить «Хезболлу» полностью, потому что боевики выступают против существования Государства Израиль.
и зе с ними
Хоча знаю декого, хто пише з передової, теж на морозі (а у Донецькій області набагато холодніше, аніж у інших регіонах). І ті хто на передовій морозять ноги, дуже дивуються, як можна лізти на гору, взимку, без будь-якої цілі.
Навіщо було наводити приклад із пірамідою потреб? Хотів видатись освіченим? Тут це не потрібно, тебе ніхто не знає. А по людськи пояснити, що декому потрібен адреналін, їм цікаво, тобі переконання не дозволяють? Не намагайся видатись розумнішим, аніж ти є, ніхто за це у лице не плюне.
Такой из тебя, прямо сказать - тот еще искатель приключений и яйца вроде не чешутся, но у спасателей - регистрируешься, ставишь чужие жизни под угрозу в угоду бесполезной шизе.