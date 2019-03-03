 Спасатели нашли живыми заблудившихся на Говерле туристов: пару госпитализировали. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.

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"Вчерашние поисково-спасательные работы на Говерле. К счастью, на этот раз все обошлось и парень с девушкой остались живы, хотя и проведут некоторое время под опекой докторов", - сообщили в ведомстве, опубликовав фото спасательной операции.







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В ГСЧС также напомнили о правилах, которых стоит придерживаться, отправляясь в горы зимой: теплая одежда и обувь, а не летние кроссовки; правильное снаряжение, а не пустой рюкзак; регистрация у спасателей, а не надежды на высшие силы; на лыжах или сноуборде - только по определенным трассам.