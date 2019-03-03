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 Спасатели нашли живыми заблудившихся на Говерле туристов: пару госпитализировали. ФОТОрепортаж

В Карпатах потерялись очередные туристы. Их поиски, к счастью, завершились успешно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.

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"Вчерашние поисково-спасательные работы на Говерле. К счастью, на этот раз все обошлось и парень с девушкой остались живы, хотя и проведут некоторое время под опекой докторов", - сообщили в ведомстве, опубликовав фото спасательной операции.

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Спасатели нашли живыми заблудившихся на Говерле туристов: пару госпитализировали 03
Спасатели нашли живыми заблудившихся на Говерле туристов: пару госпитализировали 04

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В ГСЧС также напомнили о правилах, которых стоит придерживаться, отправляясь в горы зимой: теплая одежда и обувь, а не летние кроссовки; правильное снаряжение, а не пустой рюкзак; регистрация у спасателей, а не надежды на высшие силы; на лыжах или сноуборде - только по определенным трассам.

Спасатели нашли живыми заблудившихся на Говерле туристов: пару госпитализировали 05

Источник: https://censor.net.ua/p3114647
 
   
 Топ комментарии
 
накормить, напоить, дать трындюлей.. затем отогреть, и снова дать трындюлей.. шоб не шлялись по Говерлам
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Молодці , що хоч не розгубилися і не запанікували.. Наступного разу молоді люди підуть на Говерлу, але вже влітку..😃😃😃
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Чекайте, он лід розтане, почнуться новини про горе-рибалок. Одні відкололись, інші провалились.
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Молодці , що хоч не розгубилися і не запанікували.. Наступного разу молоді люди підуть на Говерлу, але вже влітку..😃😃😃
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Ты знаешь, там и летом заблудиться легко. Хорошо, что так закончилось, зима не лето.
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У Ваших ніг так багато прихильників, як би я хотів опинитись між ними (с) черговий заголовок цн
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нехорошо уважаемый - прям содом и гомора Спасатели нашли живыми заблудившихся на Говерле туристов: их госпитализировали - Цензор.НЕТ 9632 Спасатели нашли живыми заблудившихся на Говерле туристов: их госпитализировали - Цензор.НЕТ 4414
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те саме стосується і самолайкунів...
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накормить, напоить, дать трындюлей.. затем отогреть, и снова дать трындюлей.. шоб не шлялись по Говерлам
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а по чем шлятся по складам боерипасов Спасатели нашли живыми заблудившихся на Говерле туристов: их госпитализировали - Цензор.НЕТ 1301 Спасатели нашли живыми заблудившихся на Говерле туристов: их госпитализировали - Цензор.НЕТ 2433
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Да что ж это такое... В прошлом году каждый божий день писали про нескончаемые ДТП -но то таке, а теперь теперь, такое впечатление, что весь народ Украины полез на Говерлу
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Чекайте, он лід розтане, почнуться новини про горе-рибалок. Одні відкололись, інші провалились.
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Да повесьте уже транспарант у подножия: "Говерла - не место для туризма!". Каждый божий день одно и тоже!
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Можно через каждые 1..2..3 км поставить сеткой бетонные столбы с указанием сторон и пронумеровать убывание-возрастание. Это вообще сильно облегчит ориентирование.
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Це, часом, не послідовники ющенка досі блукають по Говерлі?
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Надо этих дебилов принудительно кастрировать.
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Германия отказалась признать «Хезболлу» террористической

Немецкий парламент отказался признавать политическое крыло ливанской группировки «Хезболла» террористическим.
Германия имеет возможность в одностороннем порядке объявить террористическую организацию «Хезболлу» полностью незаконной. Это зависит от министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера и канцлера Ангелы Меркель.
Сообщается, что немецкие власти отказались принимать это решение, потому что считают, что ливанские боевики, поддерживаемые Ираном, «связаны с мирными переговорами между Израилем и Палестинской автономией». К слову, в Германии находятся члены этой группировки, которые собирают средства на вооружение.
США уже давно призывают европейские страны запретить «Хезболлу» полностью, потому что боевики выступают против существования Государства Израиль.
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Порошенко и КО не хотят случайно в турпоход на Говерлу.
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А шо, Юльку уже повезли на инвалидной коляске?
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Її ттттермос повіз. А Садовий як побачив таке, то попросив Гриценка, щоб той і за нього на вершині відмітився. Один Гнап тільуи й каже:"Піднімусь, от ще трохи часу пройде і піднімусь, обіцяю"
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диванні гуру радять не ходити зимою в гори, а лежати на дивані перед тілівізором почісуючи яйцы😎
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Саме так) на дивані яйця не відморозяться))
Хоча знаю декого, хто пише з передової, теж на морозі (а у Донецькій області набагато холодніше, аніж у інших регіонах). І ті хто на передовій морозять ноги, дуже дивуються, як можна лізти на гору, взимку, без будь-якої цілі.
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так, у вас, на нижньому щаблі піраміди Маслоу, такі цілі не зрозумілі. Не відповідай, не вставай лишній раз з дивану
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Згадуєш піраміду Маслоу, проте являєшся яскравим прикладом ефекта Даннінга-Крюгера. А що там, на нижньому щаблі? Фізіологічні потреби та ЗАДОВОЛЕННЯ. Що отримує людина від підйому на Говерлу? Задоволення? Цю енергію, та у корисне русло)))
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До речі, що там на другому щаблі? Потреба у безпеці? Ці зимові туристи- це потенційні лауреати "Премії Дарвіна". Безпека їм не потрібна. Отже вони не дотягують і до 2 ***** піраміди.
Навіщо було наводити приклад із пірамідою потреб? Хотів видатись освіченим? Тут це не потрібно, тебе ніхто не знає. А по людськи пояснити, що декому потрібен адреналін, їм цікаво, тобі переконання не дозволяють? Не намагайся видатись розумнішим, аніж ти є, ніхто за це у лице не плюне.
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Один из двигателей маркетинга - манипуляция поверхностными знаниями. Спец.экипировка - одни из самых дорогих вещей в своих классах. Для того, что бы убеждать людей лезть куда то и тратить на это 100 прожиточных минимумов - просто необходимо играть на идеях вроде пирамиды Маслоу.
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А зачем ты на ту гору лезешь? Там уже были до тебя люди - изучили все досконально, нечего полезного не нашли. Не ждет тебя там лепрекон с котелком золота "За восхождение".
Такой из тебя, прямо сказать - тот еще искатель приключений и яйца вроде не чешутся, но у спасателей - регистрируешься, ставишь чужие жизни под угрозу в угоду бесполезной шизе.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСпасатели нашли живыми заблудившихся на Говерле туристов: пару госпитализировали. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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