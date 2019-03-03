 Фанатка "ДНР" Чичерина в Facebook пригрозила Цукербергу казнью за блокировку ее страницы: "Готовь мыло". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Эй, Цукерманы! за блокировку будете отвечать, в следующей войне, наверное, не будем вас спасать больше от Гитлера", - написала певица, обращаясь к создателю Facebook.

Читайте также: Facebook удалил более 650 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Россией и Ираном и распространяющих дезинформацию

Через некоторое время эта запись была удалена самой певицей, а вместо нее появились новые угрозы, уже с упоминанием имени убитого ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

"Цукерберг, за то что ты создал эту фашистскую соцсеть и продал ее ЦРУшникам, которые разрушили Ливию, мученически убитый Мауммар Каддафи не будет давать тебе покоя в твоих ночных кошмарах, пока тебя не будут судить после нашей очередной победы", - написала в Facebook разозленная сторонница российских террористов.