 Фанатка "ДНР" Чичерина в Facebook пригрозила Цукербергу казнью за блокировку ее страницы: "Готовь мыло". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Эй, Цукерманы! за блокировку будете отвечать, в следующей войне, наверное, не будем вас спасать больше от Гитлера", - написала певица, обращаясь к создателю Facebook.
Через некоторое время эта запись была удалена самой певицей, а вместо нее появились новые угрозы, уже с упоминанием имени убитого ливийского диктатора Муаммара Каддафи.
"Цукерберг, за то что ты создал эту фашистскую соцсеть и продал ее ЦРУшникам, которые разрушили Ливию, мученически убитый Мауммар Каддафи не будет давать тебе покоя в твоих ночных кошмарах, пока тебя не будут судить после нашей очередной победы", - написала в Facebook разозленная сторонница российских террористов.
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Сочиняли ноту ТАСС
Но тут примчались санитары
И зафиксировали нас !"
Говорит: «Надо выпить треугольник, на троих его даешь!»,
Разошелся, так и сыпет: «Треугольник будет выпит,
Будь он параллелепипед, будь он круг, едрена вошь!».
Больно бьют по нашим душам голоса за тыщи миль,
Мы зря Америку не глушим, ой, зря не давим Израиль!
Всей своей враждебной сутью подрывают и вредят,
Кормят, поят нас бермутью про таинственный квадрат.
Лектора из передачи, те, кто так или иначе
Говорят про неудачи и нервируют народ!
Нас берите, обреченных, треугольник вас, ученых,
Превратит в умалишенных, ну а нас - наоборот.
Пусть безумная идея, не рубайте сгоряча,
Вызывайте нас скорее через гада-главврача,
С уваженьем, дата, подпись, отвечайте нам, а то
Если вы не отзоветесь, мы напишем в "Спортлото" !
Больно бьют по нашим душам голоса за тыщи миль,
Мы зря Америку не глушим, ой, зря не давим Израиль!
Всей своей враждебной сутью подрывают и вредят,
Кормят, поят нас бермутью про таинственный квадрат.
Лектора из передачи, те, кто так или иначе
Говорят про неудачи и нервируют народ!
Нас берите, обреченных, треугольник вас, ученых,
Превратит в умалишенных, ну а нас - наоборот.
"Баллада о любви". У фільмі звучить зкорочена версія.
Ви, я сподіваюся, розумієте, що те, що могло звучати для шахтарів і те, що звучало в НДІ могло мати різні тексти.
Вл. Семенович хотів подобається всім і він навіть співав <мене звуть такі люди, щоб я їм заспівав "Полювання на вовків">.
Колись я мав розмову з одним "ітеллектуалом" з овочевої бази, який мені з піною у рота доводив, що пісня "Товариші вчені" це насмішка над працівниками розумової праці .
Й тому текст про Ізраіль певні люди можуть сприймати буквально .
В тому й унікальність таланту , що його однаково вважають своім й дуже примитивні люди й високі інтелектуали . Це величезна рідкість !
ЦРУшников к ответу !!!
поздравляемъ !
Это твой поганый совок американцы спасли от Гитлера - и неправильно сделали.
Демонстрация на Розенштрассе
Сталин и его подручные после войны перестреляли и пересажали весь Еврейский Антифашистский комитет (в основном перестреляли)
18 июля 1952 года все обвиняемые, кроме Штерн, были приговорены к смертной казни. Лина Штерн была приговорена к 3,5 годам лагерей с последующей 5-летней ссылкой, а Брегман 16 июня во время суда был помещён в бессознательном состоянии в санчасть Бутырской тюрьмы, где умер 23 января 1953 года[31]. 12 августа приговор был приведён в исполнение и 13 членов ЕАК были расстреляны[32].
Еврейский антифашистский комитет
Я не оправдываю нацистов, но даже к этому ужасному злу надо относиться объективно. Ведь в той ужасной системе нашлись люди, отдавшие приказ на освобождение евреев. В нацистской Германии. В феврале 1943 года. Теперь предствьте демонстрацию родственников арестованных на Лубянке. Представили? У меня тоже не получается.
А сейчас россияне к памятнику Сралина охапки цветов носят... Евреи Хазин и Жириновский планы физического уничтожения украинцев пропагандируют. Под аплодисменты Госдуры.
2) Когда последний раз чичерина спасала от Гитлера и кого ?
3) чичерина утверждает что фэйсбук это фашистская соцсеть! Значит она является пособником фашистов , что сама и подтвердила.
але чи треба її стільки коментувати?
Разве можно что-то другое ожидать от истинных русских антифашистов. Это просто чистая их суть. Искренне ненавидят расизм, а еще евреев и негров.