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 Общество, За рубежом
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Все про:Facebook (253) Россия (72182) социальные сети (472) Цукерберг (34) блокирование (228)

 Фанатка "ДНР" Чичерина в Facebook пригрозила Цукербергу казнью за блокировку ее страницы: "Готовь мыло". ФОТО

Российской певице Чичериной, которая известна своей поддержкой террористов на Донбассе, Facebook временно заблокировал страницу из-за размещения на ней запрещенного контента. Это очень взбесило ее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Эй, Цукерманы! за блокировку будете отвечать, в следующей войне, наверное, не будем вас спасать больше от Гитлера", - написала певица, обращаясь к создателю Facebook.

Фанатка ДНР Чичерина в Facebook пригрозила Цукербергу казнью за блокировку ее страницы: Готовь мыло 01

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Через некоторое время эта запись была удалена самой певицей, а вместо нее появились новые угрозы, уже с упоминанием имени убитого ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

"Цукерберг, за то что ты создал эту фашистскую соцсеть и продал ее ЦРУшникам, которые разрушили Ливию, мученически убитый Мауммар Каддафи не будет давать тебе покоя в твоих ночных кошмарах, пока тебя не будут судить после нашей очередной победы", - написала в Facebook разозленная сторонница российских террористов.

Фанатка ДНР Чичерина в Facebook пригрозила Цукербергу казнью за блокировку ее страницы: Готовь мыло 02

Источник: https://censor.net.ua/p3114640
 
   
 Топ комментарии
 
В чебурнете скоро будет, дура...
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Вагон московского метро. Полно народу. Вдруг в толпе раздается мелодия «Путин х..! Ла-ла-ла…», и слышится чей-то перепуганный голос:
- Это не моя мобила! Я ее у какого-то мужика на Киевском вокзале свистнул.
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Сцуко, кто то еще не верит, что на Россее наплодились орки в людском облике?
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Ну так Цукерберг вообще этими вопросами не занимается.
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«...не факт, что уже НЕ трансгендер.» Дебільне кацапське створіння навіть слів до купи скласти не вміє.
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Наркотики употреблять десятилетиями и при этом остаться с мозгами - понятия несовместимые. Лучше бы про ребёнка своего подумала, чучело пропитое и проколотое (( ходячая смерть и реклама того, какой не должна быть женщина, а тем более певица и мать((
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Чичеріна через регулярне вживання кокоїну стала схожою на іншого його шанувальника Івана Охлобистіна навіть зовні, як бран близнюк, не те що по бздурах. Їхній третій. але не останній товариш по "коксу" собаколожець Панін через нестачу грошей трохи зійшов з цієї доріжки і став наїжджати на великого ху*ла та скрєпи з устоями. Тому "кокс" та інші "веселі" порошки та таблетки є важливою "скрєпою" "русскага міра".
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интересно . она такой реакции от Цукерберга ожидала ?
Фанатка "ДНР" Чичеріна в Facebook пригрозила Цукербергу стратою за блокування її сторінки: "Готуй мило" - Цензор.НЕТ 3317
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эта мордовская залещанка слишком много себе позволяет.
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Чикатіло не винуватий, бо його зомбанули?
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Чичеріна російська співачка, а Зеленський за те, щоб російськи співаки гастролювали в Україні. Голосуємо за Зеленського і будемо аплодувати Чичеріній? Фанатка "ДНР" Чичеріна в Facebook пригрозила Цукербергу стратою за блокування її сторінки: "Готуй мило" - Цензор.НЕТ 9200
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Не так швидко, ми перед нею ще вибачитись повинні. Все по заповітам ттттермоса...
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Vitauskas 🇱🇹 🇺🇦‏ @Vitauskas_A

Новости 21-го века.
1. ​​В Сеуле появится музей науки и робототехники, построенный с помощью роботов, дронов и 3D-печати.
2. ​​В Осло открылся первый в мире кинотеатр, в котором фильмы показывают с помощью 5G-интернета
3. В РФ по-прежнему стабильность и рабовладельческий строй
Фанатка "ДНР" Чичеріна в Facebook пригрозила Цукербергу стратою за блокування її сторінки: "Готуй мило" - Цензор.НЕТ 4327

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Алі, невже тобі подобається бути таким довбнем? Адже читаючи такі примітивні висери, як твої, все більше людей хочуть послати Баригу і вас, його прихвостнів, куди подалі.
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Цивилизованный мир никак понять не может, что дикари живут в иной системе ценностей... Когда-то один умный человек сказал: "Вы можете отмыть обезьяну, набриолинить, одеть в костюм, научить пользоваться столовым прибором... Но человеком, даже после этого, она не станет...". Кацапы - те же "обезьяны", обладающие только внешним обликом цивилизованного человека... Их внутренняя сущность так и осталась "дикарской", они понимают только силу... Если-бы Цукерберг действовал не цивилизованно, по-европейски, а ИХ методами, то дал-бы команду выключить Чичерину из Фейсбук ПОЛНОСТЬЮ, БЕЗОГОВОРОЧНО, и НАВСЕГДА... И исчезли-бы все "угрозы", а начался-бы "скулёж" по поводу того, что это "нарушение свободы слова"... Если-бы это не помогло, начала-бы скулить, что её "не так поняли"...
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Цук не знає про існцування даного організма, це лише в постсовку заглядають "шо там за парєбрікам" і простирадла каментів по таким жалюгідним інфовкидам писюкають Фанатка "ДНР" Чичеріна в Facebook пригрозила Цукербергу стратою за блокування її сторінки: "Готуй мило" - Цензор.НЕТ 4962
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"Мы про бури , про пожары
Сочиняли ноту ТАСС
Но тут примчались санитары
И зафиксировали нас !"
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Взвился бывший алкоголик, матерщинник и крамольник,
Говорит: «Надо выпить треугольник, на троих его даешь!»,
Разошелся, так и сыпет: «Треугольник будет выпит,
Будь он параллелепипед, будь он круг, едрена вошь!».

Больно бьют по нашим душам голоса за тыщи миль,
Мы зря Америку не глушим, ой, зря не давим Израиль!
Всей своей враждебной сутью подрывают и вредят,
Кормят, поят нас бермутью про таинственный квадрат.

Лектора из передачи, те, кто так или иначе
Говорят про неудачи и нервируют народ!
Нас берите, обреченных, треугольник вас, ученых,
Превратит в умалишенных, ну а нас - наоборот.

Пусть безумная идея, не рубайте сгоряча,
Вызывайте нас скорее через гада-главврача,
С уваженьем, дата, подпись, отвечайте нам, а то
Если вы не отзоветесь, мы напишем в "Спортлото" !
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Цікаво, не знав. Слухав пару разів Висоцького вживу во время оно, в машині він теж звучить у мене, але оціх двох куплетів він не співав. Цензура...
Больно бьют по нашим душам голоса за тыщи миль,
Мы зря Америку не глушим, ой, зря не давим Израиль!
Всей своей враждебной сутью подрывают и вредят,
Кормят, поят нас бермутью про таинственный квадрат.
Лектора из передачи, те, кто так или иначе
Говорят про неудачи и нервируют народ!

Нас берите, обреченных, треугольник вас, ученых,
Превратит в умалишенных, ну а нас - наоборот.
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Переважна більшість своїх віршів-балад Висоцький писав у досить великій різноманітності варіантів. Деякі мали короткий і більш довгий варіант. Приклад з піснею, яка звучала в "Баладі до доблесним лицаря Айвенго".
"Баллада о любви". У фільмі звучить зкорочена версія.
Ви, я сподіваюся, розумієте, що те, що могло звучати для шахтарів і те, що звучало в НДІ могло мати різні тексти.
Вл. Семенович хотів подобається всім і він навіть співав <мене звуть такі люди, щоб я їм заспівав "Полювання на вовків">.
Колись я мав розмову з одним "ітеллектуалом" з овочевої бази, який мені з піною у рота доводив, що пісня "Товариші вчені" це насмішка над працівниками розумової праці .
Й тому текст про Ізраіль певні люди можуть сприймати буквально .
В тому й унікальність таланту , що його однаково вважають своім й дуже примитивні люди й високі інтелектуали . Це величезна рідкість !
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А че вы ?Трансвестит Чичерена поросило приготовить мыло,может для своей задницы просит.
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когда путен заблокирует интернет в росии не засцыт ему написать подобное?
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Если Пуйло завтра прикажет казнить каждого второго в Парашке обьясняя это происками Америки, ему все население бросится попу вылизывать... Так что отключение инета в этом зомбилэнде будет только встречено овациями, а Чичерина будет рассыпаться в благодарностях, что великий вождь и учитель своим волевым решением оградил ее от бесовских происков загнивающего Запада, в лице Цукерберга, Илона Маска, Трампа и прочих... Ведь весь Запад спал и видел как бы утащить в свою геену огненную такую талантливую певицу и превратить ее в литовскую снайпершу спецподразделения «Лесбиянки Дьявола» стреляющую по электромонтерам донецких столбов...
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Диды Цукерберга спасали дидов Чичериной во время ВМВ лендлизом, потом в 90-х годах окорочками. А теперь это неблагодарное чучело щеки надувает.
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зачем здесь эти вопли долбанутой. и так знаем кто есть ху
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Что бы не забывали какое мерзкое и тупое существо кацап, и помнили, что остановит их только пуля.
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так в лднэрах под бояру за женщину могло сойти
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"...ты создал эту фашистскую соцсеть и продал ее ЦРУшникам, которые разрушили Ливию".

ЦРУшников к ответу !!! Фанатка "ДНР" Чичеріна в Facebook пригрозила Цукербергу стратою за блокування її сторінки: "Готуй мило" - Цензор.НЕТ 2856
Фанатка "ДНР" Чичеріна в Facebook пригрозила Цукербергу стратою за блокування її сторінки: "Готуй мило" - Цензор.НЕТ 9724
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А она так рвется в ненавистную фашистскую соцсеть, что аж из трусов выпрыгивает, правда, жопу намылить ей нечем...
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У кацапов жуткая смесь мании величия , полного отсутствия мозгов и полного незнания своей же истории . Ну ты бы дура хоть в Ютуб зашла там роликов про ленглиз как грязи и посмотрела кто кого спасал , и если бы не Штаты с их помощью , то в 1942 году Гитлер добивал бы за Уралом остатки голой и нищей красной армии. И это после совместных парадов с Гитлером и пактов о ненападении . А то что Сталин первый собирался нападать , так уже только дети или кацапы не знают , хотя по уму первые и вторые не особо и отличаются , они даже мультики одинаково любят.
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И самое интересное , что ни одна ватная мразь из Одессы, Харькова и т.д. , ни одна @лять типа чичерена-охлобыстин ( имя им легион), восхваляющая днр не хочет туда переезжать жить. Лицемерие сторонников руського мира не знает границ.
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*****, чё она жирёт,это уже не боярышник чё то поедрёней а может просто у тёти -мозг рака
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ого,да у юляши уже деменция полным ходомъ !
поздравляемъ !
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Наглая сумасшедшая дура.
Это твой поганый совок американцы спасли от Гитлера - и неправильно сделали.
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Чичерина грозит..."Эй, Цукерманы! за блокировку будете отвечать, в следующей войне, наверное, не будем вас спасать больше от Гитлера. Гитлер мальчик по сравнения со Сралиным, все знают откуда пришёл фашизм, в 1933 году Гитлер только пришёл к власти когда Московия голодом морила миллионами украинцев, да и евреи подарили Московии ядерное оружие . Ватники точно пришибленные какие то ,память у них короткаИсточник: https://censor.net.ua/p3114640
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В 1943 году нацисты освободили примерно 2 тыс арестованных евреев после демонстрации на Розенштрассе их родственников.
Демонстрация на Розенштрассе

Сталин и его подручные после войны перестреляли и пересажали весь Еврейский Антифашистский комитет (в основном перестреляли)
18 июля 1952 года все обвиняемые, кроме Штерн, были приговорены к смертной казни. Лина Штерн была приговорена к 3,5 годам лагерей с последующей 5-летней ссылкой, а Брегман 16 июня во время суда был помещён в бессознательном состоянии в санчасть Бутырской тюрьмы, где умер 23 января 1953 года[31]. 12 августа приговор был приведён в исполнение и 13 членов ЕАК были расстреляны[32].

Еврейский антифашистский комитет

Я не оправдываю нацистов, но даже к этому ужасному злу надо относиться объективно. Ведь в той ужасной системе нашлись люди, отдавшие приказ на освобождение евреев. В нацистской Германии. В феврале 1943 года. Теперь предствьте демонстрацию родственников арестованных на Лубянке. Представили? У меня тоже не получается.
А сейчас россияне к памятнику Сралина охапки цветов носят... Евреи Хазин и Жириновский планы физического уничтожения украинцев пропагандируют. Под аплодисменты Госдуры.
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Нє, то сезонне загострення. Весна настала.
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Не понял сейчас, Цукерберг уже фОшист или только укробендеровец? ))
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Ні він ще не пройшов стадії єврейськоамериканський укробандерівець... Фошист це вже буде опосля..
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До речі, трохи оффтопу. Біля Керченської протоки 4 дні тому загасили пожежу на одному з палаючих танкерів. Другий продовжує горіти)
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700 тыс. чеченцев трахает 145-ти миллионную страну, с кем эта обоссаная шавка собралась воевать? Фанатка "ДНР" Чичеріна в Facebook пригрозила Цукербергу стратою за блокування її сторінки: "Готуй мило" - Цензор.НЕТ 3187
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Весна прийшла. Отже, у подібних персонажів стається сезонне загострення нормальності.
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Злобные вы какие то, только о плохом и пошлом мыслите. На дыре просто проблемы с гигиеной, вот дамочка перед турне по Западу хотела помытся, чтобы в транспорте не вонять дырою. По этому она в свойственной кацапам манере попросила обеспечить дамочку средствами гигиены.
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1) Цукерберг - не является модератором в Фэйсбук))). Он не знает и не понимает русского языка.

2) Когда последний раз чичерина спасала от Гитлера и кого ?
3) чичерина утверждает что фэйсбук это фашистская соцсеть! Значит она является пособником фашистов , что сама и подтвердила.
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и мы жили с этими неандертальцами в одной стране? Фанатка "ДНР" Чичеріна в Facebook пригрозила Цукербергу стратою за блокування її сторінки: "Готуй мило" - Цензор.НЕТ 3210
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кацапи - орки і ця "гарна")) новина з кацапії це підтверджує)))))))))),
але чи треба її стільки коментувати?
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Это очередное обострение или новая партия дури зашла?
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Хорошо её штырит, от венесуэльского герыча)))
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Ей бы с такой внешностью вообще слово "трансгендер" не упоминать)
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"Эй, Цукерманы! за блокировку будете отвечать, в следующей войне, наверное, не будем вас спасать больше от Гитлера"
Разве можно что-то другое ожидать от истинных русских антифашистов. Это просто чистая их суть. Искренне ненавидят расизм, а еще евреев и негров.
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"Мауммар"))))). Вот почему эти "русскомирные" обычно такие безграмотные бестолочи?)))
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Так ватники умными не бывают) Природу не обманешь)
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без члениной утро 3 марта было бы обычным
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Цензор.НЕТФотоОбществоФанатка "ДНР" Чичерина в Facebook пригрозила Цукербергу казнью за блокировку ее страницы: "Готовь мыло". ФОТО
 
 
 
 
 
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