 Митинг против оккупации Крыма прошел в Анкаре. ФОТОрепортаж

В мероприятии приняли участие лидеры и представители крымскотатарской и украинской громад, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы собрались сегодня в самом сердце Анкары на площади Улус, возле монумента Ататюрку, чтобы напомнить о том, что произошло в 2014 году, когда Россия осуществила незаконный захват Крыма. Здесь в основном присутствовали представители крымскотатарской диаспоры, и мы решительно протестуем против действий России и выступаем за деоккупацию полуострова", – сказал член общества культуры и взаимопомощи крымских татар Тунджер Калкаев.
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Участники митинга также напомнили о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму.
"5 лет назад Россия пришла на нашу землю с оружием в руках. Крымскотатарские органы самоуправления были признаны вне закона, что является прямым нарушением прав коренного народа Крыма... Действия России на полуострове сейчас полны притеснений, незаконных действий и нарушения прав человека по отношению к крымским татарам и другим народам", – отмечалось в выступлениях.
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"С каждым годом такие акции собирают все больше участников, ведь все больше людей по всему миру, которые не связаны с Крымом, узнают об аннексии полуострова, осознают, что безопасность Крыма и Украины – это безопасность всей Европы", – заявила Рианна Тейфукова, представительница крымскотатарского молодежного движения.
Весь цей ефір «Право на владу» сплановано як пропагандистська промоакція одного кандидата.
2 години заради 2х хвилин!Чому я так стверджую?
Давайте уважно подивимось на виступ цього кандидата, а саме на деталі.
Що ми бачимо:
1) Позаду великий партійний лозунг «ні обіцянок ні пробачень». Трактувати думаю не треба.
2) Символіка кандидата на комп'ютерах, причому таким чином щоб її було видно.
3) Працюючі люди на задньому фоні - молоді дівчата і хлопці, всі сидять чимось зайняті.
Чому взагалі кандидат саме звідти відповідає? Нема більш зручного місця? напевно є. Але треба було показати саме цей фон, піарники дуже гарно його продумали.
Символіка + лозунг типу ми не популісти обіцяти, але і поганим не пробачимо злочини + працююча молодь (наявність команди і нові обличчя) + зайнятий, кандидат (свій пацанчик у светрі) якому ніколи по студіях ходити.Навушники та затримка відповідей - це дуже велика ознака наявності суфлера, який підказував які відповіді надавати.І саме головне це діалог, говорила з ним тільки ведуча. Ведуча того самого каналу який влаштував піар-акцію на новий рік.
Питання були не по темі передачі, а саме по фразам кандидата, які викликали шалену критику після його інтерв'ю. Кандидату спецом дали ефірний час для виправлення своїх критичних фраз на більш прийнятні для суспільства посили.Ну і вишенька на торті.
На самому початку програми ведуча представляє гостей.
Серед них цитую: "Тетяна Катюжинська - експерт яка буде стежити щоб не допустити агітації". Нижче посилання на цей момент.
https://youtu.be/mXdsrwY9Q8k?t=169
Чомусь Гриценко не приніс з собою плакат, а от кандидат у скайпі і символіку і лозунги показав. І о диво, «експерт» нічого не побачила. Яке несподіванка…
Тобто гості-кандидати поставлені в нерівні умови.Виступ насправді добрий. Розкручування «зуб даю» схоже на елемент піару, щоб як можна більше людей глянули, а що ж там таке було і почули та побачили те що треба.Тож дуже хочеться щоб українці зрозуміли що їм показують шоу, образ з телесеріалу, а не реального кандидата. І чим швидше українці це зрозуміють тим буде краще.
Не дивіться ТВ!
Они тоже должны знать, что вещает этот рот
Как и должна знать вся Украина
Так вот - мир не забыл. Пусть не все помнят, но...
говорят, что КАПЛЯ точит камень
Верю