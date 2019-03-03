 Митинг против оккупации Крыма прошел в Анкаре. ФОТОрепортаж

В мероприятии приняли участие лидеры и представители крымскотатарской и украинской громад, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы собрались сегодня в самом сердце Анкары на площади Улус, возле монумента Ататюрку, чтобы напомнить о том, что произошло в 2014 году, когда Россия осуществила незаконный захват Крыма. Здесь в основном присутствовали представители крымскотатарской диаспоры, и мы решительно протестуем против действий России и выступаем за деоккупацию полуострова", – сказал член общества культуры и взаимопомощи крымских татар Тунджер Калкаев.

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Участники митинга также напомнили о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму.

"5 лет назад Россия пришла на нашу землю с оружием в руках. Крымскотатарские органы самоуправления были признаны вне закона, что является прямым нарушением прав коренного народа Крыма... Действия России на полуострове сейчас полны притеснений, незаконных действий и нарушения прав человека по отношению к крымским татарам и другим народам", – отмечалось в выступлениях.

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"С каждым годом такие акции собирают все больше участников, ведь все больше людей по всему миру, которые не связаны с Крымом, узнают об аннексии полуострова, осознают, что безопасность Крыма и Украины – это безопасность всей Европы", – заявила Рианна Тейфукова, представительница крымскотатарского молодежного движения.













