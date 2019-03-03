EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Происшествия, Общество
  1146  7
Все про:Ривненщина (645) УПЦ МП (966) ПЦУ (263)

 Сотня сторонников УПЦ МП приехала в село на Ривненщину, чтобы не дать общине перейти в ПЦУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Около 100 человек съехались в село Новая Мощаница, религиозная община которого решила перейти в Православную Церковь Украины. Местные жители говорят, что среди приезжих – священники и монахи УПЦ МП. И боятся, что те захватят храм.

О происходящем информирует пресс-служба Ривненской епархии ПЦУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"В эти минуты в селе Новая Мощаница Здолбуновского района московский патриархат в очередной раз разжигает межконфессиональную вражду и готовит новые провокации. В частности, в село съехались около ста неизвестных людей", – сказано в сообщении.

Сотня сторонников УПЦ МП приехала в село на Ривненщину, чтобы не дать общине перейти в ПЦУ 01

Сотня сторонников УПЦ МП приехала в село на Ривненщину, чтобы не дать общине перейти в ПЦУ 02

Читайте на Цензор.НЕТ: Двое священников подрались из-за перехода общины на Буковине в ПЦУ

Жители Новой Мощаницы опасаются, что приезжие могут попытаться захватить храм.

"Община села, недавно единогласно принявшая решение перейти к Православной Церкви Украины, готова отстаивать свой храм и не допустить провокаций представителей русской церкви", – информируют в епархии.

Глава Здолбуновской РГА Сергей Кондрачук описал ситуацию в Facebook.

"В село начали съезжаться батюшки и сторонники МП из Корца, Дерманя, Мизоча, Здолбунова, Городка... Местная община готова стоять до конца, с минуты на минуту ожидая возможного штурма "залетных" гостей, среди которых нет ни одного местного...", – утверждает чиновник.

Также на Цензор.НЕТ: Епифаний: Будем отходить от российских имперских традиций богослужения к греческим, но постепенно

"Как мне по секрету сказали сами прихожане МП, в Новой Мощанице очень "жирная" приход, ведь здесь могила Леонтия, и отдавать это село они без боя не будут...", – подводит итог Кондрачук.

Источник: https://censor.net.ua/p3114629
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Таким ходом УПЦ МП только подталкивает переходить в ПЦУ. Пусть залетные смотрят чтоб куда возвращаться было, а то приедут назад а их приход уже в ПЦУ.
 показать весь комментарий
 
 
Жирный приход... О какой вере ваще речь?
 показать весь комментарий
 
 
Предсмертные конвульсии московской секты.
 показать весь комментарий
 
На Ривненщине само слово "московский" должно вызывать отвращение, а некоторые местные за него жопу готовы рвать и свою и чужую. Чудны дела твои ... А может смотрит ОН с верху и грустит с бестолковых адептов, суета.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотня сторонников УПЦ МП приехала в село на Ривненщину, чтобы не дать общине перейти в ПЦУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх