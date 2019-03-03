 Сотня сторонников УПЦ МП приехала в село на Ривненщину, чтобы не дать общине перейти в ПЦУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

О происходящем информирует пресс-служба Ривненской епархии ПЦУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"В эти минуты в селе Новая Мощаница Здолбуновского района московский патриархат в очередной раз разжигает межконфессиональную вражду и готовит новые провокации. В частности, в село съехались около ста неизвестных людей", – сказано в сообщении.







Читайте на Цензор.НЕТ: Двое священников подрались из-за перехода общины на Буковине в ПЦУ

Жители Новой Мощаницы опасаются, что приезжие могут попытаться захватить храм.

"Община села, недавно единогласно принявшая решение перейти к Православной Церкви Украины, готова отстаивать свой храм и не допустить провокаций представителей русской церкви", – информируют в епархии.

Глава Здолбуновской РГА Сергей Кондрачук описал ситуацию в Facebook.

"В село начали съезжаться батюшки и сторонники МП из Корца, Дерманя, Мизоча, Здолбунова, Городка... Местная община готова стоять до конца, с минуты на минуту ожидая возможного штурма "залетных" гостей, среди которых нет ни одного местного...", – утверждает чиновник.

Также на Цензор.НЕТ: Епифаний: Будем отходить от российских имперских традиций богослужения к греческим, но постепенно

"Как мне по секрету сказали сами прихожане МП, в Новой Мощанице очень "жирная" приход, ведь здесь могила Леонтия, и отдавать это село они без боя не будут...", – подводит итог Кондрачук.