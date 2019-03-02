 Полиция перебросила на Донбасс подкрепление. ФОТОрепортаж

Вдоль линии разграничение организовано усиленное патрулирование, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Для обеспечения безопасности жителей в прифронтовой район дополнительно прибыла очередная группа сотрудников полиции Донецкой области, уже имеющих опыт работы во время боевых действий.

"На улицах постоянно находятся патрульные наряды. В круглосуточном режиме будут, как и раньше, работать полицейские станции", – сказал и.о. начальника Бахмутского отдела полиции Ярослав Меженный.

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В полиции отметили, что на этой неделе в результате двух минометных обстрелов сепаратистов были повреждены хозяйственные постройки животного комплекса, расположенного в Новолуганском.

"Жертв удалось избежать. По факту начато уголовное производство по ст.258 Уголовного кодекса Украины "террористический акт", – говорится в сообщении.

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