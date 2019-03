 Акция против оккупации Крыма и в поддержку узников Кремля прошла в Берлине. ФОТО

Митинг организовала правозащитная инициатива Let My People Go, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер организаторов.

"Около сотни человек в Берлине сегодня требуют освобождения Крыма от российской оккупации во время всемирной акции "Объединенные флагом". Не забывают и об украинских политзаключенных Кремля", – отмечается в сообщении.

