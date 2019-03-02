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 Акция против оккупации Крыма и в поддержку узников Кремля прошла в Берлине. ФОТО

Около сотни активистов митинговали в центре немецкой столицы в поддержку украинских политзаключенных в РФ и против оккупации Россией Крыма.

Митинг организовала правозащитная инициатива Let My People Go, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер организаторов.

"Около сотни человек в Берлине сегодня требуют освобождения Крыма от российской оккупации во время всемирной акции "Объединенные флагом". Не забывают и об украинских политзаключенных Кремля", – отмечается в сообщении.

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Акция против оккупации Крыма и в поддержку узников Кремля прошла в Берлине 01
Акция против оккупации Крыма и в поддержку узников Кремля прошла в Берлине 02
Акция против оккупации Крыма и в поддержку узников Кремля прошла в Берлине 03

Источник: https://censor.net.ua/p3114619
 
   
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В Берлине помнят. СПАСИБО
Спасибо за то, что далеки от предвыборной президентской гонки
Спасибо, что помнят о людях, об Украине, обо всех нас
И пусть им это ничего не стОит,...но строчить на клавиатуре гадости тоже не стОит ничего( а, может быть -может быть! - еще и проплачивается).
Эти ЛЮДИ вышли и сказали. Спасибо
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В Берлине помнят?
Это сильное преувеличение.
Разве что политикум, который при власти.
Я сам из Германии.
Самых разных акций по разным поводам и в Берлине, и в других городах Германии - сотни в год.
Обычные немцы/жители Германии в своем большинстве про Крым вообще ничего не знают, к сожалению.
Либо их эта тема никак вообще не колышет.
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Причому тут взагалі *простие немци * ? Подібні акції проводить українська громада, інколи допомагають грузинські друзі
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«По информации , которую подтвердили сразу несколько источников в дипкругах, недавно Зеленский встречался с послами стран Евросоюза в Украине. По словам одного из западных дипломатов, общавшегося с непосредственными участниками этого полуофициального рандеву, кандидат не произвел большого впечатления на послов. Более того, их поразило поверхностное понимание Зеленским внутренних и внешних политических процессов. Тот же дипломат подчеркнул, что иностранных представителей прежде всего настораживает вопрос нацбезопасности, ведь имея под боком Владимира Путина с его агрессивной политикой, получить неподготовленного президента для Украины - это большой риск.»
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Разные "акции в поддержку" - это, конечно, хорошо, но, к сожалению, совершенно бесполезно. Россия понимает только одно - битой по хлебалу. Т.е, в общем, любую силу, не обязательно военную, но чтобы было чувствительно. Как только будет превзойдён "болевой порог",так им сразу и полегчает.
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-- поддержал!
15 марта в Берлине буду -- в суд свидетелем вызывают... ...погляжу, где там наши акции за нас происходят? -- и обязательно посоучаствую! *)
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомАкция против оккупации Крыма и в поддержку узников Кремля прошла в Берлине. ФОТО
 
 
 
 
 
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