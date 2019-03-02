 Акция против оккупации Крыма и в поддержку узников Кремля прошла в Берлине. ФОТО

Митинг организовала правозащитная инициатива Let My People Go, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер организаторов.
"Около сотни человек в Берлине сегодня требуют освобождения Крыма от российской оккупации во время всемирной акции "Объединенные флагом". Не забывают и об украинских политзаключенных Кремля", – отмечается в сообщении.
Читайте на Цензор.НЕТ: Россия усиливает войска на границах с Украиной: формируются новые части, перебрасывается техника
Спасибо за то, что далеки от предвыборной президентской гонки
Спасибо, что помнят о людях, об Украине, обо всех нас
И пусть им это ничего не стОит,...но строчить на клавиатуре гадости тоже не стОит ничего( а, может быть -может быть! - еще и проплачивается).
Эти ЛЮДИ вышли и сказали. Спасибо
Это сильное преувеличение.
Разве что политикум, который при власти.
Я сам из Германии.
Самых разных акций по разным поводам и в Берлине, и в других городах Германии - сотни в год.
Обычные немцы/жители Германии в своем большинстве про Крым вообще ничего не знают, к сожалению.
Либо их эта тема никак вообще не колышет.
15 марта в Берлине буду -- в суд свидетелем вызывают... ...погляжу, где там наши акции за нас происходят? -- и обязательно посоучаствую! *)