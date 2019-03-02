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Все про:обстрел (7652) терроризм (18017) Троицкое (10)

 Террористы обстреляли жителей Троицкого из минометов, - украинская сторона в СЦКК. ФОТО

Пособники оккупантов обстреляли из минометов калибра 120 мм жилые дома в Троицком Попаснянского района Луганской области. Повреждены 4 здания.

Об этом украинская сторона в Совместном центре по координации и контролю режима прекращения огня (СЦКК) сообщает на странице штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Боевики обстреляли мирных жителей Донбасса из минометов... На местах обстрела наблюдательной группой украинской стороны в СЦКК выявлены и задокументированы существенные повреждения четырех домов от попадания мин калибра 120 мм. Также в результате повреждений от разрыва мин на улице Щорса в этом же селе была перебита линия электропередач", – сказано в сообщении.

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Жертв среди гражданского населения нет.

По мнению украинской стороны в СЦКК, действия российско-террористических войск свидетельствуют о стремлении РФ к дальнейшему обострению конфликта.

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Террористы обстреляли жителей Троицкого из минометов, - украинская сторона в СЦКК 01
Террористы обстреляли жителей Троицкого из минометов, - украинская сторона в СЦКК 02
Террористы обстреляли жителей Троицкого из минометов, - украинская сторона в СЦКК 03
Террористы обстреляли жителей Троицкого из минометов, - украинская сторона в СЦКК 04

Источник: https://censor.net.ua/p3114618
 
 
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Террористы, боевики, пособники оккупантов - а на самом деле война, которую ведет раша на оккупированной территории Украины.
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Вчера нашей артиллерией калибра 122 мм., в районе ,,пороховых складов,, в посёлке Байрак, что в оккупированной Горловке (Светлодарская дуга), "дружеским" контрбатарейным огнём были уничтожены две кацапские гаубицы Д-30 вместе с расчетами.
Но то такое)
Оказалось, что погибшими бабуинами (а их, минимум, трое, ещё два 300-х - в горловской больнице) - оказались...студенты)
Ну как студенты - курсанты Коломенского высшего военного артиллерийского командного училища, которые уже третий год приезжают на "практику" - на мой, *****, Донбасс...
Мне вот интересно - как объяснят родителям смерти детей?
Несчастный случай при защите курсовой?)
Хотя, бабы ещё нарожают, ****Террористы обстреляли жителей Троицкого из минометов, - украинская сторона в СЦКК - Цензор.НЕТ 3750
В ходе артналета были беспрекословно соблюдены условия минских соглашений.
Ответственность на себя взяли марсиане.
А вывод прежний - нех шастать...
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Просят у мира помощи а сами не могут определиться кто же оттуда стреляет, террористы, наемники, боевики или росийские войска. Представляю как немец или итальянец читает ети новости и не понимает с кем там Украина воюет и почему нужно вводить против Рашки какие то санкции и запретить Северный Поток-2.
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А все патамучта нужна дагавиваця с террористами..а не ваивать..
Якщо скажуть тераристи то і на калени перед ними..хеть соєвих..
Даеш на калені...мій пердидент..
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТеррористы обстреляли жителей Троицкого из минометов, - украинская сторона в СЦКК. ФОТО
 
 
 
 
 
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