 Террористы обстреляли жителей Троицкого из минометов, - украинская сторона в СЦКК. ФОТО

Об этом украинская сторона в Совместном центре по координации и контролю режима прекращения огня (СЦКК) сообщает на странице штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"Боевики обстреляли мирных жителей Донбасса из минометов... На местах обстрела наблюдательной группой украинской стороны в СЦКК выявлены и задокументированы существенные повреждения четырех домов от попадания мин калибра 120 мм. Также в результате повреждений от разрыва мин на улице Щорса в этом же селе была перебита линия электропередач", – сказано в сообщении.
Читайте на Цензор.НЕТ: Противник 5 раз за сутки обстрелял позиции ВСУ, ранен один военнослужащий
Жертв среди гражданского населения нет.
По мнению украинской стороны в СЦКК, действия российско-террористических войск свидетельствуют о стремлении РФ к дальнейшему обострению конфликта.
Также на Цензор.НЕТ: Уничтожение снайпера российских оккупантов в зоне ООС. ВИДЕО
Но то такое)
Оказалось, что погибшими бабуинами (а их, минимум, трое, ещё два 300-х - в горловской больнице) - оказались...студенты)
Ну как студенты - курсанты Коломенского высшего военного артиллерийского командного училища, которые уже третий год приезжают на "практику" - на мой, *****, Донбасс...
Мне вот интересно - как объяснят родителям смерти детей?
Несчастный случай при защите курсовой?)
Хотя, бабы ещё нарожают, ****
В ходе артналета были беспрекословно соблюдены условия минских соглашений.
Ответственность на себя взяли марсиане.
А вывод прежний - нех шастать...
Якщо скажуть тераристи то і на калени перед ними..хеть соєвих..
Даеш на калені...мій пердидент..