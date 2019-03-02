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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Одесса (5360) Одесская область (1698) праздник (1478)

 В Одессе отметили годовщину создания области: в городе прошли народные гуляния. ФОТОрепортаж

В Одессе отметили 87-й день рождения области. Уже второй год подряд праздник прошел в формате ярмарки "Скарби Одещини".

"Фишкой" народных гуляний стали стилизованные "дворики" под каждый район области, сообщает Цензор.НЕТ. Там каждый из 26 районов представил свои обычаи, костюмы, блюда и изделия.

"Я рад, что празднование Дня области стало настоящей традицией. Эту ярмарку мы назвали "Скарби Одещини", потому что нам действительно есть чем гордиться. И самое большое сокровище Одесской области - это люди. Именно они делают нашу область такой уникальной! Сегодня на празднике невероятная атмосфера. И в этом тоже фишка нашей области - мы умеем и работать, и хорошо отдыхать", - поздравил гостей на открытии ярмарки губернатор Одесской области Максим Степанов.

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В некоторых "двориках" даже проводили мастер-классы хозяек по приготовлению мамалыги, ухи, шурпы, милины, кавармы. Ими гостей угощали бесплатно.

По словам Степанова, в каждом районе есть своя изюминка, потому что всего в области проживает более 130 национальностей.

В этом году на ярмарке прибавилось локаций для детей и мастер-классов. Для них организовали роспись хной, аквагрим, плетение кос, макияж, изготовление изделий из гипса, вязание морских узлов. Кроме того, работал контактный зоопарк, зона развлечений с конкурсами и аниматорами, стрелковый тир, выставка-продажа handmade-товаров. А еще посетители ярмарки учились делать глиняные игрушки, валять из шерсти, плести из бисера, а Савранский район учил всех плести веники.

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Отдельно на ярмарке работали известные одесские рестораторы, а на сцене до вечера выступали местные группы "Premier Project", "DukeTime", "Джем бэнд", Феликс Шиндер и кооператив "Деньги вперед" и фольклорные ансамбли.

В Одессе отметили годовщину создания области: в городе прошли народные гуляния 01
В Одессе отметили годовщину создания области: в городе прошли народные гуляния 02

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В Одессе отметили годовщину создания области: в городе прошли народные гуляния 03
В Одессе отметили годовщину создания области: в городе прошли народные гуляния 04
В Одессе отметили годовщину создания области: в городе прошли народные гуляния 05

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Источник: https://censor.net.ua/p3114611
 
 
 Топ комментарии
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Ніби не кругла дата, що відмічали? Війна на сході, одесити в полоні, а Одеський губернатор з Донецька, та український Президент з Молдови щось удвох відмітили в Одесі. Таке враження що Президент не дуже хтів щоб йому задавали питання в Києві і тому різко розпочав напружені поїздки країною, то в бліндаж залізе на передовій, то в Одесі раптом опиниться вже вдруге за тиждень (після відвідин американського корабля), то в Маріуполі космопорт пообіцяє, то в Луцьку мітингувальників пощупає. Таке враження що Президент мечеться зі сторони в сторону як загнаний звір, а виходу знайти не може! Вихід є, петро олексійовичу, явка з повинною та щиросердне зізнання слідчому генпрокуратури з показами на всіх подєльників за 30 років пограбування України сім'єю рошенів!
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Ще 5 років ПОКРАЩЕННЯ, кожен день

Порошенко обіцяє українцям покращення життя упродовж п'яти років щомісяця

https://ua.interfax.com.ua/news/political/569842.html
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оно пообещает обещать обещанное как и раньше. В Одессе отметили годовщину создания области: в городе прошли народные гуляния - Цензор.НЕТ 7369
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Красотень!

...а в 1989 -- в Одессе такая жопа была -- шо бэз ручки...*)
-- поддержал!
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а в это время ........ В Одессе отметили годовщину создания области: в городе прошли народные гуляния - Цензор.НЕТ 9390Умелец изваял из навоза семь собак в упряжке, сани и северный чум. Для этого ему понадобился почти центнер навоза, уточняет издание

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-- фля! -- откуда там стоко навоза, в таких промышленных масштабах?
...или это не навоз, а, таки, говно? -- очень странно...
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Куди поділася тема боротьби з олігархами?
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и что? олигарх порошенко сам себя продвигает и не так уж безуспешно судя по тому что его прибыль увеличилась в 83 раза...
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Именно Порошенко призывал привлечь к ответственности автора статьи, а не организаторов схемы - эксперт https://zn.ua/POLITICS/imenno-poroshenko-prizyval-privlech-k-otvetstvennosti-avtora-stati-a-ne-organizatorov-shemy-ekspert-310530_.html … с помощью @zn_ua
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Так у них все в шоколаде, три первых в рейтинге этнические. Если еще украинцы друг друга за чубы потягают будет вообще весело.
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В Одессе будет еще краше если сбросить 31 марта соевых мародеров и трухана гр. Мордора.
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ах-ха-ха!с левого пеналя пэрэмога?шлюхтер заслал чирику двести штук пиндосских шекелей за результат с динамо...заслать столько же, шоб лупили в свои ворота впадлу?путёвку семейную на курорты донбассюрии судэйке не забудьте правильно оформить.

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В 50-70хх., мои предки в Одессу ездили погулять, рачек покушать, семачек полускать, винца попить, в Театр сходить и... ...на Пушкина залезть...

...а я, всё никак не доберусь до Одессы!!! -- до Пушкина, точнее... -- а так -- с люка трошки бачыл Маму...*)
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Прошу пардону, але з люку ві бачите ..хм-м.. дюка.
Тобто не МАМУ, а батька)))
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...хм... ...ну шо Вы меня краснеете перед всех, Мадам? *)
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Поздравляю одесситов! Главное еще избавиться от СВИНОПРИМАТОВ и будет вообще усё хоккей! В Одессе отметили годовщину создания области: в городе прошли народные гуляния - Цензор.НЕТ 5040
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Одесситы, вы люди колоритные, город ваш своеобразен и местами даже интересен и вот скажите мне, КАК ваш город мог породить такое го..в..но, как Мойша Жванецкий? да да, тот самый, который сегодня в Кремле из рук Ху...ла принял орден "За заслуги передОтечеством", за что и благодарил подонка и целовался с ним взасос. Ему, что, этой цяцьки не хватало? БЫЛ ЧЕЛОВЕК и нет человека. А БЫЛ ЛИ ЧЕЛОВЕК? Скорее всего нет. Было обычное одесское г...но - приспособленец..
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Честно?
Могла бы сказать, что стыдно..мой отец с ним работал еще в одесском порту
Потом вспомнила, сколько лет было папе.., пока он еще был
А сколько лет Жванецкому?
Ну что ж, деменция, батенька, деменция
Нет, Одесса здесь не при делах!!!
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В Одессе отметили 87-й день рождения области.

2019-87=1932 год.
А теперь подумайте кто, что и как создавал? И кто теперь это празднует?
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Те, кто на глазах моей голодающей бабушки( осиротевшей в 1920-м году - какая власть в Одессе тогда была задавать вопросы нужно?нет?) топил на одесском рейде суда с зерном
Мне этого знания хватает. А вам?
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Ну так поздравил гостей на открытии ярмарки губернатор Одесской области Максим Степанов.Рождённый на Амуре,Петина креатура
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ Одессе отметили годовщину создания области: в городе прошли народные гуляния. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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