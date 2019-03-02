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 СБУ разоблачила на систематических взятках руководство Одесского СИЗО. ФОТО

Сотрудники СБУ разоблачили в систематических взятках руководство Одесского следственного изолятора.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, оперативники установили, что злоумышленники систематически требовали от осужденных и их родственников неправомерную выгоду за "смягчение" условий отбывания наказания.

"Сотрудники СБ Украины выяснили, что должностные лица для давления на заключенных искусственно удерживали их в карцере или переводили в камеры, где им угрожали физической расправой так называемые "смотрящие", которые работали на администрацию учреждения", - говорится в сообщении.

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В СБУ отметили, что во время досудебного следствия правоохранители задокументировали факт содержания в карцере одного из подозреваемых, у которого злоумышленники требовали 2000 долларов США. Его родственники должны были перечислить эту сумму на банковскую карточку.

"Предварительная проверка установила, что только за 2018 год на эту карточку было перечислено более 2,3 миллиона гривен", - сообщили в спецслужбе.

СБУ разоблачила на систематических взятках руководство Одесского СИЗО 01
СБУ разоблачила на систематических взятках руководство Одесского СИЗО 02
СБУ разоблачила на систематических взятках руководство Одесского СИЗО 03
СБУ разоблачила на систематических взятках руководство Одесского СИЗО 04

Отмечается, что в ходе проведения санкционированных обысков по месту работы и жительства фигурантов дела правоохранители изъяли банковские карты, мобильные телефоны, 1 тысячу долларов и 60 тысяч гривен и "документацию, подтверждающую противоправные действия работников пенитенциарной системы".

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"Двое злоумышленников задержаны согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщили в СБУ, не уточнив должностей задержанных.

Продолжается досудебное следствие, которое осуществляет территориальное управление ГБР, расположенное в г. Николаев. Операция проводилась под процессуальным руководством военной прокуратуры Одесского гарнизона.

Источник: https://censor.net.ua/p3114599
 
   
 Топ комментарии
 
Коли буде затримання свинарчуків, Україна чекає.
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Причем тут полиция?

И да, задержание взяточников - это нормальный процесс для реформы правоохранительных органов...
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Ці руки нічого не крали.

"Свинарчук і син
СБУ разоблачила на систематических взятках руководство Одесского СИЗО - Цензор.НЕТ 8045 ".
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Не може цього бути! То є реформована поліція якою пишаються усі можновладці! То є наклеп! То путін підкинув, щоб дискредитувати кришталево чесну людину!
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Причем тут полиция?

И да, задержание взяточников - это нормальный процесс для реформы правоохранительных органов...
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Этих взяточников поназадерживали тысячи. Кого посадили рэформаторы？
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Открой реестр судебных решений и почитай, если интересно...
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Открывал, там ни одного посаженного из тысячи топ синовников которых так громко и пафосно задерживали, НИ ОДНОГО Карл!!!
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Ты бы уже революцию в США совершил, если в США с коррупцией в полиции боролись 80 лет...
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Російською правильно - "шоколад", українською правильно - "вгодований".

І "замученный" - це ольгінська українська?

Навіщо, будучи неграмотним ні в російській, ні в українській мові, писати коментарі? За що пригожин таким дебілам платить?
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Коли буде затримання свинарчуків, Україна чекає.
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Ці руки нічого не крали.

"Свинарчук і син
СБУ разоблачила на систематических взятках руководство Одесского СИЗО - Цензор.НЕТ 8045 ".
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запасаємось попкормом і дивимось чергову комедію із затриманням від бо-бо-бо- борців з корупцією, а коли буде друга серія - показові суди, чи до них руки у влади не доходять.....
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суди є - відкрийте реєстр судових рішень - але поки дійде до судового рішення по суті, ви забудете, що читали таке повідомлення, як сьогодні.
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Ой насмішили мої тапці - втекли під комод, це ж які суди? Ті які корупціонерів випускають та зарплату за вимушені прогули повертають?!!!!!!!!!!!!
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суди випускають, якщо на досудовому розслідування відповідний орган не добув доказів, а зліпив що попало і як попало та відправив Обвинувальний акт до суду. То суд не має виконувати за інших їх роботу. Якщо докази серйозні, то не один суд не зможе відпустити. Це ж ясно!
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Лула да Силвы был президентом Бразилии с 2003 по 2011 годы. В 2016 году он был приговорен к 9,5 лет заключения по другому делу о коррупции и отмывании денег.

В январе 2018 года Верховный суд увеличил ему срок до 12 лет и одного месяца. В апреле 2018 года он начал отбывать наказание в тюрьме города Куритиба. - korrespondent.net/world/4071138-eks-prezydenta-brazylyy-vremenno-vypustiat-yz-tuirmy

А наші понти із затриманнями 5 рік поспіль ганяють....От Савченко та Рубан - інша справа, це ж відомі терористи!!!!!!!!!!!!
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Савченко однозначно патриот всей Украины и Лугандона, в том числе, если она заявила в Германии, что у Захарченко сердце болит за людей...
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Ви пане мастак перекручувати слова, з білого робити чорне, а коли вам про це показуєш пальцем в текст - блокуєте акаунти. Покажи мені те, що ти сказав, щоб я повірив.....бо говорити чутками - розуму багато не потрібно
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Натомість читаю: "Убить человека, который сам убивал, - не грех. Но заявлять, что ты будешь вырезать невинные семьи, - ну знаешь, Александр, думай, что говоришь. А то какой ты после этого на х*** офицер! Начав раз, можно не остановиться», - заявила нардеп Савченко - tv.ua/news/scandal/savchenko-o-zaharchenko-kakoy-ty-na-h-oficer-video-90467.html
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А что харанту с окружением можно грабить страну а другим нет ?
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якщо всі почнуть грабити країну - що тоді олігархату залишиться?!!!!!! Не лишай сиріт голодними!!!!!!!
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Очень легко с них вернуть деньги полученные вымогательством с процентами.Просто посадить их на ту же пресс хату,карцер, и родственники понесут все,нажитое непосильным трудом.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ разоблачила на систематических взятках руководство Одесского СИЗО. ФОТО
 
 
 
 
 
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