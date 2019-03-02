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 Полицейский, сбивший насмерть человека на пешеходном переходе в Броварах, был пьян. ФОТО (обновлено)

В Броварах Киевской области полицейский за рулем автомобиля сбил мужчину на пешеходном переходе: от полученных травм пострадавший скончался.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, после ДТП водитель покинул место происшествия, а потом сам пришел в отдел полиции.

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"Как выяснилось, он является работником одного из подразделений Национальной полиции Украины. Правонарушитель пояснил, что покинул место происшествия для того, чтобы самостоятельно явиться в отдел полиции и сообщить о ДТП", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть.

Решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Государственное бюро расследований, которое расследует обстоятельства аварии, сообщило позже, что полицейский был пьян.

"Автопроисшествие произошло сегодня, 2 марта, около 6 утра. По предварительным данным, старший оперуполномоченный Нацполиции, находясь за рулем автомобиля марки "Тойота", совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу на зеленый свет светофора. Последний в результате полученных травм погиб на месте происшествия", - сообщили в ГБР, добавив, что правоохранитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В случае доказательства вины в смертельном ДТП, старшему оперуполномоченному Нацполиции грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет, отметили в ведомстве.

Полицейский, сбивший насмерть человека на пешеходном переходе в Броварах, был пьян 01

Источник: https://censor.net.ua/p3114597
 
 
 Топ комментарии
 
Збив один, до відділку прийшов другий, тверезий. На покаяння на тобто.
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кинул пострадавшего умирать, потому что спешил добровольно сдаться.
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Сегодня на переходе в Броварах, вчера на переходе на Голосеевском проспекте, падлы!!! Как людям дорогу переходить??? Ужесточить наказание - 25лет тюрьмы с полной конфискацией и без вариантов, чтобы судьи-взяточники не могли найти лазейки для отмазки убийц!!! Надоело!!! Сколько можно терпеть эти убийства? Власть бездействует, автохамы совсем страх потеряли!
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Збив один, до відділку прийшов другий, тверезий. На покаяння на тобто.
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Полицейский был 100 процентов готовый поэтому свалил -- теперь пришел трезвый кореш и все возьмет на себя !! Ничего неменяеться -- только вывески Сотрудник полиции сбил насмерть человека на пешеходном переходе в Броварах - Цензор.НЕТ 9069
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корефан грит, возьму, та скучно так.... што вы лепите??
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Такие "всезнающие умники" составляют большинство электората "команды Зе"...
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Деформована поліція,...Їй змінили вивіску і форму,а покидьки так на своїх місцях і лишилися. Пьяный полицейский сбил насмерть человека на пешеходном переходе в Броварах (обновлено) - Цензор.НЕТ 8272
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По законам України співробітників поліції не можна притягати до відповідальності і звільняти.Так сказав головний поліцай.
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Це він про свою говорить, а про нашу Українську що скаже?
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Мужика конечно жаль.
А кто-то знает, что в Броварах находится всемирное телевидение?
https://www.youtube.com/channel/UC21sQprK_InyySO3GX7xapA/videos
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В процессе может выясниться что "сотрудник" ,преследуя особоопасного рецидивиста, ехал с включенным проблесковым маяком, а это уже другая история.
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А випив для хоробрості.Їм поліцаям без хоробрості ніяк не можна,робота така пити і їздити. П'яний поліцейський збив на смерть людину на пішохідному переході в Броварах (оновлено) - Цензор.НЕТ 116
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кинул пострадавшего умирать, потому что спешил добровольно сдаться.
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Сегодня на переходе в Броварах, вчера на переходе на Голосеевском проспекте, падлы!!! Как людям дорогу переходить??? Ужесточить наказание - 25лет тюрьмы с полной конфискацией и без вариантов, чтобы судьи-взяточники не могли найти лазейки для отмазки убийц!!! Надоело!!! Сколько можно терпеть эти убийства? Власть бездействует, автохамы совсем страх потеряли!
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если хотите еще пожить будьте бдительны даже переходя дорогу на пешеходном переходе
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сбил человека - умышленное убийство , а данный мусорок еще и свалил спецом , тоись умышленно оставил , потом позвонил адвокату и проконсультировался , сбросил с тачки
все лишнее и пришел типо сдаватся , ****** он редкостная
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развелось пешеходов, нормальным пацанам под кайфом и поганять негде
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я вот никак не могу понять, в каком роддоме их кодируют, ну хрена ты за баранку лезешь!?!?
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это мыролюбно и безальтернативно. срочно наградить синего мусарилу почетным рюкзаком - очьень важьно. Правильно соевые?
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"покинул место происшествия для того, чтобы самостоятельно явиться в отдел полиции и сообщить о ДТП"

Не здивуюся, якщо наш суд втечу з місця ДТП врахує як пом'якшуючу обставину.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолицейский, сбивший насмерть человека на пешеходном переходе в Броварах, был пьян. ФОТО (обновлено)
 
 
 
 
 
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