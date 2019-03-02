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 Оккупанты в Крыму показали "трофейное оружие" из Сирии. ФОТО

На железнодорожный вокзал оккупированной Керчи 2 марта прибыл эшелон с "трофейным оружием" из Сирии.

Об этом сообщает корреспондент "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: "Харьковский бронетанковый завод" модернизировал для ВСУ танк Т-80, - "Укроборонпром". ФОТО

Эшелон состоял из нескольких открытых платформ, на которых стояла различная техника якобы "захваченная у террористов в боях в Сирии", а также несколько разрисованных граффити вагонов, в которых располагались экспозиции оружия.

На привокзальной площади была небольшая выставка образцов оружия оккупантов, а также палатка для записи на службу в армию России по контракту.

Оккупанты в Крыму показали трофейное оружие из Сирии 01
Оккупанты в Крыму показали трофейное оружие из Сирии 02
Оккупанты в Крыму показали трофейное оружие из Сирии 03
Оккупанты в Крыму показали трофейное оружие из Сирии 04
Оккупанты в Крыму показали трофейное оружие из Сирии 05

Источник: https://censor.net.ua/p3114595
 
 
 Топ комментарии
 
Ну, наконец-то дождались.
Пошла пруха.
Как же крьімчанам не хватало етого в Украине....
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Прогорнув ввечері наші канали: 112, ZIK, Прямий, Ньюз One - суцільні ригівсько-БППшні рила. Як начебто зараз 1 березня 2013 року, на екранах все ті ж. Кращий показник досягнень і реформ Петра Олексійовича за 5 років.
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Прогорнув ввечері наші канали: 112, ZIK, Прямий, Ньюз One - суцільні ригівсько-БППшні рила. Як начебто зараз 1 березня 2013 року, на екранах все ті ж. Кращий показник досягнень і реформ Петра Олексійовича за 5 років.
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Ти, як той їжачок, що коловся, плакав, але продовжував їπати гризти кактус
В Україні крім цих ЧОТИРЬОХ проукраїнських каналів, є ще ДВАДЦЯТЬ антиукраїнських, з яких 24/7 ллється бажаний тобою кремлівсько- совковатний бруд на Україну, та на Порошенка.
Не дивись, ці чотири.
Дивись оті ДВАДЦЯТЬ.
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це ви дарма 112 Зік та НьюзВан в проукраїнські записали. я би сказав, що в Україні взагалі нема проукраїнських каналів.
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а вор причем к Украине????
шо про него в каждом своем сраче вспоминаешь???
тему читай, а не очко воровское лижеш
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Ну, наконец-то дождались.
Пошла пруха.
Как же крьімчанам не хватало етого в Украине....
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Мне вот интересно ,как он туда заехал.Не иначе как по воздуху.
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Я читал - они его "кусками", на пароме, перевозили... Сокрушались, что сутки целые не могли перевезти - в проливе штормило, и паромы не ходили...
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Где читал?
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Кажется, на "Крымском бандеровце", вчера...
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Какие сутки? Вчера днем она еще была в краснодаре, сегодня утром она уже в керчи - не долго они мучались
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Я там не стоял и "свечку не держал" - "за что купил - за то продал...".
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не проблема. Читаю: Выставка приурочена к дню победы в ВОВ , керчане в полном ах.е Окупанти в Криму показали "трофейну зброю" з Сирії - Цензор.НЕТ 1881,
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Так сегодня уже 2 марта! Второй день весны! Всё правильно... Помнишь, песня неплохая была (и исполнитель неплохой) : "Весна сорок пятого года, Как ждал тебя "синий Дунай"..."
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Все совок...
Некоторые экземпляры, наверное и войну Судного дня видели. Оккупанты в Крыму показали "трофейное оружие" из Сирии - Цензор.НЕТ 5126
Один humvee, из техники проклятых империалистов, только надписи поче му то, на русском языке....
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Для наглядности толщину брони написали. Так трудно догадаться?
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Ну что же ты, лишнехромосомный, так испереживался....мы все понимаем....нет жизни крысчанам без этих надписей уточняющих...нет жизни... Оккупанты в Крыму показали "трофейное оружие" из Сирии - Цензор.НЕТ 8014
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Кстати,а ООНовская надпись UN на машине для чего?
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Теоретически, могут технику Грузии перекрашенную возить... Оккупанты в Крыму показали "трофейное оружие" из Сирии - Цензор.НЕТ 5494
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Протиповітряні комплекси, розбиті ізраільтянами, теж показали, чи це не скрєпно?
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заодно показали бы уничтоженные американцами, российские Су-22М3 на базе Шайрат
Оккупанты в Крыму показали "трофейное оружие" из Сирии - Цензор.НЕТ 3294
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Ну ж/д сообщение по Крыму работает. Вполне могли пригнать тот бронепоезд из Севастополя в Керчь.
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Так ведь ж.д мост еще не готов. Этот состав мог туда заехать только с территории Украины. Может, конечно, ж.д паром опять запустили, но это маловероятно.
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Переправили ПАРОМОМ через пролив в Керчь, а там уже поставили на рельсьі.
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Паромом где то писали что он с двухдневной задержкой шторм был
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Просто денег нет сейчас. Найдем деньги - сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, всего доброго, хорошего настроения и ...
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ісчьо нємножко потєрпєть і Крысм будіт фешенебєльнєй Монти-Карли. Нє зря диды ваєвалі!💩
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А вот из тульской фотосессии этой бесовщины.Посмотрите на "одухотворенные" лица бабушек ,а может и мамаш, готовых лет через 12-15 отдать любимому фюреру пушечное мясо.

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А им не стыдно эти "трофеи" показывать? Там техника 30-50-летнего возраста... И они, имея "не имеющую аналохофф" супертехнику "-надцатого" поколения, каких-то партизан несколько лет победить не могут... "Позор джунглям!!!"
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Напомнить вам что США уже почти 20 лет сидят в Афганистане, и ничего не могут сделать с местными боевиками??? (нет, они их убивают, но чего то между базами ездят конвоями с авиационным прикрытием)
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Скажи?
А вот армии СССР/России, на то, чтобьі УБИТЬ ТРИ миллиона афганцев, хватило 10 лет.
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Что принесло не больше результатов - чем действия США за 20.
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Ага, значит для тебя УБИЙСТВО ТРЕХ МИЛЛИОНОВ людей всего лишь результат....
А на какой «результат» вьі надеетесь в Украине?
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А откуда вообще взята цифра в три миллиона? 7 июня 1988 года, в своём выступлении на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, президент Афганистана М. Наджибулла сообщил, что «с начала боевых действий в 1978 году до настоящего времени» (то есть до 7.06.1988) в стране погибли 243,9 тыс. военнослужащих правительственных войск, органов безопасности, государственных служащих и мирных жителей, в том числе 208,2 тыс. мужчин, 35,7 тыс. женщин и 20,7 тыс. детей в возрасте до 10 лет; ранены были ещё 77 тыс. человек, в том числе 17,1 тыс. женщин и 900 детей в возрасте до 10 лет
Даже Америанский источник говорит: По данным исследователя афганской войны из США, профессора М. Крамера: «В течение девяти лет войны были убиты или покалечены более 2,7 миллионов афганцев (в основном гражданские лица), ещё несколько миллионов оказались в рядах беженцев, многие из которых покинули страну»
Самые частые цифры оценок - от 670 000 - до 2 млн считая военных. А у вас есть сведения о том сколько там погибло при американцах? Почему то таких сведений особо никто не публикует.
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"Малышенко", во-первых, то, что ты "француз из ВнутриМКАДья", все уже давно знают... Так что не надо "пузыри дуть", изображая из себя "Ыкспёрда". Во-вторых, американцы, в Афганистане, в отличие от рассеян в Сирии, не занимаются ковровыми бомбометаниями и не выжигают селения дотла фосфорными бомбами, как это делали "интернационалисты"... (Если ты начнёшь "тявкать", что в СА не было фосфорных боеприпасов, то я тебе "открою Америку" - ФОТАБ. Специальная бомба, для подсветки целей. Она наполнена фосфором. При сбросе она одновременно выбрасывает парашют и загорается. Пока спускается, освещает всё вокруг. Некоторые "умельцы" вытаскивали оттуда парашюты, и сбрасывали их, как простые фугасные. При падении горящий фосфор разлетался в разные стороны...). Так что, "Молчи - сойдёшь за умного...".
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не занимаются ковровыми бомбометаниями...

Та вы шо?! Окупанти в Криму показали "трофейну зброю" з Сирії - Цензор.НЕТ 8877 А мечеть с 200 погибшими они высокоточно отбомбили? Даже учитывая то что США сами пишут историю об этой войне (впрочем как и свой вариант истории о Сирийской, которым вы очевидно и руководствуетесь) - там счёт погибшим гражданским идёт на тысячи
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Ты туда вписал и "ихтамнет "Вагнер", под Дейр-эз-Зором, и экипаж Ил-20, и экипажи ЗРК, которые израильтяне разнесли, причислил? А насчёт "мечети с 200 погибшими, уточни... (Только не ссылайся на "лента сру" - это для меня не доказательство... Там всё "распятыми мальчиками в трусиках" и "жареными снегирями" забито).
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Ну вот такая вам ссылка... Искать по указанным там источникам - не буду, не устраивает - считайте что правы. Окупанти в Криму показали "трофейну зброю" з Сирії - Цензор.НЕТ 7217
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На звЯЯзду ссылки нема? Знаешь же, шо тут московитские средства массовой пропаганды не катят.
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На танке динамическая защита, это модернизированный танк, на эти танки совок не ставил такую защиту. Она только морально устаревшая.
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И КАКИМ это образом российский "танк с динамической защитой" в руки партизан попал? Наверное, в пустыне откопали... На Донбассе шахтёры в шахтах роют, а ИГИЛовцы - в руинах Вавилона...
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Когда-то читал что Сербия Пакистану продала Т-55H, они были модернизированы мощнее движками и с динамической защитой, но как они в Сирию попали х.з..Может еще кто модернизировал.
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Ню-ню... И модернизировали их сербы... Где-нибудь, на Урале... Ты мне напоминаешь поручика Дуба, из "Похождений бравого солдата Швейка". Тот тоже, показывая на платформы эшелона, в котором был разбитый аэроплан с отличительными знаками австро-венгерской армии, орудия, с теми же клеймами, с многозначительным видом рассуждал перед солдатами, что это трофеи, захваченные у русских... У Сергея Бородина роман есть, "Дмитрий Донской" Там эпизод есть, когда Мамаю доложили о том, что была стычка с русами, и они все уничтожены. На вопрос: "Сколько их было?", докладывавшие ответить не смогли. Мамай приказал: "Принесите мне их мечи, я посчитаю...". Трофейные мечи собирали по всему тумену...
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на столе ламповая Радиостанция Р-123 с блоком питания \\ к чему она тут??? гордость в эпоху компьютеров за расею зашкаливает!!
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А кроме радиостанции Вас ничего не смущает? Ну, например, танк Т-55?
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Скоре всего - трофейный иранский Сафир-74( модернизированный Т-55)
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Суцільний Цирк на дроті.... І все це лише заради того, аби відшукати чергове лишнєхромосомне "м'ясо" серед крисчян, готових здохнути в сірійських пісках " За Рассею! За *****!... За радную Говень"..😕😕😕
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просто денег нет на пенсии,но народу надо зрелищ,чтоб скрепа не упала
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Т.е. в принципе за исключением пары тройки хаммеров кацапы показывают свою же старую фуйню???
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а в керченском морге "трофейные" дохлые российские ихтамнеты
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Странно, что на том поезде не выставили украинский след, или хотя бы визитку Яроша!...
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Та была всего одна визитка и та у Киселя в 2014-ом на передаче, потом он её передал своему племяннику для постановок пропагандонских на Донбасс, а тот посмотрел на тот цирк у обезьян ордловских да и свалил обратно в Германию, где накануне был благополучно осуждён .... Будет теперь визитку Яроша немцам на киче показывать
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Нема ні води ні світла за то трофейну зброю завезли.От тільки коли це сирія стала кримською територією, що Крим трофеї захватив?
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???? При чем тут Крым до трофейного оружия. да еще из Сириии?
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Значит, сирийская оппозиция недорабатывает, если у мокшей на борту с дохляками остается место для "трофейной" техники. А жаль!
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На крайнем снимке ближняя радиостанция Р-123. Она по сей день используется в самоходной артиллерии. какой же это трофей , если это еще из ссср.
Окупанти в Криму показали "трофейну зброю" з Сирії - Цензор.НЕТ 3352
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А куда дели трофейное авто ООН?
https://mobile.twitter.com/Vitauskas_A/status/1101223027109478401
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мордва мясо рекрутирует чтобы по их задумке прикрыло бегство русни из накрысма. наивные хакассы. как только ветер подует в нужную сторону эти потенциальные зайцы ***** будут вырезаться самими крысами.
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Є така телестудія приватна у Криму "Анна ньюз" купа роликів на ютубі з Сирії та Донбасу. Почала діяльність ще десь у 2008, СБУ не реагувало, а вони у перших рядах сепаратистів і іхтамнетів.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОккупанты в Крыму показали "трофейное оружие" из Сирии. ФОТО
 
 
 
 
 
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