 Оккупанты в Крыму показали "трофейное оружие" из Сирии. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: "Харьковский бронетанковый завод" модернизировал для ВСУ танк Т-80, - "Укроборонпром". ФОТО

Эшелон состоял из нескольких открытых платформ, на которых стояла различная техника якобы "захваченная у террористов в боях в Сирии", а также несколько разрисованных граффити вагонов, в которых располагались экспозиции оружия.

На привокзальной площади была небольшая выставка образцов оружия оккупантов, а также палатка для записи на службу в армию России по контракту.









