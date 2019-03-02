 Оккупанты в Крыму показали "трофейное оружие" из Сирии. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.
Эшелон состоял из нескольких открытых платформ, на которых стояла различная техника якобы "захваченная у террористов в боях в Сирии", а также несколько разрисованных граффити вагонов, в которых располагались экспозиции оружия.
На привокзальной площади была небольшая выставка образцов оружия оккупантов, а также палатка для записи на службу в армию России по контракту.
їπатигризти кактус
В Україні крім цих ЧОТИРЬОХ проукраїнських каналів, є ще ДВАДЦЯТЬ антиукраїнських, з яких 24/7 ллється бажаний тобою кремлівсько- совковатний бруд на Україну, та на Порошенка.
Не дивись, ці чотири.
Дивись оті ДВАДЦЯТЬ.
шо про него в каждом своем сраче вспоминаешь???
тему читай, а не очко воровское лижеш
Пошла пруха.
Как же крьімчанам не хватало етого в Украине....
Некоторые экземпляры, наверное и войну Судного дня видели.
Один humvee, из техники проклятых империалистов, только надписи поче му то, на русском языке....
https://www.segodnya.ua/world/russia/v-rossiyu-privezli-trofeynuyu-tehniku-iz-sirii-poyavilis-foto-i-video-1229024.html
А вот армии СССР/России, на то, чтобьі УБИТЬ ТРИ миллиона афганцев, хватило 10 лет.
А на какой «результат» вьі надеетесь в Украине?
Даже Америанский источник говорит: По данным исследователя афганской войны из США, профессора М. Крамера: «В течение девяти лет войны были убиты или покалечены более 2,7 миллионов афганцев (в основном гражданские лица), ещё несколько миллионов оказались в рядах беженцев, многие из которых покинули страну»
Самые частые цифры оценок - от 670 000 - до 2 млн считая военных. А у вас есть сведения о том сколько там погибло при американцах? Почему то таких сведений особо никто не публикует.
Та вы шо?! А мечеть с 200 погибшими они высокоточно отбомбили? Даже учитывая то что США сами пишут историю об этой войне (впрочем как и свой вариант истории о Сирийской, которым вы очевидно и руководствуетесь) - там счёт погибшим гражданским идёт на тысячи
https://mobile.twitter.com/Vitauskas_A/status/1101223027109478401