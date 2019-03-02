 Полиция и нацгвардейцы провели масштабную подготовку к выборам в приближенных к реальным условиях. ФОТО

Об этом сообщает полиция Ривненской области, передает Цензор.НЕТ.
"Теоретическая и практическая отработка управления силами и средствами во время обеспечения правопорядка на выборах Президента Украины сегодня, второго марта, в целом проходят почти 500 полицейских, работников Государственной службы по ЧС и военнослужащих Нацгвардии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участники будут отрабатывать тактику действий в обеспечении публичной безопасности и порядка в реально приближенных условиях в день голосования, будут совершенствовать практические навыки во время возникновения возможных внештатных, чрезвычайных ситуаций и их локализации.
К проведению тренинговых отработок также привлекли 19 единиц техники.
А я всегда за тех, кто побеждает
а підрахунок?
і різниця між голосуванням) і підрахунком???
К МКС полетела замена «Союзу» от SpaceX
Со стартовой площадки 39A Космического центра Кеннеди (Флорида) стартовала ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, сообщает НАСА.
На борту космического корабля находится антропоморфное испытуемое устройство Ripley, названное в честь героини Сигурни Уивер из фильма «Чужой». Основными целями миссии называется проверка штатной работы различных систем и оборудования Crew Dragon.
Примерно через сутки после старта должна состояться стыковка Crew Dragon с модулем Harmony американского сегмента Международной космической станции (МКС). На 8 марта запланировано приводнение космического корабля в Атлантическом океане у побережья Флориды.»
Он же поставлен путиньім туда на «кормление»....
баркикучері будуть брать.
(під час сварки, бійки); б) примушувати щось зробити; чогось настійливо домагатися, вимагати.
то что на фото, скорее строевои смотр а не учения.
Розгортали прозорі намети, рили чесні окопи та зміцнювали капоніри демократії?
Прямо, як :
«Полиция и нацгвардейцы провели масштабную подготовку к выборам Авакова в приближенных к реальным условиях. »
Тобто поліція практично впевнена, що будуть серйозні безпорядки в день виборів...
То може, мля спрацювати на випередження, якщо поліція так впевнена...