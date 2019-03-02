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 Полиция и нацгвардейцы провели масштабную подготовку к выборам в приближенных к реальным условиях. ФОТО

На базе тренингового центра ГУНП в Ривненской области сегодня, 2 марта, начались масштабные учения сотрудников органов системы МВД по обеспечению правопорядка во время выборов Президента.

Об этом сообщает полиция Ривненской области, передает Цензор.НЕТ.

"Теоретическая и практическая отработка управления силами и средствами во время обеспечения правопорядка на выборах Президента Украины сегодня, второго марта, в целом проходят почти 500 полицейских, работников Государственной службы по ЧС и военнослужащих Нацгвардии", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что участники будут отрабатывать тактику действий в обеспечении публичной безопасности и порядка в реально приближенных условиях в день голосования, будут совершенствовать практические навыки во время возникновения возможных внештатных, чрезвычайных ситуаций и их локализации.

К проведению тренинговых отработок также привлекли 19 единиц техники.

Полиция и нацгвардейцы провели масштабную подготовку к выборам в приближенных к реальным условиях 01
Полиция и нацгвардейцы провели масштабную подготовку к выборам в приближенных к реальным условиях 02
Полиция и нацгвардейцы провели масштабную подготовку к выборам в приближенных к реальным условиях 03

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Полиция и нацгвардейцы провели масштабную подготовку к выборам в приближенных к реальным условиях 04
Полиция и нацгвардейцы провели масштабную подготовку к выборам в приближенных к реальным условиях 05
Полиция и нацгвардейцы провели масштабную подготовку к выборам в приближенных к реальным условиях 06

Источник: https://censor.net.ua/p3114590
 
 
 Топ комментарии
 
Заградотряды от народа. На случай если парашенко продует выборы.
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Щикаладное, ты о чем? Вот смотри, везу я например из Германии тягач Рено премиум 385 Евро 2 в Польшу. На разборку, то есть эксплуатировать как тс я его не буду. С меня на границе возьмут 12% от ее стоимости по фактуре ват. Прикиннь, щиколадное, не по какому то там справочнику секретному для таможенигов наших, а по документу Немецкой фирмы, у которого я ее купил. И это - все. 12% от 3450 евро. А теперь давай глянем, как у нас. А у нас ты так, под разборку грузовик просто не ввезешь охвициально. Или оформляй как тс и плати примерно 12 000 у.е. с учетом всеких акцизов и прочей поебени или никак. Вот почему Польский бюджет получит 12% от 3450 евро а наш нихрена. Из за тупости вашего щиколадного кодла. А в Польше я налоги плачу в полном объеме. А еще немцы вернут мне 22% ихнего НДС, причем просто так, без заполнения кучи бумажек и беганья по кабинетам. Границу пересек, вывез машину за таможенную територию Германии - и тебе на карту упали денежки. Вот он - класс госуправления и системы. Хверштейн, щиколадное? На простом примере поясняю, почему у вас вечно денег ни на что нет - из за вашей всеобъемлющей тупости.
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Да. Беркутня куда припакованее, чем в 2014-м Полиция и нацгвардейцы провели масштабную подготовку к выборам в приближенных к реальным условиях - Цензор.НЕТ 8229
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Заградотряды от народа. На случай если парашенко продует выборы.
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я бы сказал наоборот - это привет Петру и Ко на случай тех фальсификаций которые они задумали...
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вы бы определились ? а то как деньги получать так вместе,а тут так - ааааа звинайте индеец - вы типа уверены шо будет кто угодно,ну вас любой устраивает,кроме Пети - не дождетесь))))
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Проблемы индейца Чунгачанги - Шерифа ниипут !!! Полиция и нацгвардейцы провели масштабную подготовку к выборам в приближенных к реальным условиях - Цензор.НЕТ 8441
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да вас не иииипут - как вы пишите - а на бутылки садят, представители Северного Кавказа, во всех городах вашей цапии - так вам вообщем и надо )))))
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Глядя на приготовления Авакова, чего то вспоминается этот персонаж
А я всегда за тех, кто побеждает

Полиция и нацгвардейцы провели масштабную подготовку к выборам в приближенных к реальным условиях - Цензор.НЕТ 1673
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А мне этот подонок напоминает жандарма из Трех толстяков.
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Думаете он после победы революции не был переаттестован в новую потужно реформированную полицию демократического режима президента Просперо? Полиция и нацгвардейцы провели масштабную подготовку к выборам в приближенных к реальным условиях - Цензор.НЕТ 3518
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Игорь. Идет война и не шутейная,Враг, т.е. *****, сделает все, что бы прошел его ручной кандидат. Возможны провокации, оружие. массовые фальсификации, Уже начались. И ты один из винтиков войны на стороне *****. Вот против тебя и тебе подобным нужны силы . которые вам , иудам ,дадут по яйцам. Я хочу свободно придти на выборы и отдать свой голос спокойно, знать что все законно.
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Веселее всего будет в день объявления результатов. Думаю, мы все ох7еем.
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і шо показало голосування?!
а підрахунок?
і різниця між голосуванням) і підрахунком??? Полиция и нацгвардейцы провели масштабную подготовку к выборам в приближенных к реальным условиях - Цензор.НЕТ 8846
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КрАЗы, КАМАЗы, озброени до зубов космонавты, учения...Точно выборы будут или подавления протестов против фальсификаций?
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главное как они выгладят и как они выглядели в 2014 - я за Украинскую Армию вообще молчу - и это благодаря и Пети конечно)))))))
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Да. Беркутня куда припакованее, чем в 2014-м Полиция и нацгвардейцы провели масштабную подготовку к выборам в приближенных к реальным условиях - Цензор.НЕТ 8229
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так они же к вам убежали и вы им тварюкам , медали еще даете ,но самое прикольное они уже бьют ваших детей - ну а вы терпите - терпилы вы знатные)))
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Они никуда от нас не сбегали, кацапудало. Как были на проспекте Валерия Лобановского, так и остались. И лупят наших детей под Подольским РОВД и награждает их соевая власть, вешая ордена на новенькую форму. А тебе в Сызрань ещё хотя бы Википедию не провели?
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диктуй адрес - с14 к тебе прийдет в гости - я очень хочу посмотреть на твое поведение - а того козлика в форме шо кричал - щас судят и как минимум он работать уже не будет - фирштейн? любитель по чему то - английского футбола)))
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Как ярко раскрыл всю суть щикаладного учения перед нами этот тупенький пецебот! Ну прелесть же!
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Причем, если показать его порохоботские стенания, то С14 размажут его от своего офиса, про местоположение которого он и не знает, и до вокзала
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Та да, сильно качество работы щиколадной швали упало. Ведь во многом и из за их предельной тупости и криворукости рейтинг Пецякрысы вплотную подбирается к 1,5%??? Или Пецякрыса такая жадная, что аж совсем?
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ну ничего троллота - я над вами двумя, лично посмеюсь в апреле месяце ,ну как это уже не раз здесь было ,последний раз с карлсоном на крыше))))))
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А как же, я известная свинья, скотина, марадер и расхититель щиколадной собственности. А ты же как думал? Пока твои воруют эшелонами я в сторонке стоять буду? Ага, щазззз!!!
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кабель)) вот мне интересно - когда тебя грабят шо ты делаешь? или будешь делать - вы конечно умные ,вернее вам так кажется - не ну а так полиция конечно - мусара у вас - ну пока с вами лично, не чего не случилось - а может вы бетманы скрытие - раскройтесь не стеснайтесь)))))))
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Я - не звоню 102, педикам в костюмчиках для БДСМ, я заряжаю АС "Вал" бронебойно - зажигательными!
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та ты шо - руцкий шпион аль диверсанта из себя корчишь? какие же вы цапы тупые )))
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а и да не пались - номер ведь знаешь - я вот не знал))))
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Щикаладное, ты о чем? Вот смотри, везу я например из Германии тягач Рено премиум 385 Евро 2 в Польшу. На разборку, то есть эксплуатировать как тс я его не буду. С меня на границе возьмут 12% от ее стоимости по фактуре ват. Прикиннь, щиколадное, не по какому то там справочнику секретному для таможенигов наших, а по документу Немецкой фирмы, у которого я ее купил. И это - все. 12% от 3450 евро. А теперь давай глянем, как у нас. А у нас ты так, под разборку грузовик просто не ввезешь охвициально. Или оформляй как тс и плати примерно 12 000 у.е. с учетом всеких акцизов и прочей ******* или никак. Вот почему Польский бюджет получит 12% от 3450 евро а наш нихрена. Из за тупости вашего щиколадного кодла. А в Польше я налоги плачу в полном объеме. А еще немцы вернут мне 22% ихнего НДС, причем просто так, без заполнения кучи бумажек и беганья по кабинетам. Границу пересек, вывез машину за таможенную територию Германии - и тебе на карту упали денежки. Вот он - класс госуправления и системы. Хверштейн, щиколадное? На простом примере поясняю, почему у вас вечно денег ни на что нет - из за вашей всеобъемлющей тупости.
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незя так - я таки понимаю шо институтов не заканчивал - но понимание общее должно быть - а судя по всему нет 0 Польша и Германия страны Европейского Союза - я понятно пищу - а Украина нет- как можно быть такими бестолковыми)))))
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Дадада, только выйди на улицу - камазы, мазы, трупы Рено Премиум Евро 0 и Евро2, Дафы середины 80х годов - вот результат твоих умных пошлин. А в Польше новенькие Премиумы Евро 6 и Дафы 105. Вот и весь результат твоего желания содрать побольше! И ты, тупое щиколадное, на главный то вопрос не ответило. Повторяю для щиколадных имбецилов: А как же Польский бюджет? Ему деньки не нужны? Почему в Польше таможенных пошлин нет? Может, потому что там щикаладных ублюдков нет и из бюджета никто не крадет? И им на все хватает? Ты вообще дороги в польше видело, чмо? Проедся от Черкасс до Умани для сравнения и ответь, куда налоги, которые я в стоимости топлива заплатил, делись!
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Где-то около пяти гривен с каждого купленного нами литра луца должно идти на дороги. Если бы так и было, немцы от зависти давно бы луснули
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И где они? У щикаладной кодлы по слепым трастам!
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как же вы шариковы неучи надоели - Польша 30 лет делает реформы и дороги , член ЕС в нее вложил ЕС более 300 миллиардов евро денег - в Польше пошлин нет по тому шо их нет во всех странах ЕС - для тупых - мы в ЕС не входим - у нас есть - как можно быть таким тупым - пожрать.поспать,побухать и повозмущаться как все плохо - голова нужна не только для того шоб бейсболку носить - а шоб думать -не ужели ты такой тупой реально - не не верю ,так не может ведь быть))))
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Тупое щиколадное, ты на главный то вопрос не ответило. Повторяю для щиколадных недоумков: А как же Польский бюджет? Ему деньки не нужны? Почему в Польше таможенных пошлин нет? Может, потому что там щикаладных ублюдков нет и из бюджета никто не крадет? И им на все хватает?
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10:53, 2 марта 2019
К МКС полетела замена «Союзу» от SpaceX



Со стартовой площадки 39A Космического центра Кеннеди (Флорида) стартовала ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, сообщает НАСА.
На борту космического корабля находится антропоморфное испытуемое устройство Ripley, названное в честь героини Сигурни Уивер из фильма «Чужой». Основными целями миссии называется проверка штатной работы различных систем и оборудования Crew Dragon.
Примерно через сутки после старта должна состояться стыковка Crew Dragon с модулем Harmony американского сегмента Международной космической станции (МКС). На 8 марта запланировано приводнение космического корабля в Атлантическом океане у побережья Флориды.»
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всё тырзда розийскому космосу а как дышали как кукарекали теперь токо батут и всё Полиция и нацгвардейцы провели масштабную подготовку к выборам в приближенных к реальным условиях - Цензор.НЕТ 3402
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Не забьіваем, что там еще ДВА корабля на подходе, Безоса и NASA.
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тем более опять частный бизнес победил гос корпорацию розии
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В случае Гондурашии, правильнее сказать: «частную госкорпорацию Рагозина»...
Он же поставлен путиньім туда на «кормление»....
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Это хорошо или плохо?! За кого впрягаться будут?
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Та ніби нейтралітет,коли за баркикучері будуть брать.
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Брати (взяти, вхопити) за барки - а) хапати за груди
(під час сварки, бійки); б) примушувати щось зробити; чогось настійливо домагатися, вимагати.
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я до сих пор помню сколько стоило одного человека одеть,обуть и бронежилет с каской дать - и кто то тут еще будет рассказывать шо не чего не изменилось - морду бы набить таким ,у них не лицо,а именно морда лица - не получилось победить нас в войне - так решили на выборах переиграть - не дождетесь
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А ще одного утримати на табуретці--так взагалі розор.
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А що там в Рівненскій области з "реальними умовами"? Що, є надія..?
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Бурштин миють(свої),ліс пиляють уже не тільки,як колись казали "деловой",а всякий--на деревне вугілля.Поліція спить.
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в долі усі - бандота, поліція, прокуратура, судді -- загалом одна банда. Усім, крім бюджету, тобто нам, зашибісь...
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стреляли? ну хоть холостыми! а ведь скорее всего придётса или произаидёт захваты, есть пару компашек, которые ну не как не хочет переизбирание пороха.

то что на фото, скорее строевои смотр а не учения.
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Передвиборчі польові навчання? Полиция и нацгвардейцы провели масштабную подготовку к выборам в приближенных к реальным условиях - Цензор.НЕТ 404
Розгортали прозорі намети, рили чесні окопи та зміцнювали капоніри демократії?
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Щиколадні, сер. Вони завжди і скрізь обсираються на рівному місці!
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Але ж, какой смищьной заголовок : «Полиция и нацгвардейцы провели масштабную подготовку к выборам в приближенных к реальным условиях.»

Прямо, як :
«Полиция и нацгвардейцы провели масштабную подготовку к выборам Авакова в приближенных к реальным условиях. »
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в приближенных к реальным условиях.»

Тобто поліція практично впевнена, що будуть серйозні безпорядки в день виборів...
То може, мля спрацювати на випередження, якщо поліція так впевнена...
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А як відбувалась ця підготовка ? (крім того,що в одному місці зібрали купу екіпірованих нациків).
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПолиция и нацгвардейцы провели масштабную подготовку к выборам в приближенных к реальным условиях. ФОТО
 
 
 
 
 
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