 Правительство США требует от РФ немедленного освобождения пленных украинских моряков, - директор агентства Минобороны США МакКеги. ФОТОрепортаж

Во время встречи речь шла о направлениях деятельности Агентства, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства. В частности, о работе лаборатории по идентификации останков тел без вести пропавших, коммуникацию с семьями военнослужащих, информационную и просветительскую деятельность. Отдельно остановились на международном сотрудничестве и привлеченные высших учебных заведений к такой деятельности, а также на инновациях в сфере исследования и анализа.
"Спасибо за принципиальную позицию США по освобождению наших военнопленных. В настоящее время без вести пропавшими считается 73 украинских военнослужащих Вооруженных сил Украины, 14 представителей Национальной гвардии и 5 пограничников. В 2018 году парламентом был принят Закон "О правовом статусе лиц, пропавших без вести". Согласно этому нормативно-правовому акту создан Реестр без вести пропавших лиц. Вызовом для нас является вопрос идентификации. Поэтому нам нужен опыт успешной деятельности лаборатории по идентификации вашего Агентства", - подчеркнула во время встречи Ирина Фриз.
Она также сообщила об открытии 18 февраля Гуманитарного тренингового центра в Днепре, который призван повысить уровень квалификации персонала и межведомственную координацию всех причастных к этому процессу служб. Речь идет о работниках, осуществляющих судебно-медицинскую экспертизу, Национальную полицию, а также представителей Вооруженных сил Украины.
Келли МакКеги заверил, что они готовы предоставить совещательную помощь Украине в становлении этого центра и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
"Мы осуществляем особый вид опеки над нашими военными. Возвращаем их домой даже через много лет. Они достойно выполнили свой долг и это наше уважение им и их семьям", - Келли МакКеги.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.
Словами они ничего не добьются
Самолеты ВВС США и NATO провели разведку у российских границ, сообщает РИА Новости со ссылкой на PlaneRadar.
По данным этого ресурса, самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A с бортовым номеров LX-N90452 провел разведку близ Ленинградской и Псковской областей, находясь в воздушном пространстве прибалтийских стран.
Другой самолет, Boeing RC-135V с бортовым номером 64-14845, поднялся в воздух с британского аэродрома Милденхолл. Он проводил разведку у границ Калининградской области в воздушном пространстве Польши и Литвы. Часть маршрута пролегала в зоне полетной информации российского региона.
Также американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 168438, вылетевший с аэродрома Сигонелла в Италии, провел разведку у Черноморского побережья России.
кацапів можна тільки гарними секторальними санкціями (заборона купівлі у ***** їх природних багатств) примусити звільнити заручників і припинити гібридні втручання!
А она кстати неплохо выглядит:
https://youtu.be/e3sZ3oz1hNA
В Украине живут дебилы.