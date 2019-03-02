EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Происшествия, Киевские новости
  3627  47
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5485) Киев (17236) смерть (5751)

 "Киа" в Киеве сбил пешехода, протащил его 100 метров по дороге и скрылся: мужчина не выжил. ФОТО

1 марта вечером на Голосеевском проспекте в Киеве автомобиль Kia сбил пешехода, который переходил дорогу на зеленый свет.

Об этом сообщает "Информатор", передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше

Сообщается, что авария случилась около 23:40 недалеко от станции метро "Голосеевская".

По словам водителя, который стал свидетелем инцидента, автомобиль темного цвета, марку и модель которого мужчина не рассмотрел, проехал на красный цвет и сбил пешехода, который в этот момент шел по переходу. При этом авто не сбавило ход и, оставив сбитого в сотне метров от перехода, скрылось с места происшествия. Свидетели оперативно вызвали полицию и медиков, однако шансов выжить у пешехода практически не было.

Погибшим оказался местный житель 1978 года рождения. Прибывшие на место экипажи патрульной полиции оградили место происшествия и приступили к опросу свидетелей. Позже, благодаря записям с камер наружного наблюдения, удалось установить, что виновником трагедии стал Kia Cerato, который скрылся в направлении станции метро "Теремки".

Киа в Киеве сбил пешехода, протащил его 100 метров по дороге и скрылся: мужчина не выжил 01
Киа в Киеве сбил пешехода, протащил его 100 метров по дороге и скрылся: мужчина не выжил 02

Источник: https://censor.net.ua/p3114583
 
 
 Топ комментарии
 
Светофоры у нас ничего не значат, увы. Прут и на желтый, и на красный, и на поворотах сбивают. Я когда иду на зеленый, так же веду себя как и на нерегулируемом перекрестке, голова на 180 градусов.
 показать весь комментарий
 
Люди шакалами стали.Законы ублюдочные, ничего не дают, жизнь человека копейка. ЖАХ.
 показать весь комментарий
 
Кто-то съэкономил на светофоре ОДНУ МИНУТУ - и отобрал за это у другого человека всю его оставшуюся жизнь, и покалечив души его родных.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Люди шакалами стали.Законы ублюдочные, ничего не дают, жизнь человека копейка. ЖАХ.
 показать весь комментарий
 
 
Хотелось бы сейчас перейти в комменты под статью - в которой сообщалось что полицейские стреляли по "Киа" что бы остановить пьяную "звезду" за рулём? Поди туда - почитай как там сочувствуют "звезде", и ругают жестоких полицейских?
 показать весь комментарий
 
 
Законы не обязательно ублюдочные. Просто в этой стране они не работают.
 показать весь комментарий
 
 
если в стране созданы условия для шакалов а не людей то так и должно быть
 показать весь комментарий
 
 
Нормальные у нас законы. Они, кстати, ориентированы на европейские. Но их практически никто не выполняет, как и саму Конституцию - как Основной закон. От слова НИКТО - ни простые граждане, ни руководство страны. Потому как друг друга стоят. Не зря же говорят, что народ достоин той власти, которую выбирает. А вот ежели бы каждый начал с себя... Как говорил профессор Преображенский: разруха - она в головах. А я уточню: у каждого.
 показать весь комментарий
 
 
"Этот" уже сидит в райотделе и пишет заявление об угоне авто...((
 показать весь комментарий
 
 
Кто-то съэкономил на светофоре ОДНУ МИНУТУ - и отобрал за это у другого человека всю его оставшуюся жизнь, и покалечив души его родных.
 показать весь комментарий
 
 
Этой "Зайке" просто не подвернулось до пешеходного перехода какого нибудь левого "Дронова" для торможения.
По версии наших долбаных судей - все закончилось почти прекрасно, тут "Зайке" не мешали "проскакивать" ...
 показать весь комментарий
 
 
На дорогах гибнет больше чем на фронте...
 показать весь комментарий
 
 
Светофоры у нас ничего не значат, увы. Прут и на желтый, и на красный, и на поворотах сбивают. Я когда иду на зеленый, так же веду себя как и на нерегулируемом перекрестке, голова на 180 градусов.
 показать весь комментарий
 
 
У Львові на вулиці Кульпарківській, на виїзді з "Ашану працював світлофор. Аварій було маса. Особливо мотоциклісти засвітились. Вони стартували на жовтий і зупинялись на половині червоного. Було декілька смертей. І ось світлофор вимкнули. За півроку - ні однієї аварії!!! Чудо!
 показать весь комментарий
 
 
Есть такое. После того, как разрешили правый поворот на красный переходить на зелёный стало гораздо опасней
 показать весь комментарий
 
 
В правилах нет разрешения правого поворота на красный. Только если есть зеленая стрелка. И то водитель обязан всех пропустить.
 показать весь комментарий
 
Завтра явится в полицию с адвокатами.... Где-то это уже было
 показать весь комментарий
 
 
стою на пешеходном,и ни одна б... не остановилась,пока не показал рукой на знак и на зебру,вспомнили про правила остановились,на четвертой машине правда
 показать весь комментарий
 
 
Стояло бы недалеко авто полиции - каждый пропускал бы) У нас так
 показать весь комментарий
 
 
но почему в той же Польше не так? Не надо тут пороха и тд приплетать,мы сами не умеем уважать друг друга
 показать весь комментарий
 
 
ну, почему же не надо пороха приплетать? законы нарушают не потому, что они плохие, а потому, что нет неотвратимости наказания. А продажную судейскую систему порох не только не изменил, а сделал ее еще более продажной.
 показать весь комментарий
 
 
кто принимает или отменяет законы в Украине? Правильно ВР,посколько у нас парламентско-президенская республика. Сколько судей не меняй они все равно будут ссылаться на законы,которые наши *законотворцы* пишут в основном под себя.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, а кто у нас является гарантом соблюдения законности в стране???
 показать весь комментарий
 
 
ага, хорошая методичка....для дебилов и не живущих в Украине. Как перетягивать на себя все рычаги управления - тут педро - Первый, а как отвечать за сделанное - у нас парламентско-президентская республика.
 показать весь комментарий
 
 
все верно не умеем уважать друг друга ла и себя тоже поэтому и имеем пороха
 показать весь комментарий
 
***
та хорошие у нас водители, вежливые, понимающие
иду себе по пешеходному переходу - стали как вкопанные и никто не пищит даже
ну а то что в моей руке кирпич - так то совпадение
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
это евробляхеры. правильно соя?
 показать весь комментарий
 
 
Если б был на евробляхе, то точно сбежал бы с места ДТП! Ганьба бляхам! "Киа" в Киеве сбил пешехода, протащил его 100 метров по дороге и скрылся: мужчина не выжил - Цензор.НЕТ 7457
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
на укробляхах - а то соя бы уже вопила как резаная "Киа" в Киеве сбил пешехода, протащил его 100 метров по дороге и скрылся: мужчина не выжил - Цензор.НЕТ 7306
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
она (соя) и так без евробляхеров серется от мыролюбности и реформизма.
 показать весь комментарий
 
 
100500 рехВорм = они не видимы или для *********** - те живут поновому "Кіа" в Києві збив пішохода, протягнув його 100 метрів дорогою і втік: чоловік не вижив - Цензор.НЕТ 8637
 показать весь комментарий
 
 
у Словакії на кордоні з Україної у селах з'явилися цвинтарі кинутих євроблях, які вже почали розбирати на запчастини, знімати колеса та фари. Місцева влада заявила якщо власники не заберуть за місяць свої авто то їх усі утілізують.
 показать весь комментарий
 
у власників блях нема грошей на запчастини, якщо бляха бумер чи мерс, фару знимуть це капець на брух їх усі утилізують звісно.
 показать весь комментарий
 
Шо за КІА? На авто написано КІЛ. Українською.
 показать весь комментарий
 
 
Недавній випадок під Рівним біля зоопарку--сліпий дебіл вискочив на "зебру" й збив хлопчака 10 років.Сліпий--бо не побачив червоний сигнал світлофора,а дебіл--бо не подумав,що із-за маршрутки,яка зупинилася на "червоне",може хтось вийти.Та таких треба позбавляти водійських прав пожиттєво!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
значит нужно срочно поднять зену на газ еще в 2 раза и устроить еще одно мыролюбное перемирие.
 показать весь комментарий
 
 
в целом согласен, но вообще то и светофор не мешало бы вешать так, чтобы его не перекрывал авто в правом ряду - поди знай, какого хера там маршрутка остановилась? Они где хотят останавливаются.
 показать весь комментарий
 
а если нет светофора ,а только знак,это каким конченым дебилом надо быть,что бы не понять раз авто впереди остановилось перед знаком пешеходный переход,то это не тому что водителе поглазеть на природу захотелось
 показать весь комментарий
 
 
если перед знаком остановилась маршрутка - ты хер его увидишь из левого ряда. А наличие зебры (если она там вообще есть) в темное время и непогоду увидеть сложно. Чего проще - повесить светофор НАД дорогой, а не в стороне?
 показать весь комментарий
 
слушай я тоже водитель,тоже иногда бесят пешеходы особенно в ценрах городов,там *стада непуганых пешеходов* ,которые думают раз на зебре то он прав,забывая что выйдя на проезжую часть,он сам становится участником дорожного движения. Именно поэтому,лучше притормозить в непонятной ситуации,чем убить и сесть.Тем более если стоит маршрутка и рядом впереди неё пешеходный,сам бабку чуть не посадил на капот,ей похер что ей красный загорелся для пешехода,хорошо только тронулся на зеленый.
 показать весь комментарий
 
В Украине живут украинцы?
В Украине живут дебилы.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Киа" в Киеве сбил пешехода, протащил его 100 метров по дороге и скрылся: мужчина не выжил. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх