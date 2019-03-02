 В Facebook появились рекламные посты с дискредитацией расследования Бигуса. Дешево и бездарно, - Борислав Береза. ФОТО

Об этом он написал у себя в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В моей ленте замелькали проплаченные посты с пометкой "Реклама". Это все, что нужно знать об уровне тех, кто пытается дискредитировать расследование Бигуса. Эти люди вбахали деньги в платную таргетированную рекламу в "Фейсбуке", но не смогли привлечь ни единого издания с именем и репутацией. Поэтому они пытаются формировать общественное мнение через информационные помойки", - написал нардеп.
По его мнению, такая информация может восприниматься только теми "у кого помойка в голове".
"В общем дешево и бездарно. Даже тут не смогли привлечь квалифицированных специалистов. Сэкономили", - резюмировал Береза.
Собственно для этого он и стал участником президентской гонки, отрезая последнюю надежду Порошенко попасть во 2-ой тур. Заметили, как небрежно подготовили Зеленского для интервью и всяких там ток-шоу? А ведь даже из обезьяноподобного Кивы сумели создать ************ оратора: рот не закрывается.
А инфу слили пиндосы, гулять не ходи, блокируя повторное избрание Пети.
Сатри мы еще по зарплатным ведомостям пробежимся, в вашей конторе.
1) по приколу
2) потрібні нові обличча
3) свой в доску русскагаварящий пацан
Якщо Вова знімається, перші взагалі не ідуть на вибори, другі - приблизно рівномірно додадуться до Гриценка, Тимошенко чи навіть Гнапа. А треті, яких більшість, з радістю віддадуть голос за БойкоВілкулаМураєва. Воно нам потрібно?
Крупные чиновники- взяточники.
Менты
Прокуроры
Пенсионеры
И ещё научись общаться , быдло . . Я те , по моему не хамил .
Все есть ребята, вплоть до числа волос в ваших ж.опах. Пришло время и получайте предвыборный скандал, обнуляющий все шансы прохода Петра во второй тур.
Взагалі,сумніваюсь ,щоб наші антикорупціонери змогли хоч щось розслідувати без готового матеріалу приватного замовника.чи держ. структур .Хвіст не крутить собакою.
Но потом в авральном порядке свиноферма петеботов подтянулась...
ми таке і чуємо, просто не всі на це звертають увагу,
ці казки про відрубані руки, про команду органам)) розібратися і тд
це все прикриття того лозунгу --собі і друзям все - ворогам Закон!
У сои кацапский стиль.
що з 1 березня зросла ціна на ел.енергію на 26%!
Чому не радієте, браття і сестри?
"Родина Тимошенко заробляє на мережі ломбардів через офшори"
https://bihus.info/rodina-timosenko-zaroblae-na-merezi-lombardiv-cerez-ofsori
или этого
Пенсіонери перераховують тисячі гривень Батьківщині таємно, бо бояться політичних репресій, - Тимошенко 12.04.2017
https://bihus.info/pensioneri-pererahovuut-tisaci-griven-batkivsini-taemno-bo-boatsa-politicnih-represii-timosenko