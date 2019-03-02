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Все про:Facebook (252) расследование (2456) социальные сети (470) Береза Борислав (151) Бигус (6)

 В Facebook появились рекламные посты с дискредитацией расследования Бигуса. Дешево и бездарно, - Борислав Береза. ФОТО

Народный депутат Борислав Береза сообщил о проплаченных постах в интернете с пометкой реклама, нацеленных на дискредитацию расследования о масштабных хищениях в Минобороны Дениса Бигуса.

Об этом он написал у себя в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: "Есть факты - в тюрьму. Нет фактов - прекратите раскачивать ситуацию в армии и в государстве", - Порошенко. ВИДЕО

"В моей ленте замелькали проплаченные посты с пометкой "Реклама". Это все, что нужно знать об уровне тех, кто пытается дискредитировать расследование Бигуса. Эти люди вбахали деньги в платную таргетированную рекламу в "Фейсбуке", но не смогли привлечь ни единого издания с именем и репутацией. Поэтому они пытаются формировать общественное мнение через информационные помойки", - написал нардеп.

По его мнению, такая информация может восприниматься только теми "у кого помойка в голове".

"В общем дешево и бездарно. Даже тут не смогли привлечь квалифицированных специалистов. Сэкономили", - резюмировал Береза.

В Facebook появились рекламные посты с дискредитацией расследования Бигуса. Дешево и бездарно, - Борислав Береза 01
В Facebook появились рекламные посты с дискредитацией расследования Бигуса. Дешево и бездарно, - Борислав Береза 02

В Facebook появились рекламные посты с дискредитацией расследования Бигуса. Дешево и бездарно, - Борислав Береза 03

Источник: https://censor.net.ua/p3114578
 
   
 Топ комментарии
 
І це тільки початок - банда свинарчука порошенка просто так не здасться! А Бігусу треба бути обережним.
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Знову зашквар від бпп, і за них ще хтось нажаль голосує.
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Петино болото "работает".Как он мог на святого вора позарится)))Украинцы выкинем кнура в один тур.Это будет лучшим подарком для Украины.Чтоб вся эта коррупционная мразь поняла,что Украина это не они.
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дела есть и по 1 м делу из расследования уже сидят В Facebook появились рекламные посты с дискредитацией расследования Бигуса. Дешево и бездарно, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 9600 но это не заслуга агитатора за мутян бигуса В Facebook появились рекламные посты с дискредитацией расследования Бигуса. Дешево и бездарно, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 5613 Остальное просто мультик и всё В Facebook появились рекламные посты с дискредитацией расследования Бигуса. Дешево и бездарно, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 9600
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а тебе чего там не сидится в той Америке ? Сядь ровно на .опу и слушай Трампа ...
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У порохоботов и минстецьков снова выходные не задались-придется болезным копытами стучать по клавиатуре,пытаясь вылизать обделавшуюся соевую дупу барыжного гавнокомандующего.А на улице солнышко,красота-но этим ушлепкам нет покоя,подгорает перед выборами по взрослому
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Ну, що час скінчився. Денис Бігус не набрався сміливості впізнати своїх родичів, яким доречі повинен завдячувати своїй стрімкій кар'єрі, але про це у 3-й та 4-й частині моєго розслідування. Почнемо з того, що до... https://www.facebook.com/dzindzia/posts/2112039328833604 …


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А теперь вопрос: В чью пользу, Тимошенко или Гриценко, Зеленский сольет свой электорат?
Собственно для этого он и стал участником президентской гонки, отрезая последнюю надежду Порошенко попасть во 2-ой тур. Заметили, как небрежно подготовили Зеленского для интервью и всяких там ток-шоу? А ведь даже из обезьяноподобного Кивы сумели создать ************ оратора: рот не закрывается.
А инфу слили пиндосы, гулять не ходи, блокируя повторное избрание Пети.
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ухаха под столом слили не кому то а зашквареному бигусу к которому вопросы куда дел за доки из Межигорья и где они
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А им похер, кому сливать, лишь бы случилась огласка. Цель достигнута: Украина на ушах, последние надежды на второй срок пропали.
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так мля там открытый источнег по уголовным делам У Facebook з'явилися рекламні пости з дискредитацією розслідування Бігуса. Дешево і бездарно, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 7332 а остальное просто мульт без дампа У Facebook з'явилися рекламні пости з дискредитацією розслідування Бігуса. Дешево і бездарно, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 7332 чё бы бигус верещал бы так что в дампе якобы личная инфа У Facebook з'явилися рекламні пости з дискредитацією розслідування Бігуса. Дешево і бездарно, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 7332 отфильтровали бы и дали так что что тело бегавшее у Тани помой голову Спокойно бы предоставило всё и дамп в том числе У Facebook з'явилися рекламні пости з дискредитацією розслідування Бігуса. Дешево і бездарно, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 7332
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Какая скотина рассказала тебе про ДАМП? Всю ветку ****** своим ДАМПОМ. Жди следующих двух серий. Будем тебе и дамп и трамп, с Мелани впридачу.
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Кремлеботам лишь бы спихнуть всё на Пороха.
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Ну по крайней Бигус работает на западные гранты, то есть на Западе следят за Петей. Ну и таким способом показывают, мол, ай-я-яй. Вылезло это перед выборами, потому что в другое время это слили бы и никто не заметил бы. Может и Гриценко тащат.
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он их пилит- не зря мы их называем грантопилами У Facebook з'явилися рекламні пости з дискредитацією розслідування Бігуса. Дешево і бездарно, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 8710 просто сейчас в сенате начинают спрашивать- пуштуну серёня шабуня а куда наши деньги вы деваете У Facebook з'явилися рекламні пости з дискредитацією розслідування Бігуса. Дешево і бездарно, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 2725Где результат а его нету и ух пацаны приплыли а так шли к успеху но не подфартило
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Будут конкретные фамилии , а не "конхведенцийни джэрэла " тогда и мона будет что обсуждать . А пока ,, всё это пустопорожняя " журналистская трескотня " , ничем не доказанная . Может это заказуха . Верить журналюгам на слово , себя не уважать .Всю жизнь в этом убеждаюсь . В Facebook появились рекламные посты с дискредитацией расследования Бигуса. Дешево и бездарно, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 1010 .
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Так ваш Генплокулол признал, шо в материалах правда. Ты шо, гад соевый, своему Генплокулолу не веришь,
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тогда всё расследование бигуса- просто слепленный компилят из открытых источников дополненый мультиком и чёсом про бтр 72 и прочее В Facebook появились рекламные посты с дискредитацией расследования Бигуса. Дешево и бездарно, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 1542
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Абажди, соя, еще две серии будем посмотреть. А потом Зеленский сливается или под Тимошенко, или под Гриценко, как Садовой, и можете в параше кричать занято, а не участвовать в выборах.
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та не верят тут в сказки от журнализтов они зашкварилсь своей продажностью ещё при Яныке У Facebook з'явилися рекламні пости з дискредитацією розслідування Бігуса. Дешево і бездарно, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 1476
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Та тебе, ботяре соевой, тока и верят... Ты шо, не дуплишься, шо это конец? А сколько еще задумок... Тридцать дней до выборов и каждый день будет приносить, что-то мерзопакостное о твоем патроне.
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Ты это повторял ещё во времена коко майдана 3 бугага потом ты облизывал хвост Михо карлсону штурмовику У Facebook з'явилися рекламні пости з дискредитацією розслідування Бігуса. Дешево і бездарно, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 2313 и шо на выходе у вас 0 полный У Facebook з'явилися рекламні пости з дискредитацією розслідування Бігуса. Дешево і бездарно, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 2313 кроме воплей в соц сетях от ботов сру и поехавших ледков в тви У Facebook з'явилися рекламні пости з дискредитацією розслідування Бігуса. Дешево і бездарно, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 2313
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Тебе шо, ботяре, смайл в ж.опу засунули, шо ты их лепишь, куда попало?
Сатри мы еще по зарплатным ведомостям пробежимся, в вашей конторе.
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максимум по чём ты мгоёшь пробежаться так это по коридорам поликлиники где ты свои анализы сдавал У Facebook з'явилися рекламні пости з дискредитацією розслідування Бігуса. Дешево і бездарно, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 9288
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По твоей заднице, своим членом, гомик рошеновский.
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какие влажные фантазии сразу кацапа в себе ты выдал. Молодец получишь на бояру У Facebook з'явилися рекламні пости з дискредитацією розслідування Бігуса. Дешево і бездарно, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 4759
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Фактам верят, а не фсбешнокремлядским фейкам от проплаченних журнашлюх. Есть факты, пожалуйста идите в ГПУ или куда там положено по процедуре, а то поднимают вонь, которая действует только на быдлолохторат. А тут ботяры несоевые думают что трехэтажными матами можно убедить голосовать за зеро.
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Будь тихіше. Основний електорат Зеленського:
1) по приколу
2) потрібні нові обличча
3) свой в доску русскагаварящий пацан
Якщо Вова знімається, перші взагалі не ідуть на вибори, другі - приблизно рівномірно додадуться до Гриценка, Тимошенко чи навіть Гнапа. А треті, яких більшість, з радістю віддадуть голос за БойкоВілкулаМураєва. Воно нам потрібно?
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Основной электорат Порошенка:
Крупные чиновники- взяточники.
Менты
Прокуроры
Пенсионеры
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Главное - увести голоса у Пороха и обеспечить невозможность фальсификаций. Никакие бойки и мураевы не опередят Гриценко и Тимошенко. Бояться нечего.
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В том і справа, що прихильники ВО НІКОЛИ не проголосують за ПО. А добав до 10% Бойка ще хоча б половину від Зеленського, і привіт другий тур.
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Рейтинг Гриценко крайне занижен продажными конторами. Занижен настолько, что мы просто не представляем, какой нас ждет сюрприз на этих выборах.
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Я верю только конкретным фактам , а не "жаренным " ,, c подлинными документами и фамилиями свидетелей ,которые смогут подтвердить свои слова в суде . У Facebook з'явилися рекламні пости з дискредитацією розслідування Бігуса. Дешево і бездарно, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 4385.А пока этого нет , для меня генпрокурор = Бигусу . Оба п.....болы задушевные . !!
И ещё научись общаться , быдло У Facebook з'явилися рекламні пости з дискредитацією розслідування Бігуса. Дешево і бездарно, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 7110 . . Я те , по моему не хамил .
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дела есть 1 набу 3 вроде от гпу по 1му уже сидят У Facebook з'явилися рекламні пости з дискредитацією розслідування Бігуса. Дешево і бездарно, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 8395
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Не если есть это уже другое дело . У Facebook з'явилися рекламні пости з дискредитацією розслідування Бігуса. Дешево і бездарно, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 4189 . Честно говоря , я за этим особо не слежу .
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Так он вилял и не дал дам а дампа все его доказательства- вордовский файл В Facebook появились рекламные посты с дискредитацией расследования Бигуса. Дешево и бездарно, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 8041
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Береза не бігуса відбілює, а себе, тому що брав участь в засіданні комітетчиків 27 лютого. З того засідання вийшов пшик. Порохоботи тупі. Але тупі не тіль ки порохоботи, а й інші боти, і несть їм числа. І де докази того, що це саме тупі порохоботи щось там розмістили на фейсбук, ніби це хер знає що. Не варто переоцінювати роль ботів і записувати в боти звичайних коментаторів.
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После такого вселенского обсера, они могут тока оторвать себе яйца и засунуть в свой рот.
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Вот и касапы орут, типа, хде ваши даказательства? Хде, снимки со спутников, хде...?
Все есть ребята, вплоть до числа волос в ваших ж.опах. Пришло время и получайте предвыборный скандал, обнуляющий все шансы прохода Петра во второй тур.
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Доказательства нужны и важны. Но они и прозвучали.
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Да не вопрос, порох победит в первом. ))
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Походу кацапов петя вполне устраивает. Гавкает что то там для вида, от чего им не холодно, ни жарко, а сам с ними пилит деньги народа украины
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Согласен. Если бы он их не устраивал, то было бы достаточно одной медийной похвалы Путина, чтобы наступил крандец.
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Нда) пуйла с мокшами еще никто в мире так не опускал, как Порох... Понимаю, что тебе обидно и ты, прячась под прокси, лезешь на украинский форум , чтоб нам обьявить о своем упавшем вЯличии и сломанных скрепах... Но зачем косить под украинца?)))
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Николай Иванов 00d1716d. А где ты будешь голосовать ? В Лугандоне или в Питере ?
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Не будет он голосовать нигде - биомассе паРашки запрещено голосовать на наших выборах в Украине.... У Facebook з'явилися рекламні пости з дискредитацією розслідування Бігуса. Дешево і бездарно, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 4752
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Своими гениталиями в твоем анусе, шоколадная обезьянка.
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Борислав Юхимович якось видно забув в силу своєї надзвичайної зайнятості і активної політичної і державотворчої діяльності, що інколи краще промовчати ,а ніж публічно висловити м'яко кажучи якусь дурницю. Принаймі це допомогло б йому зберегти імідж мудрого чоловіка перед небайдужою до нього громадськості....😕😕😕
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Що то за порося тут вже зранку спамом займається? Як що вже десь щось комусь зудить то вже натирай мозолі на долонях так, аби люди не бачили..😕
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А новой нет... Все, пестец, наступил период безпесенья.
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Порошенко вже визнав що програє вибори.
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в мене інсайд! Порошенко знявся з виборів і передав голоси Аталотію. Інфа 146 %😜
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З інтеоектом в порошенка повний порядок. А от розум замінило бабло. Розумна людина ніколи не полізла б в президенти, якби була бізнесменом такого рівня.
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Не може бути дискредитації,бо й розслідування немає.Є компіляція справ НАБУ-ВП за 2015-17 рр. з службовим доступом на різних ступенях розкриття.
Взагалі,сумніваюсь ,щоб наші антикорупціонери змогли хоч щось розслідувати без готового матеріалу приватного замовника.чи держ. структур .Хвіст не крутить собакою.
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Это ты сам себя уговариваешь? Мамам, у которых дети погибли на фронте, плевать на компиляции, инсинуации и прочие проб.лядяции. Это конец.
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а у него её не было - он у Мутян бегал на подтанцовках
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уважаемый а что вы хотели от грантопилов У Facebook з'явилися рекламні пости з дискредитацією розслідування Бігуса. Дешево і бездарно, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 7998 деньги на го с го себе в карман У Facebook з'явилися рекламні пости з дискредитацією розслідування Бігуса. Дешево і бездарно, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 7998
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Сначала было адекватное общение.
Но потом в авральном порядке свиноферма петеботов подтянулась...
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Береза на службі в Коломойського. Теж не об'єктивний.
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Для Зеленського ці вибори є тестом на розум. Якщо не зніметься з виборів, то країна нещасна. Бо й народ дурний. І президента дурня обрав. Колись один з олігархів сказав "Не єврейське діло в це лайно (політику) лізти. На посади садять тєрпіл, а свої ними рулять. Тєрпіла відповість за все. Порошенко вліз, тепер відповідатиме. Якщо Зеленський дурень, то також влізе.
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Да снимется, не переживайте. Для этого и поставлен кандидатом. Вова совсем не дурак, шобы реально идти в Президенты. Он четко выполняет свою функцию: служить барьером от попадания Петра во 2-ой тур. Свою задачу, пока, он выполняет с блеском. Вот в кого будет слив, в Тимошенко или в Гриценко - это вопрос. Но, в принципе. это не так и важно. Важно то, что и тот и другая реально начнут поднимать Украину.
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Что там фейсбук вот тут кипят страсти ,истинные панамские патриоты обеляют сейшелского живописца.Даже не могут дождаться остального кино.
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Ну давайте будемо звинувачувати Порошенка за те, що гроші беруть на блокпостах, за те, що товари йдуть через лінію розмежування. За те, що обсцикають стіни під гастрономом, харкають в під'їздах...
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Да мы в курсе, он ангел с крылышками, это все остальные плохие. Самый большой его грех - шапки сдирает, да за носы щипает, ну и еще чуток по лицу бьет, аха
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та ударил или шапку в лицо кинул дал девочке от толи шария получить деньги если конечно чмарий заплатит У Facebook з'явилися рекламні пости з дискредитацією розслідування Бігуса. Дешево і бездарно, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 4777
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Я же говорю, вам дай волю, и ваш петя в людей из пистолета стрелять в упор будет.
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Барін вєлікій. Не терпить, коли перед ним в шапках стоять. І коли смерди носа задирають.
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та там олени думают что толя шарий им заплатит за вопрос За что его преследует Порох У Facebook з'явилися рекламні пости з дискредитацією розслідування Бігуса. Дешево і бездарно, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 2382 Во мля цель для Пети прям нуловимый Джо который не кому не нужен У Facebook з'явилися рекламні пости з дискредитацією розслідування Бігуса. Дешево і бездарно, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 2382
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Не переводи стрелки в другую сторону, не прокатит
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Тебя барин тоже бьет?Когда ты не по теме пишешь.
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Чи можна посадовцям та держслужбовцям займатися бізнесом згідно законів України? Ні! Далі будемо говорити за статки та правдивість слів цих осіб. Порошенка також це стосується.
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система проти))) - собі і друзям все - ворогам Закон!
ми таке і чуємо, просто не всі на це звертають увагу,
ці казки про відрубані руки, про команду органам)) розібратися і тд
це все прикриття того лозунгу --собі і друзям все - ворогам Закон!
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Отожбо і воно, брешуть тільки, іншого робити не вміють, хоча ще красти вміють.
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а это за уровень интелекта нашего расследователя У Facebook з'явилися рекламні пости з дискредитацією розслідування Бігуса. Дешево і бездарно, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 5365 У Facebook з'явилися рекламні пости з дискредитацією розслідування Бігуса. Дешево і бездарно, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 9580 У Facebook з'явилися рекламні пости з дискредитацією розслідування Бігуса. Дешево і бездарно, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 5162 У Facebook з'явилися рекламні пости з дискредитацією розслідування Бігуса. Дешево і бездарно, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 7767
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Давай давай, побольше личных оскорблений, ярлыков, пусть люди посмотрят на ваше истинное лицо. Неужели ты не понимаешь, что атака на личность человека ни к чему не приведет, потому что дело завертелось, и бигус тут уже на втором плане? Только смешно выглядите со стороны
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Если нет доводов -- переходят на личности!
У сои кацапский стиль.
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так больше оскорблений ярлыков и прочего как раз летит от оппонентов- мимо У Facebook з'явилися рекламні пости з дискредитацією розслідування Бігуса. Дешево і бездарно, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 8436 дела у же давно в ГПУ и сливать их не кто не будет У Facebook з'явилися рекламні пости з дискредитацією розслідування Бігуса. Дешево і бездарно, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 8436 а вот привязывать к Пете такие дела не стоит в любом суде любой нормальной страны бигус бы уже отвечал бы за клевету
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За передвиборною гонитвою ніхто і не помітив,
що з 1 березня зросла ціна на ел.енергію на 26%!
Чому не радієте, браття і сестри?
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Я думав це неправда, але виходить що потрібно платіжки глянуть.
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Каких тебе, бл-ть ещё реформ не хватает ? (с)
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Из-за этого стали дискредитировать?

"Родина Тимошенко заробляє на мережі ломбардів через офшори"
https://bihus.info/rodina-timosenko-zaroblae-na-merezi-lombardiv-cerez-ofsori

или этого

Пенсіонери перераховують тисячі гривень Батьківщині таємно, бо бояться політичних репресій, - Тимошенко 12.04.2017

https://bihus.info/pensioneri-pererahovuut-tisaci-griven-batkivsini-taemno-bo-boatsa-politicnih-represii-timosenko
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Facebook появились рекламные посты с дискредитацией расследования Бигуса. Дешево и бездарно, - Борислав Береза. ФОТО
 
 
 
 
 
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