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 Фоторепортаж
  2009  21
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 Подразделения реактивной артиллерии ВМС провели тактические учения на Одесчине. ФОТОрепортаж

В Одесской области подразделения реактивной артиллерии Военно-Морских Сил Украины провели тактические учения по развертыванию расчетов реактивных систем залпового огня 9К57 "Ураган", а также осуществили наведение и стрельбы по условным целям.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Подразделения реактивной артиллерии ВМС провели тактические учения на Одесчине 01

Подразделения совершили марш и, заняв определенные позиции, уничтожили условный вражеский морской десант.

Подразделения реактивной артиллерии ВМС провели тактические учения на Одесчине 02
Подразделения реактивной артиллерии ВМС провели тактические учения на Одесчине 03

Смотрите: Все условные цели уничтожены: практические тренировки авианаводчиков состоялись в районе проведения ООС. ВИДЕО

Подразделения реактивной артиллерии ВМС провели тактические учения на Одесчине 04
Подразделения реактивной артиллерии ВМС провели тактические учения на Одесчине 05

"Реактивные установки, стоящие на вооружении части способны поражать как живую силу противника, так и бронированную технику на марше. Преимуществом "Ураганов" является то, что они способны поражать противника в короткие сроки и быстро менять место дислокации. Благодаря этому противнику крайне трудно определить координаты подразделения и нанести ответный удар", - рассказал командир соединения реактивной артиллерии подполковник Владимир Могильный.

Подразделения реактивной артиллерии ВМС провели тактические учения на Одесчине 06
Подразделения реактивной артиллерии ВМС провели тактические учения на Одесчине 07

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Подразделения реактивной артиллерии ВМС провели тактические учения на Одесчине 08
Подразделения реактивной артиллерии ВМС провели тактические учения на Одесчине 09
Подразделения реактивной артиллерии ВМС провели тактические учения на Одесчине 10

Личный состав, который в основном состоит из военнослужащих службы по контракту, подтвердил надлежащий уровень знаний и практических навыков. Все подразделения вовремя выполнили задание и по результатам учений получили оценку "хорошо".

Подразделения реактивной артиллерии ВМС провели тактические учения на Одесчине 11

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Подразделения реактивной артиллерии ВМС провели тактические учения на Одесчине 12
Подразделения реактивной артиллерии ВМС провели тактические учения на Одесчине 13

Источник: https://censor.net.ua/p3114552
 
   
 Топ комментарии
 
отлично и система связи спутник и наведение по спутнику Подразделения реактивной артиллерии ВМС провели тактические учения на Одесчине - Цензор.НЕТ 509
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Так вот девочка по ней как раз общается.
Подразделения реактивной артиллерии ВМС провели тактические учения на Одесчине - Цензор.НЕТ 6028
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молодці воїни України, тренуйтесь нищити ворога, кацапа, бо то гидке створіння!!! Слава Україні!!!
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отлично и система связи спутник и наведение по спутнику
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Кам'яний вік, супутник цивільний для якого потрібно антенна з наведенням яку ще півгодини треба налаштовувати! Має бути військова система супутникового зв'язку, яка працює зі штиревої антени, яку не треба налаштовувати по азімуту та куту!
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Дівчина спілкується по КВ/УКВ рації.
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а повинна по сплутаній квантово - фотонній?
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Балаклія... Калинівка... Ічня... Три профуканих при Порошенку стратегічні арсенали, де наїб...лися тисячі й тисячі дорогоцінних "ураганівських" снарядів. А тепер залишається лише тренуватися у висуванні, розгортанні та наведенні...
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Я б вже взагалі списав цю РСЗВ Ураган 220мм і бував би Вільху 300мм. Навіщо мати на озброєння три типи РСЗВ Град 122мм, Ураган 220мм та Смерч 300мм? Потрібно мати один тип керованих ракет Вільха 300мм, а решту РСЗВ - Град, Ураган, Смерч зняти з озброєння та продати! Потрібно виробляти один тип керованих ракет, але масово, тисячами одиниць на місяць.
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Не факт. Возможно эта та самая "космическая штыревая". Правда сейчас провисла чуток из-за изоленты на конце, но после пары ласковых слов дивчины расправится и встанет штырём.
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Навчання без стрільби нецікаві, хоча б по 2-3 ракети треба було пальнути по мішені на морі на граничну відстань 40 км, щоб перевірити розрахунки прицілів! Поставити якусь баржу і спробувати в неї влучити, щоб було зрозуміло наскільки важко некерованими реактивними снарядами РСЗВ влучити в ціль на морі.
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Ну не все там такие умные, поэтому скромно отрабатывают уничтожение высадившегося морского десанта.
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ну так все одно в координати потрібно влучити з граничної дальності
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Нормально. У меня дядька на такой служил в 70 годах, секретные были.
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А твой дед на секретньіх Ту-95 в 50-х не летал?
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так еупітб, шановний, хочь одну таку!!)
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- Алё, космос, МКС? Передайте пожалуйста трубку кацапскому космонафту.
Тебе кранты, урод!
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молодці воїни України, тренуйтесь нищити ворога, кацапа, бо то гидке створіння!!! Слава Україні!!!
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Это оружие как собственно и любое другое имеет своё преимущество в определённых поставленных задачах и целях и совсем не корректно на форуме под-ть и нести чушь и выглядеть не далёким юзером
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПодразделения реактивной артиллерии ВМС провели тактические учения на Одесчине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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