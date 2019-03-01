 Подразделения реактивной артиллерии ВМС провели тактические учения на Одесчине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Подразделения совершили марш и, заняв определенные позиции, уничтожили условный вражеский морской десант.
"Реактивные установки, стоящие на вооружении части способны поражать как живую силу противника, так и бронированную технику на марше. Преимуществом "Ураганов" является то, что они способны поражать противника в короткие сроки и быстро менять место дислокации. Благодаря этому противнику крайне трудно определить координаты подразделения и нанести ответный удар", - рассказал командир соединения реактивной артиллерии подполковник Владимир Могильный.
Личный состав, который в основном состоит из военнослужащих службы по контракту, подтвердил надлежащий уровень знаний и практических навыков. Все подразделения вовремя выполнили задание и по результатам учений получили оценку "хорошо".
Тебе кранты, урод!