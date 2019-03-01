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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Порошенко посетил позиции 79-й ОДШБр на передовой. ФОТОрепортаж

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область посетил ротно-опорный пункт 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады на Приазовье.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Порошенко посетил позиции 79-й ОДШБр на передовой 01
Порошенко посетил позиции 79-й ОДШБр на передовой 02

Позиции, которые занимают украинские десантники, находятся за 1800 метров от вражеских окопов.

Порошенко посетил позиции 79-й ОДШБр на передовой 03

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Порошенко посетил позиции 79-й ОДШБр на передовой 04
Порошенко посетил позиции 79-й ОДШБр на передовой 05
Порошенко посетил позиции 79-й ОДШБр на передовой 06
Порошенко посетил позиции 79-й ОДШБр на передовой 07

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Порошенко посетил позиции 79-й ОДШБр на передовой 08
Порошенко посетил позиции 79-й ОДШБр на передовой 09

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Источник: https://censor.net.ua/p3114530
 
   
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это он шо как Штирлиц за коридор ездил договариватся
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Треба було ротні опорні пункти відвідувати влітку 2014 - взимку 2015... Але ж тоді не було виборів Президента-2019...
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Тоді не було домовленості з путіним, що терористи не будуть стріляти в рошена!
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А тобі про ці домовленості звідки відомо?
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Муженко їздив, Пастор їздив, наввіть в броньовичок тоді рпг потрапила. Порошенк теж їздив, але на передовій не був
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По традиції в той день терористи не стріляли на цій ділянці фронту.
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Надо-было 79 ОДШБр,перед приездом гидранта,показать "Право на владу" вчерашнюю
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Paja Gnevniy - тебя не мытого пса забыл спросить Порошенко посетил позиции 79-й ОДШБр на передовой - Цензор.НЕТ 2587
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Тут за такие шутки можно и по лицу схватить. Это не с девченки беззащитной
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так тут нет фанатов Шария
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Ну и Порошенко все ж таки кмс по дзю-до.
А такие навьіки, не забьіваются.
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И не одну спер...только сделал он это через службу тыла и бухгалтерию
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Какие все чистенькие.....
Рожа шоколадного даже не раскраснелась.... А пока еще не весна....
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А Йуля, Зєля, муж Мостовой?
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Эти армию не любят.
Большие расходы, которые можно было бы присвоить и поделить.
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Молодцы ребята из 79-й ОДШБр. Молотят свинорусов и любителей рускаво мира, аж гай жумить Порошенко посетил позиции 79-й ОДШБр на передовой - Цензор.НЕТ 1225
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Значит по этим пацанам сегодня не стреляли. Куда бы не приехал петя там перестают стрелять
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Благодаря Минск - 2, там уже не то что бьіло в 2015.
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Специально небось солдат отбирали, что бы чего лишнего не спросили
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у батьки спроси он ответит тебе
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Я поважаю Порошенка за роботоспособнісь та розум.
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Посетил солдат, которые защищают нашу страну.
Будь воля Косатой - они бы сидели в казармах сейчас.
А будь воля Клоуна - армию бы вообще прикрыли, как ненужные расходы.
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неправда ,в казармах сидели бы уже кацапы
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Как то это все напоминает риторику *****. Не находите?
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Так одни методички же: если не путен - то солдаты НАТО / если не Петя - то солдаты путена.
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Шукає що ще можна у вояк скиздити і на Мальдівах приникати...
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Всегда было интересно.. Почему как Барыга на передовой, обстрелы прекращаются?
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Знайомий, який був на другій лінії, на слова ПО про всі виконані обіцянки, процідив крізь зуби, що не всі, бо не продав Рошен, на другий день був на 0. Це було в 15-му році.
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Очень просто. На других ветках есть репортажи о наших снайперах. Я так понимаю предупредили - дернетесь - замочим. Порошенко посетил позиции 79-й ОДШБр на передовой - Цензор.НЕТ 3461
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Так абізяна-бот далі свого монітора носа не суне. Да, абізяна?
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я просто не вижу альтернативы этому великому человеку
ведь сколько пообещал Порошенко, больше никто столько не наообещает
ну как можно после этого не проголосовать за него?
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А подскажите, у вас в Молдавии, вам Долдон, пардон, Додон, что пообещал? Порошенко посетил позиции 79-й ОДШБр на передовой - Цензор.НЕТ 1865
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А он не знает... У него "Дубоссары" немного южнее Обнинска...
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В то время, когда сугубо гражданский человек с позывным "Шоколадный Порох" в очередной раз посетил передовую, "бравый" полковник в пенсне с позывным "ОНОтоле Грыщь" в очередной раз посетил киевский ресторан в компании с одним известным всем мером с позывным "Подорож смиття". Что поделаешь, ну не любит полковник передовую.
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Он не "Подорож смиття", а "Мусорный король"... На Черниговщине его так величают...Дочь рассказывала... (Хотя, в принципе, какая разница? Ещё-бы, "золотарём" назвали...) Прим. "Золотарями", пару столетий назад, на Западной Украине, называли "говновозов", которые, до строительства канализационных систем, вывозили, в бочках, из городов, нечистоты....
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Старый зольдат - Петр Лексеевич молодец...

Вот так по простому, не боясь ничего встретится с воинами...
Поинтересоваться их бытом, успехами..., обсудить планы с командирами....
Наградить отличившихся....
А потом вернуться в Киев и тырить у них бабки на криминальных схемах, вместе с УКРОБОРОНПРОМом...... Порошенко посетил позиции 79-й ОДШБр на передовой - Цензор.НЕТ 3474
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А Зеля так и будет в эфир выходить через скайп со своими тупыми умозаключениями? Думаю он боится армии от которой закосил.
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Так!!! Я не понял! Ни на одной фотографии не видно "накрытой поляны"! Где фляга с "вискарём", которую должны носить за "Порохом"?! Он же там пьяным должен постоянно ходить! (Открою большой секрет - он туда так часто "спецом" катается - подальше от Маринки, чтобы она не мешала ему побухать всласть...).
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А когда будет видео с мальдивских пляжей? Уверен, что его выложат за неделю до первого тура. И это правильно.
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Ужас, сколько ольгинских троллей навалилось на сайт!
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а ведь мог бы забить на президентство и уехать на виллу в Испанию
любой из вас так бы и сделал
а он поехал на фронт
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко посетил позиции 79-й ОДШБр на передовой. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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