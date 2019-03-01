 Порошенко посетил позиции 79-й ОДШБр на передовой. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Позиции, которые занимают украинские десантники, находятся за 1800 метров от вражеских окопов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Позиции, которые занимают украинские десантники, находятся за 1800 метров от вражеских окопов.
А такие навьіки, не забьіваются.
Рожа шоколадного даже не раскраснелась.... А пока еще не весна....
Большие расходы, которые можно было бы присвоить и поделить.
Вот пруф.
https://www.facebook.com/100005721617590/videos/1035588936641817/UzpfSTEwMDAyMTkwNjk3NTg3MTo0MzIyNDE5OTA4NDkzNjM/
Будь воля Косатой - они бы сидели в казармах сейчас.
А будь воля Клоуна - армию бы вообще прикрыли, как ненужные расходы.
ведь сколько пообещал Порошенко, больше никто столько не наообещает
ну как можно после этого не проголосовать за него?
Вот так по простому, не боясь ничего встретится с воинами...
Поинтересоваться их бытом, успехами..., обсудить планы с командирами....
Наградить отличившихся....
А потом вернуться в Киев и тырить у них бабки на криминальных схемах, вместе с УКРОБОРОНПРОМом......
любой из вас так бы и сделал
а он поехал на фронт