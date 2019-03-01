 Порошенко посетил позиции 79-й ОДШБр на передовой. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.





Позиции, которые занимают украинские десантники, находятся за 1800 метров от вражеских окопов.

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