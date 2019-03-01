 Противники переименования улицы в честь Гандзюк сорвали сессию горсовета в Херсоне. ФОТОрепортаж

Решение о переименовании улицы Лютеранской, на которой расположены управления СБУ и Нацполиции, в честь погибшей в результате кислотного нападения управляющего делами исполкома Херсонского горсовета и активистки Гандзюк, было принято еще 22 февраля. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Это вызвало возмущение у части общества и обсуждение в соцсетях. Представители общественных организаций, объединяющих семьи погибших Героев и участников боевых действий на Востоке Украины, требовали не подходить к переименованию улиц из конъюнктурных соображений.
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На сегодняшнем заседании сессии в зале собрались как сторонники, так и противники переименования улицы в честь Гандзюк. Часть людей протестовала еще и потому, что эту улицу в свое время не переименовали в честь Руслана Сторчеуса – командира батальона "Херсон", который погиб в АТО.
В сессионном зале было много полиции. Периодически возникали стычки. На трибуну вышли представители Нацкорпуса, которые выступили в поддержку переименования улицы в честь Гандзюк. Они предложили переименовать в честь Сторчеуса другую улицу в Херсоне – названную в честь погибшего во время Второй Мировой войны херсонца Илюши Кулика.
"Мы не говорим о Гандзюк как чиновнике, а как о той, которая вместе с нами останавливала ватный шабаш", – сказал представитель Нацкорпуса.
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Затем в зале началась потасовка, переросшая в столкновения. После этого сессия прекратила свою работу. Потасовки продолжились на улице.
В полиции области утверждают, что конфликт исчерпан. В медучреждении с телесными повреждениями никто не обращался. В отделение доставили мужчину, который вырвал плакат, и женщину, которая обливала присутствующих водой. На них составили админпротоколы о мелком хулиганстве.
Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
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Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.
11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. 15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.
ничче не понимаю - Гандзюк хорошая была или плохая?
И теперь это называют "конъюктура". Наверное модное слово. При бджоловоде было модным слово "толерантность", овоща не беру в расчет, там слишком много словечек было.
В общем, сплошные лицемеры.
У Миколаєві, наприклад, ми обрали супер мера. І він реально дуже хороший мер. Але коли, він пише, наприклад якісь звіт у себе на сторінці у фейсбуці( не важно, з поганою новиною, або хорошою ), знаєш скільки хочаб адекватних комантарів? Жодного! Щоб не було написано, жодного коментаря який би одобряв дії мера. А якщо якісь резонанс, то там у коментарях усіх собак на нього спускають і пофіг, навіть якщо ці події навіть не в його компетенції.
А при ньому Миколаїв вперше за всю його історію реально почав змінюватися на кращє. Причому дуже швидкими темпами не зважаючи на наш нікчемний бюджет. Він ні копійки не дозволяє з нього красти, його навіть депутати намагалися відсторонити, через суд відновився.
Але найгірше що таке відношення стимулює робити те в чому звинувачують. Все одно обісруть..
Einsteinova ulica, a major road in Bratislava, Slovakia
Einsteinova, a street in Prague, Czech Republic
Einsteinova, a street in Olomouc, Czech Republic
Einsteinova, a street in Karviná, Czech Republic
Einsteinstraße, Munich, Germany
Albert Einstein Straße, Göttingen, Germany
Albert-Einstein-Allee, Ulm, Germany
Albert Einstein Street in Coimbra, Portugal
Einstein Street, Tel Aviv, Israel
Einstein Street, Haifa, Israel
Albert Einstein Square, Jerusalem Israel
Einstein St. in Norman, Oklahoma is named in his honor.
Albert-Einstein Boulevard, city of Châteauguay, ******, Canada
Израиль самый Совковый. Совковее некуда просто.
И не отвечайте мне пожалуйста больше, я уже все с вами понял.
И неважно зачем.
Суть его в том, что крупные аферисты разделывались с мелкими аферистами, натраливая на них принципиальных дурачков.
Его штрафонут на 11-80!
Я би не хотів жити на вулиці Гандзюк. Просто морально тяжко на такій вулиці жити.