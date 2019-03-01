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Все про:переименования (490) Херсон (556) Гандзюк (258)

 Противники переименования улицы в честь Гандзюк сорвали сессию горсовета в Херсоне. ФОТОрепортаж

Члены организаций, объединяющих участников АТО и их родственников погибших героев, сорвали сессию городского совета Херсона. Они выступают против переименования улицы Лютеранской в честь Екатерины Гандзюк.

Решение о переименовании улицы Лютеранской, на которой расположены управления СБУ и Нацполиции, в честь погибшей в результате кислотного нападения управляющего делами исполкома Херсонского горсовета и активистки Гандзюк, было принято еще 22 февраля. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Это вызвало возмущение у части общества и обсуждение в соцсетях. Представители общественных организаций, объединяющих семьи погибших Героев и участников боевых действий на Востоке Украины, требовали не подходить к переименованию улиц из конъюнктурных соображений.

Противники переименования улицы в честь Гандзюк сорвали сессию горсовета в Херсоне 01

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На сегодняшнем заседании сессии в зале собрались как сторонники, так и противники переименования улицы в честь Гандзюк. Часть людей протестовала еще и потому, что эту улицу в свое время не переименовали в честь Руслана Сторчеуса – командира батальона "Херсон", который погиб в АТО.

Противники переименования улицы в честь Гандзюк сорвали сессию горсовета в Херсоне 02

В сессионном зале было много полиции. Периодически возникали стычки. На трибуну вышли представители Нацкорпуса, которые выступили в поддержку переименования улицы в честь Гандзюк. Они предложили переименовать в честь Сторчеуса другую улицу в Херсоне – названную в честь погибшего во время Второй Мировой войны херсонца Илюши Кулика.

"Мы не говорим о Гандзюк как чиновнике, а как о той, которая вместе с нами останавливала ватный шабаш", – сказал представитель Нацкорпуса.

Противники переименования улицы в честь Гандзюк сорвали сессию горсовета в Херсоне 03

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Затем в зале началась потасовка, переросшая в столкновения. После этого сессия прекратила свою работу. Потасовки продолжились на улице.

Противники переименования улицы в честь Гандзюк сорвали сессию горсовета в Херсоне 04

Противники переименования улицы в честь Гандзюк сорвали сессию горсовета в Херсоне 05


Противники переименования улицы в честь Гандзюк сорвали сессию горсовета в Херсоне 06

В полиции области утверждают, что конфликт исчерпан. В медучреждении с телесными повреждениями никто не обращался. В отделение доставили мужчину, который вырвал плакат, и женщину, которая обливала присутствующих водой. На них составили админпротоколы о мелком хулиганстве.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

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Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. 15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Источник: https://censor.net.ua/p3114510
 
   
 Топ комментарии
 
Гандзюк не однозначная фигура и называть её именем улицу явный перебор, есть более достойные жители Херсона, отдавшие свои жизни на фронте.
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Т.е. то, что она положила свою жизнь(самое ценное) на алтарь свободы и независимости Украины теперь называется "конъюктурными соображениями". Все с нашими гражданами понятно.
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чем им Лютер не угодил, там разве не осталось улиц с именами комуняк?
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путінські активісти прийшли протестувати проти вулиці ім.Гандзюк. За цими путінськими активістами відчувається рука місцевої проросійської мафії губернатора Гордєєва та Голови облради Мангера.
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Боюсь с этими активистами скоро Херсон превратится в Донбасс. Люди без мозгов. Будут Путина встречать с караваем.
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Противники переименования улицы в честь Гандзюк сорвали сессию горсовета в Херсоне - Цензор.НЕТ 1355

ничче не понимаю - Гандзюк хорошая была или плохая?
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Человек расследовал коррупцию в Херсоне и области. Делала, как умела. Хотела отчистить страну от ....(сами понимаете кого, не буду нужными словами это описывать). И как результат - её убили.
И теперь это называют "конъюктура". Наверное модное слово. При бджоловоде было модным слово "толерантность", овоща не беру в расчет, там слишком много словечек было.
В общем, сплошные лицемеры.
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Нелюди и ублюдки с рогами и копытами,а не лицемеры.Стыдно про такое читать.
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А херсонеці говорять шо там яке їхало таке й здибало. Х.з.
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Коли в нас люди що-небудь добре казали про інших? Особливо про політиків та журналістів якими б вони не були?
У Миколаєві, наприклад, ми обрали супер мера. І він реально дуже хороший мер. Але коли, він пише, наприклад якісь звіт у себе на сторінці у фейсбуці( не важно, з поганою новиною, або хорошою ), знаєш скільки хочаб адекватних комантарів? Жодного! Щоб не було написано, жодного коментаря який би одобряв дії мера. А якщо якісь резонанс, то там у коментарях усіх собак на нього спускають і пофіг, навіть якщо ці події навіть не в його компетенції.
А при ньому Миколаїв вперше за всю його історію реально почав змінюватися на кращє. Причому дуже швидкими темпами не зважаючи на наш нікчемний бюджет. Він ні копійки не дозволяє з нього красти, його навіть депутати намагалися відсторонити, через суд відновився.
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Ця картина притаманна Україні. Тут і Христа б заплювали - куди тим іудеям.
Але найгірше що таке відношення стимулює робити те в чому звинувачують. Все одно обісруть..
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На политическом шабаше влезла в политику под ЮВТ. Отличалась нецензурными ответами своим оппонентам. В городе кличка "Катька-300 у.е."-за разрешения на торговлю. Главный ее спич: Ты - сепаратюга. Мыколаенко полностью был под ее контролем. Знаменитой стала на пиаре Муси Найема, которому захотелось нового пиара и шума
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Т.е. то, что она положила свою жизнь(самое ценное) на алтарь свободы и независимости Украины теперь называется "конъюктурными соображениями". Все с нашими гражданами понятно.
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Гандзюк не однозначная фигура и называть её именем улицу явный перебор, есть более достойные жители Херсона, отдавшие свои жизни на фронте.
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А можно узнать, в чем выражается "более достойные"? И собственно, чем она "не достойна"?
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А вона не таке життя віддала як віддають на війні, чи якось не так віддала?
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"Противники переименования улицы в честь Гандзюк сорвали сессию горсовета в Херсоне" - вижу почерк Рошена, вместо расследования, кто заказал убийцу, переименовать улицу, и кстати, преждевременно.
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общее число погибших 13000,всё будем переименовывать?
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Многие улицы переименовывают в честь погибших в АТО. Что в этом такого? Она была гражданской, но точно так же боролась внутри страны, с ещё большим злом, на самом деле.
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разве в переименовании заключается память о погибших? что за простите слово переименовывать города и улицы в честь кого то,это рудимент совка,есть исторические названия,чем они плохи,
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Совковый менталитет:
Einsteinova ulica, a major road in Bratislava, Slovakia
Einsteinova, a street in Prague, Czech Republic
Einsteinova, a street in Olomouc, Czech Republic
Einsteinova, a street in Karviná, Czech Republic
Einsteinstraße, Munich, Germany
Albert Einstein Straße, Göttingen, Germany
Albert-Einstein-Allee, Ulm, Germany
Albert Einstein Street in Coimbra, Portugal
Einstein Street, Tel Aviv, Israel
Einstein Street, Haifa, Israel
Albert Einstein Square, Jerusalem Israel
Einstein St. in Norman, Oklahoma is named in his honor.
Albert-Einstein Boulevard, city of Châteauguay, ******, Canada

Израиль самый Совковый. Совковее некуда просто.
И не отвечайте мне пожалуйста больше, я уже все с вами понял.
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Такое впечатление что в Херсоне дефицит улиц. Да переименовывайте и в честь героев АТО и таких героев как Гандзюк - герой внутреннего фронта с коррупционно -бандитским спрутом - жестокого и бесчеловечного.
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Ветераны АТО ,которым не на срать на улицу Лютеранского ? )))
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Нужно наказать всех виновных в смерти Гандзюк и назвать в честь нее улицу,так как она смело боролась с бандитами у власти и эта борьба не менее опасная ,как выяснилось, чем на линии фронта.Большой позор протестовать против этого переименования.Те,кто протестуют сами хоть что-то в жизни сделали против бандитов? Она же не для себя боролась,а для народа, для общества, а они так поступают похабно с ее памятью. Люди сошли с ума, потеряли человеческий облик,превратились в грязь.А жаль.
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А им не сказали, что деньги от сатаны и как они потом заплатят за этот шабаш?
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Раз они берут те деньги,значит они с ним давно уже одной веревочкой связаны.
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чем им Лютер не угодил, там разве не осталось улиц с именами комуняк?
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Как сказал гепа - "буйно-шумным дебилам", абы срач поднять.
И неважно зачем.
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Участники АТО против Нацкорпуса. Нацкорпус, конечно же, привезенный?
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Опять похоже на провокацию властей. Срочно реншили переименовать улицу, которую отказались переименовівать в честь погибшего воина. Мало в Херсоне улиц с названиями типа Овражая, Оксамытовая, Паровозная. Нет, надо было отвлечь от насущных проблем, скандолов, коррупции и натравить одних патриотов на других. Кому выгодно. Ответ очевиден. Противники перейменування вулиці на честь Гандзюк зірвали сесію міськради в Херсоні - Цензор.НЕТ 7297
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Так розумію,проти перейменування вулиці-якраз херсонські АКТИВІСТИ,які трохи в курсі,ким насправді була померла.Іще момент-проти перейменування вулиці на честь загиблого комбата ,була особисто Гандзюк ,тому місцевих це й збурило.Хрінова була ідея.Цензура на цензорі ?
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Был такой совдеповский фильм "Мы, нижеподписавшиеся".
Суть его в том, что крупные аферисты разделывались с мелкими аферистами, натраливая на них принципиальных дурачков.
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Те,що було вбито ж1нку- патр1отку Укра1ни- тут нав1ть двух мов не буде: розстр1л на м1сц1. Мангер там, чи шмангер- вороже кубло може бути п1д яким завгодно прапором. Бувш1 з АТО, батьк1вщина,Радикали,опонврагблок- це все одно не наш1 люди, що п1шли проти порядку та закон1в п1д час в1йни. Повторюемо ще раз: т1льки Трибунал може розв'язувати ц1 справи. Факт,винуватець та учасник под11- доказано 1 п1дтверджено, отримуй строк або вишку за загибель громадянки Укра1ни. Пов1рьте, через п1вроку сепаратизм щезне, а фанати анарх11 та пут1на сам1 розб1жуться по далеким краям. Головне, восторжествуе справедлив1сть 1 ц1на життя п1двищиться. Н1якого перевиховання для злод1я.
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Передай куратору, что админ не установил тебе нужную раскладку.
Его штрафонут на 11-80!
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НЕ НАДО НИЧЕГО ПЕРЕИМИНОВИВАТЬ.
Я би не хотів жити на вулиці Гандзюк. Просто морально тяжко на такій вулиці жити.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПротивники переименования улицы в честь Гандзюк сорвали сессию горсовета в Херсоне. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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