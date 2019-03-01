 Maїdan Lovє: французы нарисовали комикс о революции на Майдане. ФОТО

Об этом пишут "Буквы", передает Цензор.НЕТ.
С 27 марта французы издательство Grand Angle будет выпускать комикс Maїdan Lovє. Первый его том будет называться Olena. В истории читателям расскажут историю любви Богдана, милиционера из спецотряда "Беркут", и Елены, которая протестовала на Майдане.
"Февраль 2014 года. Длится Революция Достоинства. В эти дни Богдан встречает девушку Елену. Только Богдан - "беркутовец", а Елена - одна из протестующих. Может ли простая история любви пережить масштаб таких событий", - написано в описании.
Автором комикса стал Аурелиен Дюкудрей. Рисовал его Кристоф Аиель.
Или с Ольгино облом ехать ?
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так то москалику
schönes Pferd !!
Уже пора дать ответ на вопрос (а не задавать вопросы), пережила ли история их любви масштаб таких событий?
Наш Майдан житиме у віках.
Голівуд ще фільми зніме.