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 Общество, За рубежом
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 Maїdan Lovє: французы нарисовали комикс о революции на Майдане. ФОТО

Французы выпустят комикс о любви в период украинской Революции Достоинства.

Об этом пишут "Буквы", передает Цензор.НЕТ.

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С 27 марта французы издательство Grand Angle будет выпускать комикс Maїdan Lovє. Первый его том будет называться Olena. В истории читателям расскажут историю любви Богдана, милиционера из спецотряда "Беркут", и Елены, которая протестовала на Майдане.

"Февраль 2014 года. Длится Революция Достоинства. В эти дни Богдан встречает девушку Елену. Только Богдан - "беркутовец", а Елена - одна из протестующих. Может ли простая история любви пережить масштаб таких событий", - написано в описании.

Maїdan Lovє: французы нарисовали комикс о революции на Майдане 01
Maїdan Lovє: французы нарисовали комикс о революции на Майдане 02
Maїdan Lovє: французы нарисовали комикс о революции на Майдане 03
Maїdan Lovє: французы нарисовали комикс о революции на Майдане 04
Maїdan Lovє: французы нарисовали комикс о революции на Майдане 05
Maїdan Lovє: французы нарисовали комикс о революции на Майдане 06
Maїdan Lovє: французы нарисовали комикс о революции на Майдане 07

Автором комикса стал Аурелиен Дюкудрей. Рисовал его Кристоф Аиель.

Источник: https://censor.net.ua/p3114505
 
   
 Топ комментарии
 
А про сволоту Гадю вони намалюють ?

Maїdan Lovє: французы нарисовали комикс о революции на Майдане - Цензор.НЕТ 5859
Maїdan Lovє: французы нарисовали комикс о революции на Майдане - Цензор.НЕТ 8908
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пусть лучше комикс нарисуют как их немцы полюбили за 2 недели
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Лучше бы они задались вопросом кто там стрелял и убил около сотни человек.
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Может югику с пэтей и прочей шобле-***** , а не французам задаться вопросом : кто там стрелял и убил около сотни человек, пять лет как-ни как прошло.
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пойди на Алею Небесной Сотни и сам посмотри откуда стреляли.
Или с Ольгино облом ехать ?
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натурщицей ты был!? да! натурщицы ленивы, всё больше лёжа позируют
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Французы большие любители рисовать про все и всех
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Интересно, а что у нее в руках? Что за балончик?
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Хай собі малюють. "Он художнік, он так відіт."
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В истории читателям расскажут историю любви Богдана, милиционера из спецотряда "Беркут", и Елены, которая протестовала на Майдане.

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Maїdan Lovє: французы нарисовали комикс о революции на Майдане - Цензор.НЕТ 7104
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А почему не историю любви исламской террористки и французкого журналиста?
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Лягушатники и юмор- понятия взаимоисключающие...
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Це чисто из маскавского жаргона: французьі - лягушатники, итальянцьі - макарники, литоцьі - лабусьі...

так то москалику Maїdan Lovє: французи намалювали комікс про революцію на Майдані - Цензор.НЕТ 3053
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все-то ві знаете, везде-то ві бівали.....
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Европа прсыпается. Пусть еще комикс нарисуют как на гильотине от воров освободится следует.
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Там жюля була на коляскі !


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Какие-то запоздалые комиксы. Художник так старался сегодня, будто это было вчера.
Уже пора дать ответ на вопрос (а не задавать вопросы), пережила ли история их любви масштаб таких событий?
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Мені сподобалось..
Наш Майдан житиме у віках.
Голівуд ще фільми зніме.
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Цензор.НЕТФотоОбществоMaїdan Lovє: французы нарисовали комикс о революции на Майдане. ФОТО
 
 
 
 
 
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