 Раскрыта схема получения взяток чиновниками Минэкологии за выдачу лицензий на утилизацию опасных отходов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновники Минприроды при посредничестве служащих ГП "Центр охраны окружающей среды", входящая в сферу управления Киевской облгосадминистрации, организовали систематическое получение взяток от субъектов хозяйствования.

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Злоумышленники получали деньги за выдачу лицензий на право обращения с опасными отходами от коммерческих структур, не имеющих реальных производственных мощностей для их утилизации. Правоохранители установили, что из-за противоправной выдачи лицензий на обращение с опасными отходами объектов критической инфраструктуры, утилизация отходов осуществлялась в непредусмотренных для этого местах или вообще не осуществлялась.

По заключению экспертов неквалифицированное обращение с отходами предприятий нефте-газовой, химической, металлургической отраслей создавало предпосылки для причинения значительного ущерба окружающей среде, жизни и здоровью населения и возникновения чрезвычайных ситуаций техногенных характера.

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В ходе обысков по месту работы и жительства фигурантов дела, личных транспортных средствах и в банковском учреждении правоохранители обнаружили документацию, носители информации, деньги в особо крупных размерах, указывающие на причастность к незаконным сделкам должностных лиц Министерства.

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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении о подозрении фигурантов дела.