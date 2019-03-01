 Защита Мангера попросила об отводе прокурора якобы из-за "ненависти к "Батькивщине": суд отказал. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Ранее в ходе заседания защита Мангера заявила отвод прокурору Наталии Калите и Петру Баяну. Отвод прокурору Калите адвокаты заявили в связи с системной, по их мнению, ненавистью к партии "Батькивщина", поскольку прокурор Калита участвовала в процессе над главой политсилы Юлией Тимошенко, а также по словам адвоката "просто ненавидит Мангера".
"Прокурор Калита в прошлом заявляла о своей ненависти к партии "Батькивщина". Она системно проявляет свою ненависть к этой партии", - заявил адвокат Мангера.
Относительно прокурора Баяна, по мнению защиты Мангера, прокурор "умышленно осуществлял меры для уклонения от участия в суде".
В итоге, суд постановил отказать стороне защиты в отводе прокурорам.
Затем суд продолжил заседание и приступил к рассмотрению ходатайств поданных разными сторонами процесса.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.