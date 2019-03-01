EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Фоторепортаж
  307  6
Материалы по теме:
Все про:апелляция (362) Гандзюк (258) Мангер (67)

 Защита Мангера попросила об отводе прокурора якобы из-за "ненависти к "Батькивщине": суд отказал. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Апелляционный суд Киева не удовлетворил ходатайство защиты подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк главы Херсонского облсовета Владислава Мангера об отводе представителей прокуратуры.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

...
Коллегия судей, в составе Ященко, Рыбак и Росик, оставила без удовлетворения ходатайства защиты Мангера об отводе представителей прокуратуры.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Суд не удовлетворил ходатайство защиты Мангера об отводе судей и объявил о перерыве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ранее в ходе заседания защита Мангера заявила отвод прокурору Наталии Калите и Петру Баяну. Отвод прокурору Калите адвокаты заявили в связи с системной, по их мнению, ненавистью к партии "Батькивщина", поскольку прокурор Калита участвовала в процессе над главой политсилы Юлией Тимошенко, а также по словам адвоката "просто ненавидит Мангера".

"Прокурор Калита в прошлом заявляла о своей ненависти к партии "Батькивщина". Она системно проявляет свою ненависть к этой партии", - заявил адвокат Мангера.

Относительно прокурора Баяна, по мнению защиты Мангера, прокурор "умышленно осуществлял меры для уклонения от участия в суде".

В итоге, суд постановил отказать стороне защиты в отводе прокурорам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Мангеру. ФОТОрепортаж

Затем суд продолжил заседание и приступил к рассмотрению ходатайств поданных разными сторонами процесса.

Защита Мангера попросила об отводе прокурора якобы из-за ненависти к Батькивщине: суд отказал 01
Защита Мангера попросила об отводе прокурора якобы из-за ненависти к Батькивщине: суд отказал 02
Защита Мангера попросила об отводе прокурора якобы из-за ненависти к Батькивщине: суд отказал 03
Защита Мангера попросила об отводе прокурора якобы из-за ненависти к Батькивщине: суд отказал 04

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/p3114475
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У нас нет партий, у нас есть кучки мошенников и воров, которых надо обязательно сажать, но сажать некому. Насчет партии "Батьковщина", то ее не стало еще в 2014г., осталась партия "Матерщина",которая ничего кроме соответствующих слов не вызывает.
 показать весь комментарий
 
Жульку на нары досиживать за кабальный газовый контракт это для начала!
 показать весь комментарий
 
Ха-ха-ха я сейчас обоссусь... Типа прокурор злой, сильно доказывать вину будет.
 показать весь комментарий
 
Та да! И где таких племенных дебилов батькивщина берет? Походу есть где-то ферма по выращиванию! Или Жулька исходит из принципа никого умней себя не брать?!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗащита Мангера попросила об отводе прокурора якобы из-за "ненависти к "Батькивщине": суд отказал. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх