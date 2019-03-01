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Все про:беспилотник (647) Донбасс (18047) Азов (189)

 На Донбассе сбили российский беспилотник. ФОТО

Военнослужащие из "Азова" сбили российский БПЛА. Сейчас специалисты изучают аппарат и носители информации.

БПЛА сбили сегодня утром, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Операции Объединенных Сил.

"Сегодня, 1 марта, на одном из взводных опорных пунктов отдельной механизированной бригады, которая держит оборону на Светлодарском направлении, военнослужащие батальонной тактической группы полка специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины заметили над позицией беспилотный летательный аппарат противника. Гвардейцы пропустили его через первую позицию и открыли заградительный огонь по беспилотнику из штатного стрелкового оружия. в 7 часов 43 минуты на высоте 150 метров беспилотный летательный аппарат был сбит", – сообщают в пресс-службе.

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Как отмечается, военнослужащие нашли сбитый беспилотник, который оказался российским беспилотным летательным аппаратом типа "Элерон", и передали его специалистам специальных подразделений.

Сейчас специалисты изучают сбитый вражеский беспилотник и носители информации, сообщают в пресс-службе ООС.

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На Донбассе сбили российский беспилотник 03
На Донбассе сбили российский беспилотник 04

Источник: https://censor.net.ua/p3114461
 
   
 Топ комментарии
 
хороший подарок к празднику:З Днем Народження!!!
В цей день, 1 березня 1956 року народилася Даля Грибаускайте - Президент Литовської республіки (з 2009), кращий друг України в Європі.

На Донбассе сбили российский беспилотник - Цензор.НЕТ 9035 На Донбассе сбили российский беспилотник - Цензор.НЕТ 5986
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виват, Даля!
не много таких леди, где и ум и красота одновременно!
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хороший подарок к празднику:З Днем Народження!!!
В цей день, 1 березня 1956 року народилася Даля Грибаускайте - Президент Литовської республіки (з 2009), кращий друг України в Європі.

На Донбассе сбили российский беспилотник - Цензор.НЕТ 9035 На Донбассе сбили российский беспилотник - Цензор.НЕТ 5986
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виват, Даля!
не много таких леди, где и ум и красота одновременно!
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Вроде бы у нее еще и черный пояс по карате. Не перестаю восхищаться этой женщиной.
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Дякую за нагадування. Зайду у Twitter, привітаю.
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Ну покажи, как надо, или диван жопу не отпускает?!
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На вигляд подібний до тих що робить Ю.Касьянов, нібить "Фурія". І це не саморобка з гуртка ЮТ, камера в трьох площинах обертається, парашутна система, електроніка напевне непогана, бо спеціально пропустили глибше щоб не встигли повернути, дістали звичайними кулями.
Хай живе Українське військо, воєнної удачі щодня !
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у саморобних давно вже камера в двох площинах обертається, незнаю нащо третя але можна і її зробити.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Донбассе сбили российский беспилотник. ФОТО
 
 
 
 
 
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