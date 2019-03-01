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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Разговор Шухевича и Шурмы, Власенко в гостях у БПП и пустующий сессионный зал, - рабочий день в Раде 1 марта. ФОТОрепортаж

Сегодня, 1 марта, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.

В начале заседания парламентарии в ходе Часа вопросов к правительству заслушали членов Кабмина. 

Затем первый вице-спикер Ирина Геращенко объявила депутатские запросы, а народные депутаты выступили с объявлениями, заявлениями, предложениями.

Далее Геращенко закрыла утреннее заседание.

4-7 марта народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях, а следующее пленарное заседание Верховной Рады состоится во вторник, 12 марта.

Традиционно, как для пятницы, нардепы не смогли рассмотреть ни один законопроект.

День работы парламента в объективе фотокорреспондент Цензор.НЕТ.

Разговор Шухевича и Шурмы, Власенко в гостях у БПП и пустующий сессионный зал, - рабочий день в Раде 1 марта 01

Пленарное заседание Верховной Рады, 1 марта: практически пустой сессионный зал, даже Час вопросов к правительству не смог собрать парламентариев.

Разговор Шухевича и Шурмы, Власенко в гостях у БПП и пустующий сессионный зал, - рабочий день в Раде 1 марта 02

Юрий-Богдан Шухевич (РПЛ, справа) общается с Игорем Шурмой ("Оппоблок", слева, стоит спиной).

Разговор Шухевича и Шурмы, Власенко в гостях у БПП и пустующий сессионный зал, - рабочий день в Раде 1 марта 03

Александра Кужель ("Батькивщина") с коллегой..

Разговор Шухевича и Шурмы, Власенко в гостях у БПП и пустующий сессионный зал, - рабочий день в Раде 1 марта 04

Члены Кабмина во главе с вице-премьер-министром Вячеславом Кириленко отвечают на вопросы нардепов.

Разговор Шухевича и Шурмы, Власенко в гостях у БПП и пустующий сессионный зал, - рабочий день в Раде 1 марта 05

К беседе коллег присоединился Сергей Власенко ("Батькивщина", стоит)

Разговор Шухевича и Шурмы, Власенко в гостях у БПП и пустующий сессионный зал, - рабочий день в Раде 1 марта 06

Олег Ляшко знакомится с техническими новинками на смартфоне своего коллеги.

Разговор Шухевича и Шурмы, Власенко в гостях у БПП и пустующий сессионный зал, - рабочий день в Раде 1 марта 07

Чудо-техника, вызвавшая интерес Ляшко.

Разговор Шухевича и Шурмы, Власенко в гостях у БПП и пустующий сессионный зал, - рабочий день в Раде 1 марта 08

Члены правительства покидают Раду после Часа вопросов.

Разговор Шухевича и Шурмы, Власенко в гостях у БПП и пустующий сессионный зал, - рабочий день в Раде 1 марта 09

Вячеслав Кириленко прощается со спикером Андреем Парубием. Тем временем, Ирина Геращенко ведет заседание парламента.

Разговор Шухевича и Шурмы, Власенко в гостях у БПП и пустующий сессионный зал, - рабочий день в Раде 1 марта 10

Глава Мининфраструктуры Владимир Омелян наблюдает за работой Рады.

Разговор Шухевича и Шурмы, Власенко в гостях у БПП и пустующий сессионный зал, - рабочий день в Раде 1 марта 11

Парубий общается с главой Минфина Оксаной Маркаровой.

Разговор Шухевича и Шурмы, Власенко в гостях у БПП и пустующий сессионный зал, - рабочий день в Раде 1 марта 12

Нардепы, в частности Анна Гопко (внефракционная), окружили вице-премьера Иванну Клипуш-Цинцадзе.

Разговор Шухевича и Шурмы, Власенко в гостях у БПП и пустующий сессионный зал, - рабочий день в Раде 1 марта 13

Власенко в гостях у БПП.

Разговор Шухевича и Шурмы, Власенко в гостях у БПП и пустующий сессионный зал, - рабочий день в Раде 1 марта 14

Министр экологии Остап Семерак (по центру), вице-премьер Геннадий Зубко задержались о чем-то подискутировать.

Разговор Шухевича и Шурмы, Власенко в гостях у БПП и пустующий сессионный зал, - рабочий день в Раде 1 марта 15

Кужель и Рябчин в гостях у "Самопомочи".

Разговор Шухевича и Шурмы, Власенко в гостях у БПП и пустующий сессионный зал, - рабочий день в Раде 1 марта 16

Владислав Голуб (внефракционный, по центру) общается с коллегами из БПП.

Фото: Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/p3114453
 
 
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это никак не весеннее обострение. Это полное загнивание!
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ну и...где рабочая атмосфера законопослушных борцунов с коррупцией...
фсе! вчера выгавкались...пора отдыхать
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мы писали, мы писали - наши пальчики устали!)))
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В зале почти никого нет. Видимо на выходные все подались на фронт.
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По ресторанам,отмечают отмену статьи об незаконном обогащении
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Це той редкий случай,когда отмена статьи,объединяет всех тадипутов за одним столом Розмова Шухевича і Шурми, Власенко в гостях у БПП і порожня сесійна зала, - робочий день у Раді 1 березня - Цензор.НЕТ 1256
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Там щось говорили про 4-х денний робочий тиждень... Я щось проспала? і поперлась на роботу?
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Тут на Цензорі теж небагато залишилося на вахті
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРазговор Шухевича и Шурмы, Власенко в гостях у БПП и пустующий сессионный зал, - рабочий день в Раде 1 марта. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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