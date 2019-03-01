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 Террористы обстреляли Троицкое, повреждены жилые дома и опора ЛЭП, - полиция. ФОТОрепортаж

На Луганщине боевики обстреляли мирный поселок Троицкое.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Луганщины в Facebook.

"Сегодня ночью со стороны с. Калиновое (территория временно подконтрольная НВФ "ЛНР"), нарушая минские соглашения, террористы из минометов калибра 120 мм обстреляли с. Троицкое Попаснянского района. Вследствие обстрелов повреждены частные дома жителей по ул. Щорса. Кроме того, по ул. Красная повреждена опора ЛЭП и электрические провода, в результате чего жители двух улиц Щорса и Красная остались без электроснабжения", - сказано в сообщении.

Террористы обстреляли Троицкое, повреждены жилые дома и опора ЛЭП, - полиция 01

Отмечается, чо информации о жертвах и пострадавших среди мирного населения не поступало. На месте происшествия продолжают работать сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции ГУНП в Луганской области.

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Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 258 УК Украины "Террористический акт".

Террористы обстреляли Троицкое, повреждены жилые дома и опора ЛЭП, - полиция 02
Террористы обстреляли Троицкое, повреждены жилые дома и опора ЛЭП, - полиция 03
Террористы обстреляли Троицкое, повреждены жилые дома и опора ЛЭП, - полиция 04
Террористы обстреляли Троицкое, повреждены жилые дома и опора ЛЭП, - полиция 05
Террористы обстреляли Троицкое, повреждены жилые дома и опора ЛЭП, - полиция 06
Террористы обстреляли Троицкое, повреждены жилые дома и опора ЛЭП, - полиция 07
Террористы обстреляли Троицкое, повреждены жилые дома и опора ЛЭП, - полиция 08
Террористы обстреляли Троицкое, повреждены жилые дома и опора ЛЭП, - полиция 09
Фото: полиция /Facebook

Террористы обстреляли Троицкое, повреждены жилые дома и опора ЛЭП, - полиция 10

Источник: https://censor.net.ua/p3114438
 
 
 Топ комментарии
 
Бигус обстрелял из ютуба петины коррупционные схемы в Обронпроме по разворовыванию и обналу военных денег. И Порохоботы все ушли на фронт встав на защиту безопасности и целостности шоколадных схем !!!!
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Живодёры рашисткие в своём репертуаре. Пропащая ветвь человекоподных особей.
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Рашисты - скоты убогие!!!
Мы пережили такое в январе 2015.
Этого ужаса никому не пожелаешь!!! В окопе или блиндаже - и то спокойнее, ибо ты под землей, готов и знаешь, что делать. А мирняк на поверхности под обстрелом...
Нужно быть на всю голову упоротым рашистским садистом, чтобы такое вытворять!!!
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Вот расклад выборов. Делайте правильный выбор...Террористы обстреляли Троицкое, повреждены жилые дома и опора ЛЭП, - полиция - Цензор.НЕТ 5566
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Это на рашке пусть делают правильный выбор.
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Бигус обстрелял из ютуба петины коррупционные схемы в Обронпроме по разворовыванию и обналу военных денег. И Порохоботы все ушли на фронт встав на защиту безопасности и целостности шоколадных схем !!!!
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Тільки б нас..ати в коментах. Грьобані ватісти!
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Нужен срочно новый нормальный президент.Который вычистит гнойник. А этот мудила только солдат и мирных губит....
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В том смысле, что запустит гнойник сюда?! И не надейтесь!!!
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Живодёры рашисткие в своём репертуаре. Пропащая ветвь человекоподных особей.
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Хватит упрекать вредителей. - Купите химикаты ))
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У вас есть рецепт борьбы со вторым в мире ядерным арсеналом?
Поделитесь!)
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Рашисты - скоты убогие!!!
Мы пережили такое в январе 2015.
Этого ужаса никому не пожелаешь!!! В окопе или блиндаже - и то спокойнее, ибо ты под землей, готов и знаешь, что делать. А мирняк на поверхности под обстрелом...
Нужно быть на всю голову упоротым рашистским садистом, чтобы такое вытворять!!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТеррористы обстреляли Троицкое, повреждены жилые дома и опора ЛЭП, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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