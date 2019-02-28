 Патрульные прошли тренинг по защите животных от жестокости: тренировались на игрушечной собаке. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.
Цель тренинга – "создание общей системы, которая поможет группам защиты животных, полиции и общественности совместно бороться с жестокостью к животным, уменьшить количество жертв преступлений, связанных с животными, и привлекать подозреваемых правонарушителей к ответственности", – сказано в сообщении.
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В министерстве считают, что такие занятия полезны патрульных, ведь в своей работе они нередко сталкиваются со случаями насилия над животными и жестоким отношением людей к ним.
Учения проходили в рамках партнерского проекта между патрульной полицией Украины и британскими общественными организациями Naturewatch Foundation и Hidden-In-Sight.
Тренинг проводил Марк Ранделл – старший офицер полиции в отставке и директор общественной организации по защите животных из Великобритании. Он более 7 лет занимался расследованием преступлений, связанных с животными.
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Марк Ранделл поделился опытом работы с общественными организациями по защите животных, поскольку полиция может с ними сотрудничать, и выразил надежду, что этот тренинг поможет в борьбе с жестоким обращением с животными в Украине.
- да, козлина ! тебя кто то обидел ?!!
)))
як що хазяї не перекормлюють)!
не уверен, шо у них был тренинг по крысам....
І для чого взагалі набирати поліцаїв, які бояться живих собак?
********* ©говорСивыйМерин
служебные собаки бьют дворовых за то, что те не служили...
🤗
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