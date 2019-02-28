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 Общество
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Все про:животные (680) Ивано-Франковск (562) МВД (7752) Нацполиция (9010) жестокость (17)

 Патрульные прошли тренинг по защите животных от жестокости: тренировались на игрушечной собаке. ФОТО

Патрульные полицейские Ивано-Франковска учились предотвращать факты жестокого обращения с животными. Тренинг провел отставной детектив из Великобритании, 7 лет занимавшийся расследованием преступлений, связанных с животными.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

Цель тренинга – "создание общей системы, которая поможет группам защиты животных, полиции и общественности совместно бороться с жестокостью к животным, уменьшить количество жертв преступлений, связанных с животными, и привлекать подозреваемых правонарушителей к ответственности", – сказано в сообщении.

Патрульные прошли тренинг по защите животных от жестокости: тренировались на игрушечной собаке 01

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В министерстве считают, что такие занятия полезны патрульных, ведь в своей работе они нередко сталкиваются со случаями насилия над животными и жестоким отношением людей к ним.

Патрульные прошли тренинг по защите животных от жестокости: тренировались на игрушечной собаке 02

Учения проходили в рамках партнерского проекта между патрульной полицией Украины и британскими общественными организациями Naturewatch Foundation и Hidden-In-Sight.

Тренинг проводил Марк Ранделл – старший офицер полиции в отставке и директор общественной организации по защите животных из Великобритании. Он более 7 лет занимался расследованием преступлений, связанных с животными.

Патрульные прошли тренинг по защите животных от жестокости: тренировались на игрушечной собаке 03

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Марк Ранделл поделился опытом работы с общественными организациями по защите животных, поскольку полиция может с ними сотрудничать, и выразил надежду, что этот тренинг поможет в борьбе с жестоким обращением с животными в Украине.

Патрульные прошли тренинг по защите животных от жестокости: тренировались на игрушечной собаке 04

Источник: https://censor.net.ua/p3114339
 
   
 Топ комментарии
 
Коли людей , від тварин , почнуть захищати ?
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- але ! это общество защиты животных ?!!!
- да, козлина ! тебя кто то обидел ?!!

)))
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хм..Аваков я смотрю проблему подкупа на выборах уже решил, с уголовщиной разобрался, и сейчас нечем занятся как только защитой животных от насилия.... прЫлестно !!!! Патрульные прошли тренинг по защите животных от жестокости: тренировались на игрушечной собаке - Цензор.НЕТ 4695
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- але ! это общество защиты животных ?!!!
- да, козлина ! тебя кто то обидел ?!!

)))
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Коли людей , від тварин , почнуть захищати ?
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хм..Аваков я смотрю проблему подкупа на выборах уже решил, с уголовщиной разобрался, и сейчас нечем занятся как только защитой животных от насилия.... прЫлестно !!!! Патрульные прошли тренинг по защите животных от жестокости: тренировались на игрушечной собаке - Цензор.НЕТ 4695
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а на 2-й фотке англосакс вырубил бородатого ?
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отак і стають ветеранами в Україні.
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Поменьше селфи , побольше дела , может и мусора станут наконец-то копами
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раждённий ползать - лєтать не сможет ..
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о, це та єврейська) гавчарка)))- страшний звір, вагою до 1кг,
як що хазяї не перекормлюють)!
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защита жывотных является сейчас основной задачей украины, особливо после предвыборных посещений городов минотавром
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мастер класс по обращению с собаками им давал росийский актер Панин ? )))
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шо там собаки - немчуки он крыску спасли, шо задницей в канализационном люке застряла...
не уверен, шо у них был тренинг по крысам....
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Для собак потрібні місця для вигулу й контроль за ними. А також податок на персонал обслуговування тих місць. І все буде чудово.
І для чого взагалі набирати поліцаїв, які бояться живих собак?
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грошей в державі просто НЕ МІРЯНО - просто вони всі , зазвичай , розкрадаються
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завів собацюру - плати податок - а то сніг потанув а все навколо будинків, дитячі майданчиків, тротуари, придомова територія на 300-400 метрів вкрита лайном всіх видів і ранкова подорож на роботу або у магазин неначе прогулка по мінному полю. Любиш тваринку - носи з собою пакет, забирай лайно своє лайно та винось до смітника! ні- штрафи, штрафи і штрафи за те, що це лайно будуть прибирати інші. Доречі , вважаю що тримання в однокімнатних квартирах на першому поверсі 40-50 собацюр або кошеняток теж вважаю приводом для постановлення на облік у медичні заклади психологічної допомоги
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Без вопросов - пусть собачники выкупают землю, нанимают персонал и творят там что хотят. Почему это за счет государства должен обеспечиваться выгул собак? А свиньи чем хуже, а коровы? -давайте и на их выгул выделим по гектару в каждом микрорайоне.
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Цікаво би було подивитися,як вони будуть діяти,коли побачуть знущання над тваринами?
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Свободу пітбулям! Собака народилася без намордника!
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запустить бы этого тренингиста в любом пригороде Украины прогуляться и дать только дубинку.... вот бы добрые собачки потренировались на его штанишках и мошонке...
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люди, неужели вы не видите как вас потихоньку приравнивают к скотине?..
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интересно - нашлось несколько дебилов которым новость понравилась...
********* ©говорСивыйМерин
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***
служебные собаки бьют дворовых за то, что те не служили...
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Забежавший на территорию больницы бультерьер вылечил троих страдающих параличом ног и еще двоих избавил от запоров...
🤗
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Ничто так не отличает человека от животных, как очки.
🤓
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Какие-то зверюги в Украине, а не собаки. Я хожу мимо места, где выгуливают собак и не видел ни одной агрессивной, некоторые даже подбегают поиграть...
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кто-нибудь понял, вообще, в чем суть этих "тренировок"??
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Цензор.НЕТФотоОбществоПатрульные прошли тренинг по защите животных от жестокости: тренировались на игрушечной собаке. ФОТО
 
 
 
 
 
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