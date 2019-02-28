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 Суд перенес рассмотрение дела о продлении обязательств Мангера на 1 марта 2019 года. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На заседание суда, на котором должны были рассматривать продление обязанностей подозреваемого в организации убийства Гандзюк Мангера по залогу, не смог явиться ни один из 17 прокуроров по делу. Также не явился и сам подозреваемый.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда. 

Апелляционный суд г. Киева перенес рассмотрение дела о продлении обязательств подозреваемого в организации убийства Гандзюк Владислава Мангера на 1 марта 2019 года. 

Обязанности по залогу истекают 3 марта.

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Суд перенес рассмотрение дела о продлении обязательств Мангера на 1 марта 2019 года 01
Суд перенес рассмотрение дела о продлении обязательств Мангера на 1 марта 2019 года 02

Комментарий представителя потерпевшей стороны, адвоката Евгении Закревской

Фото, видео  - Олег Богачук

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.

Источник: https://censor.net.ua/p3114291
 
 
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17 прокурворів по одній справі. А по Гладковському не спіша три роки.
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тьху выродки соевые ни за незаконое обогащение несажают теперь уже и за убийство тоже
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Судьи круглые такие,мордатенькие .А говорят народ голодает .
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рыла у судей как по одному трафарету....Или родня??
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСуд перенес рассмотрение дела о продлении обязательств Мангера на 1 марта 2019 года. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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