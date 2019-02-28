 Гриценко и Садовый провели встречу и просят еще времени, чтобы "выйти на победный формат". ФОТО

Об этом Гриценко сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Тревоги и надежды понимаю, но прошу - не требуйте всего и сразу. Как только у нас будет совместно согласованное решение, оно сразу будет обнародовано, так же вместе. Односторонних комментариев не будет, так мы с Андреем Ивановичем договорились. Дайте нам шанс и дайте нам время - чтобы твердо выйти на победный формат", - сказал Гриценко, добавив, что сегодня вечером он вместе с Садовым примет участие в политическом ток-шоу.

Отметим, ранее сегодня кандидат в президенты Андрей Садовый написал, что последние данные социологических опросов будут решающими в вопросе определения единого кандидата от демократических сил на выборах главы государства.