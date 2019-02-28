 Гриценко и Садовый провели встречу и просят еще времени, чтобы "выйти на победный формат". ФОТО

Об этом Гриценко сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Тревоги и надежды понимаю, но прошу - не требуйте всего и сразу. Как только у нас будет совместно согласованное решение, оно сразу будет обнародовано, так же вместе. Односторонних комментариев не будет, так мы с Андреем Ивановичем договорились. Дайте нам шанс и дайте нам время - чтобы твердо выйти на победный формат", - сказал Гриценко, добавив, что сегодня вечером он вместе с Садовым примет участие в политическом ток-шоу.
Отметим, ранее сегодня кандидат в президенты Андрей Садовый написал, что последние данные социологических опросов будут решающими в вопросе определения единого кандидата от демократических сил на выборах главы государства.
ты и на Шария подписан ?
- Но ведь вы только накатили вискаря и помолились?
- Всё, что мог сделал, всё что мог...
Конценсуса всё нет!!!
джузеппе с карло протрезвели
в каморке крик и перегар
полено требует пять сольдо
пять карл
вы уже просрали все.как и юлька.
рейтинг на 0.
Как воры в законе..
І зустрів колєгу-полкана, мали кілька делікатних справ
І пішли на діло випить захотіли і зайшли до центральний в ресторан
Грала там гітара і базар вела там пара, Мер і військовий там Полкан.
Шлях би тебе трафив по сердині міста
Щоб тебе залєла нагла кров
А щоб тобі стала канапка серед горла
Та що я для тобі сьогодні взяв.
Ми собі привезли гроші й дещо до грошей
Ми вам на зимли робили рай
Ну а ти зараза всіх замільдувала
Вот за це тепер відповідай
https://www.youtube.com/watch?v=R9_7aPDEKU0
Пора от склочности остыть.
Пока у власти Петя будет,
Украйне долго не прожить
Ипполит МатвеевичГриценко и Садовый оглянулись. По темным углам зачумленной дворницкой вспыхивал и дрожал изумрудный весенний свет. Бриллиантовый дым держался под потолком. Жемчужные бусы катились по столу и прыгали по полу. Драгоценный мираж потрясал комнату. "
Порошенко очень хороший, но очень добрый, поэтому его никто и не слушается.
Друзья воруют у армии, жена вышивает крестиком с сепаратистами, сын наряжается свинособакой, убийцы получают Томос, кум не хочет расследовать массовые расстрелы и тд. Эх, если б не эта ***-ная доброта...
так как у него 75% не воспиятия избирателями , даже гепотетически 25% будет недостаточно для победы.
"победить" сможет только ПРи помощи *********, но тогда неизбежен Майдан и с нагрузкой на фонари.