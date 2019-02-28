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 Политика Украины
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Все про:выборы (21203) Гриценко Анатолий (1242) Киев (17232) Садовый (387)

 Гриценко и Садовый провели встречу и просят еще времени, чтобы "выйти на победный формат". ФОТО

Кандидаты в президенты Анатолий Гриценко и Андрей Садовый провели встречу в одном из столичных ресторанов, на который обсудили дальнейшие шаги в избирательной кампании.

Об этом Гриценко сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Ждем последние данные о рейтинге, динамике и уровне доверия. Они будут решающими, - Садовый о выдвижении единого кандидата от демсил

"Тревоги и надежды понимаю, но прошу - не требуйте всего и сразу. Как только у нас будет совместно согласованное решение, оно сразу будет обнародовано, так же вместе. Односторонних комментариев не будет, так мы с Андреем Ивановичем договорились. Дайте нам шанс и дайте нам время - чтобы твердо выйти на победный формат", - сказал Гриценко, добавив, что сегодня вечером он вместе с Садовым примет участие в политическом ток-шоу.

Гриценко и Садовый провели встречу и просят еще времени, чтобы выйти на победный формат 01

Отметим, ранее сегодня кандидат в президенты Андрей Садовый написал, что последние данные социологических опросов будут решающими в вопросе определения единого кандидата от демократических сил на выборах главы государства.

Гриценко и Садовый провели встречу и просят еще времени, чтобы выйти на победный формат 02

Источник: https://censor.net.ua/p3114288
 
   
 Топ комментарии
 
а в ресторане, а в ресторане.....
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Нет шоб как патриоты Порошенко и Медведчук между собой встречаются Гриценко и Садовый провели встречу и просят еще времени, чтобы "выйти на победный формат" - Цензор.НЕТ 6328Как настоящие европейцы - втихаря, в маетку. А тут панимаешь - в листаране! Ганьба!! Гриценко и Садовый провели встречу и просят еще времени, чтобы "выйти на победный формат" - Цензор.НЕТ 8998
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Уж полночь близится.
Конценсуса всё нет!!!
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Нет шоб как патриоты Порошенко и Медведчук между собой встречаются Как настоящие европейцы - втихаря, в маетку. А тут панимаешь - в листаране! Ганьба!! Гриценко и Садовый провели встречу и просят еще времени, чтобы "выйти на победный формат" - Цензор.НЕТ 8998
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Всем рекомендую посмотреть последнюю серию "Лига коррупции" 112 канала про львовского мэра. Садовый - такой же как петя барыга, и олигарх с заводами и пароходами, хорошо раскрученный полит. технологами. А по факту во Львове страшные дороги и мусорные свалки
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на медведчуковском канале шо хошь снимут )))

ты и на Шария подписан ?
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......встретились два одиночества, развели у дороги костер.
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Два чебурашки)
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Продлевать, будете???)))
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В этом кабаке третьего не хватает.

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В шумном ресторане любят собираться жулики, бандиты, воры всех мастей...
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Садовой на фото вроде как всплакнул Гриценко и Садовый провели встречу и просят еще времени, чтобы "выйти на победный формат" - Цензор.НЕТ 7352 У Грыця улыбка натянута на сапог, кстати у Пети тоже постоянно натянута лыба, совсем не искренняя
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а я так вообще не улыбаюсь! с чего улыбаться то?
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- Я, как ваш адвокат, сделал всё, что мог...
- Но ведь вы только накатили вискаря и помолились?
- Всё, что мог сделал, всё что мог...
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Уж полночь близится.
Конценсуса всё нет!!!
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Ща пару рюмок кон"яка, цукерки, цигарка, дівчата і все буде добре..
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***
джузеппе с карло протрезвели
в каморке крик и перегар
полено требует пять сольдо
пять карл
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Ага. Заодно и "похряцали". Хоть какая то польза ... желудкам.
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пхахаха два политических 200x cобрались.

вы уже просрали все.как и юлька.
рейтинг на 0. Гриценко и Садовый провели встречу и просят еще времени, чтобы "выйти на победный формат" - Цензор.НЕТ 8531
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ну вот эти два 200 возмут к себе Юльку и пригласят в балаган клоуна, и Петя просрет все, а рейтинг ОгогО Гриценко і Садовий провели зустріч і просять ще часу, щоб "вийти на переможний формат" - Цензор.НЕТ 5559
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Кандидаты в президенты Анатолий Гриценко и Андрей Садовый провели встречу в одном из столичных ресторанов.

Как воры в законе.. Гриценко и Садовый провели встречу и просят еще времени, чтобы "выйти на победный формат" - Цензор.НЕТ 2719
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То сектанти "трусы- репарации".. Луганський їх так охрестив.
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Прибув один батяр зі Львова до Кийова,
І зустрів колєгу-полкана, мали кілька делікатних справ
І пішли на діло випить захотіли і зайшли до центральний в ресторан
Грала там гітара і базар вела там пара, Мер і військовий там Полкан.

Шлях би тебе трафив по сердині міста

Щоб тебе залєла нагла кров
А щоб тобі стала канапка серед горла
Та що я для тобі сьогодні взяв.

Ми собі привезли гроші й дещо до грошей
Ми вам на зимли робили рай
Ну а ти зараза всіх замільдувала
Вот за це тепер відповідай

https://www.youtube.com/watch?v=R9_7aPDEKU0
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О победе в чём договориваются эти два ноля? Гриценко и Садовый провели встречу и просят еще времени, чтобы "выйти на победный формат" - Цензор.НЕТ 6427
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Вам, злопыхатели, иуды,
Пора от склочности остыть.
Пока у власти Петя будет,
Украйне долго не прожить
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Если повезет, то у них есть еще 5 лет....до следующей их безнадежной попытки стать президентами... Гриценко и Садовый провели встречу и просят еще времени, чтобы "выйти на победный формат" - Цензор.НЕТ 242
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Соня Кошкіна цілком випадково опинилась під вікном ресторації... Колись Кошкіна ставила на Тимошенко, у Москву з нею літала, в захваті описувала корзинку з українськими смаколиками. Але зрозуміла, що Юля в прольоті. Тепер не проти увійти в пул Гриценка. Завше біля "сильних цього світу" крутиться. Гляди, щось із кошика й перепаде.
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Возле "сильных мира сего" (и при Кучме, и при Юще, и при Шапковоре-1) всегда терся твой безальтернативный Кнур. И всегда был при должности. Вам ли ляпать об Оксане? Гриценко і Садовий провели зустріч і просять ще часу, щоб "вийти на переможний формат" - Цензор.НЕТ 3829
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Я бажаю Гриценку удачі. Хай йому хоч раз на виборах повезе.
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" Ипполит Матвеевич Гриценко и Садовый оглянулись. По темным углам зачумленной дворницкой вспыхивал и дрожал изумрудный весенний свет. Бриллиантовый дым держался под потолком. Жемчужные бусы катились по столу и прыгали по полу. Драгоценный мираж потрясал комнату. "
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Они не делят,они пытаются спасти Украину из цепких лап барыги..:)
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Надо, пока не поздно, раздать должности...
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Будут бросать жребий или как обычно - все за деньги?
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Хай об"єднуються, якщо не президенство, то принаймі велика фракція у наступній ВР.
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Хороше починання , надіюсь на продовження. Необхідно думаючим людям систематизувати свої дії.
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Ой. Да берите времени сколько хотите! Все равно ваш "победный формат" - это в одной кровати валетиком, нюхая друг другу носки и ...
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Это у кого они просят дать им шанс и дать им время - чтобы твердо выйти на победный формат? У олигархов? Есть подозрение, что тайные опросы указывают на победу Леди Ю, возможно, даже в первом туре. Олигархи надеются на второй тур, но, чтобы попасть в него, видимо, А. Гриценко не хватает голосов за А. Садового. Тогда все понятно. Про В. Зеленского и П. Порошенко уже речь не идет.
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Не читайте під час обіду совєтську пресу. Лузер Гриценко вирішив наостанок "засвітитися" у товаристві міцного мера, але не президента.
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Если соединить два пуделя, то бульдог не получится😄
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Если договорятся,то можно голосовать..)))
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Договариваются уголовники на "малинах"...
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Гриценко і Садовий провели зустріч і просять ще часу, щоб "вийти на переможний формат" - Цензор.НЕТ 6916Хроники Хунты‏ @JuntaChronicles 27 февр.
Порошенко очень хороший, но очень добрый, поэтому его никто и не слушается.
Друзья воруют у армии, жена вышивает крестиком с сепаратистами, сын наряжается свинособакой, убийцы получают Томос, кум не хочет расследовать массовые расстрелы и тд. Эх, если б не эта ***-ная доброта...
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раньше надо было договариваться. еще три года назад. не успеют они к осени ни-че-го.
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Гриценко и Садовый провели встречу и просят еще времени...

Гриценко і Садовий провели зустріч і просять ще часу, щоб "вийти на переможний формат" - Цензор.НЕТ 3061
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Классная спарка, саловой идет с лозунгом :"засрал Льв
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Сори, у Садового лозунг : "засрал Львів, засру і Україну", а у второго -"продал армию и мне хватит".
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Еще по пару рюмок и дичь, и договор будет заключен.
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.....два МУДАКА !!!!
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Є таке українське слово- переможу , а скажи-но ,друже російською...
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Хлопці не тупіть, а то програємо разом.Гляньте як порохо і юле- боти осатаніли. Вашу співпрацю плюсую.
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Хлопці не тупіть, а то програємо разом.Гляньте як порохо і юле- боти осатаніли. Вашу співпрацю плюсую.
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при любом из этих раскладов порошенко пролетает.
так как у него 75% не воспиятия избирателями , даже гепотетически 25% будет недостаточно для победы.
"победить" сможет только ПРи помощи *********, но тогда неизбежен Майдан и с нагрузкой на фонари.
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Порошенко побеждает с вероятностью 20% в первом туре и с вероятностью 80% во втором
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Да Порошенко не идеален но глядя на альтернативу понимаешь что альтернативы нет!
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Із серії "ви б хатєлі". Втім, працюй, тролику, це твоя робота. У 2020 будеш вже дивитися порно у Чебурнеті.
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Ми ніколи не здолаємо олігархат, якщо не об"єднаємось. Олігархи захопили телевізор, купили тролів, найняли на роботу класних політтехнологів, підкуповують виборців. Це не та вагова категорія для Гриценко і Садового. Лише об"єднавши усі наявні ресурси можна поборотися і перемогти.
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Хто з них - гіпсовий піонер із сурмою, а хто - піонерка з барабаном?
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Любой из них будет класным Президентом
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... ради засновників фірми "Прольот Ltd"
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Мужики просто решили побухать вдвоём , а что бы не получить от жён качалкой , решили свалить на - передвыборчи перемовыны . Тут где не возьмись , Кошка блин Гриценко і Садовий провели зустріч і просять ще часу, щоб "вийти на переможний формат" - Цензор.НЕТ 4023 ,, со своим телефоном , взяла и "спалила " . Ещё и сели так "удачно" , возле окна .. Гриценко і Садовий провели зустріч і просять ще часу, щоб "вийти на переможний формат" - Цензор.НЕТ 6586 .
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Закончится всё никчему не обязыающим меморандумом и будут гадить друг дружке из подтишка. Это в лучшем случае!
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Жоден з кандидатів не зможе перемогти дона Педро поодинці. Страшенний адмінресурс, ручні ЗМІ і ціла армія мінстеців, підлабузників, брехунів і холуїв забезпечить все необхідне для шоколадного успіху.
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А от мені цікаво хто Львовом зараз займається поки так званий мер в Києві вже місяць розвлікається та по Київських ресторанах гуляє???? О то то мер. Львівяни!!!!! Суперового мера ви собі вибрали. Йому ніколи Львівським господарством займатись .В нього вибори.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Президентом хоче стати!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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по факту голосовать то больше и не за кого((((((((((((((((
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГриценко и Садовый провели встречу и просят еще времени, чтобы "выйти на победный формат". ФОТО
 
 
 
 
 
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