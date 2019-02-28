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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Отчет по делу Гандзюк, утренняя летучка БПП и горячий спор в президиуме, - рабочий день в Раде 28 февраля. ФОТОрепортаж

28 февраля, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.

С самого утра Рада после нескольких попыток провалила закон про медиацию. Затем Генпрокурор Луценко отчитался в Раде по расследованию убийства. В итоге, Рада продлила работу ВСК по делу Гандзюк.

Далее Рада приступила к рассмотрению вопроса ВСК по хищениям в оборонном секторе. В ходе споров спикер Андрей Парубий заявил о выступлении Тимошенко о препятствиях в создании ВСК по коррупции в армии: "З цієї трибуни прозвучала брехня і неправда". В итоге, Рада поручила ВСК провести расследование о хищениях в оборонном секторе.

Затем стало известно, что Найем, Залищук и Лещенко вышли из фракции БПП. В БПП заявили, что "Найем, Залищук и Лещенко порочат идеи и ценности БПП".

День работы парламента в объективе фотокорреспондент Цензор.НЕТ.

Отчет по делу Гандзюк, утренняя летучка БПП и горячий спор в президиуме, - рабочий день в Раде 28 февраля 01

Юлия Левочкина ("Оппоблок", крайняя слева), глава фракции "Оппоблок" Вадим Новиснкий (крайний справа)

Отчет по делу Гандзюк, утренняя летучка БПП и горячий спор в президиуме, - рабочий день в Раде 28 февраля 02

Представитель Порошенко Ирина Луценко (БПП) о чем-то дискутирует с министром финансов Оксаной Маркаровой.

Отчет по делу Гандзюк, утренняя летучка БПП и горячий спор в президиуме, - рабочий день в Раде 28 февраля 03

Пленарное заседание ВР 28 февраля. Фракция Радикальной партии Олега Ляшко делает заявление с трибуны Рады. Тем временем в секторе БПП проходит утренняя летучка.

Отчет по делу Гандзюк, утренняя летучка БПП и горячий спор в президиуме, - рабочий день в Раде 28 февраля 04

Юлия Тимошенко.

Отчет по делу Гандзюк, утренняя летучка БПП и горячий спор в президиуме, - рабочий день в Раде 28 февраля 05

Вице-спикер Оксана Сыроид и глава фракции "Самопомочи" Олег Березюк увлеченно рассматривают что-то на смартфоне коллеги.

Отчет по делу Гандзюк, утренняя летучка БПП и горячий спор в президиуме, - рабочий день в Раде 28 февраля 06

Игорь Грынив (БПП) и Алексей Порошенко (БПП) пристально следят за происходящим в сессионном зале.

Отчет по делу Гандзюк, утренняя летучка БПП и горячий спор в президиуме, - рабочий день в Раде 28 февраля 07

Глава Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Гандзюк и других общественных активистов Борислав Береза (внефракционный) представляет предварительный отчет о работе комиссии.

Отчет по делу Гандзюк, утренняя летучка БПП и горячий спор в президиуме, - рабочий день в Раде 28 февраля 08

Парламентарии слушают отчет Березы.

Отчет по делу Гандзюк, утренняя летучка БПП и горячий спор в президиуме, - рабочий день в Раде 28 февраля 09

Глава фракции БПП Артур Герасимов и глава фракции НФ Максим Бурбак пришли в президиум ВР к спикеру Андрею Парубию и первому вице-спикеру Ирине Геращенко.

Отчет по делу Гандзюк, утренняя летучка БПП и горячий спор в президиуме, - рабочий день в Раде 28 февраля 10

Генпрокурор Юрий Луценко.

Отчет по делу Гандзюк, утренняя летучка БПП и горячий спор в президиуме, - рабочий день в Раде 28 февраля 11

Луценко сегодня в Раде отчитывался о ходе расследования убийства Екатерины Гандзюк.

Отчет по делу Гандзюк, утренняя летучка БПП и горячий спор в президиуме, - рабочий день в Раде 28 февраля 12

Члены Кабмина наблюдают за работой Рады.

Отчет по делу Гандзюк, утренняя летучка БПП и горячий спор в президиуме, - рабочий день в Раде 28 февраля 13

Антон Геращенко (НФ) выступает с трибуны Рады.

Отчет по делу Гандзюк, утренняя летучка БПП и горячий спор в президиуме, - рабочий день в Раде 28 февраля 14

Леонид Емец (НФ) в гостях у БПП.

Отчет по делу Гандзюк, утренняя летучка БПП и горячий спор в президиуме, - рабочий день в Раде 28 февраля 15

Максим Бурбак беседует с Татьяной Бахтеевой ("Оппоблок").

Отчет по делу Гандзюк, утренняя летучка БПП и горячий спор в президиуме, - рабочий день в Раде 28 февраля 16

Глава штаба кандидата в президенты Анатолия Гриценко Виктор Чумак (внефракционный) выступает с трибуны Рады.

Отчет по делу Гандзюк, утренняя летучка БПП и горячий спор в президиуме, - рабочий день в Раде 28 февраля 17

"Горячий Спор в президиуеме": Андрей Парубий (сидит) дискутирует с Бориславом Березой (стоит, крайнтий справа), Артуром Герасимовым (стоит, по центру с папкой) и Андреем Иванчуком (стоит, крайнтий слева).

Фото: Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/p3114287
 
 
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОтчет по делу Гандзюк, утренняя летучка БПП и горячий спор в президиуме, - рабочий день в Раде 28 февраля. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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