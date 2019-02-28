 Отчет по делу Гандзюк, утренняя летучка БПП и горячий спор в президиуме, - рабочий день в Раде 28 февраля. ФОТОрепортаж

С самого утра Рада после нескольких попыток провалила закон про медиацию. Затем Генпрокурор Луценко отчитался в Раде по расследованию убийства. В итоге, Рада продлила работу ВСК по делу Гандзюк.

Далее Рада приступила к рассмотрению вопроса ВСК по хищениям в оборонном секторе. В ходе споров спикер Андрей Парубий заявил о выступлении Тимошенко о препятствиях в создании ВСК по коррупции в армии: "З цієї трибуни прозвучала брехня і неправда". В итоге, Рада поручила ВСК провести расследование о хищениях в оборонном секторе.

Затем стало известно, что Найем, Залищук и Лещенко вышли из фракции БПП. В БПП заявили, что "Найем, Залищук и Лещенко порочат идеи и ценности БПП".

День работы парламента в объективе фотокорреспондент Цензор.НЕТ.

Юлия Левочкина ("Оппоблок", крайняя слева), глава фракции "Оппоблок" Вадим Новиснкий (крайний справа)

Представитель Порошенко Ирина Луценко (БПП) о чем-то дискутирует с министром финансов Оксаной Маркаровой.

Пленарное заседание ВР 28 февраля. Фракция Радикальной партии Олега Ляшко делает заявление с трибуны Рады. Тем временем в секторе БПП проходит утренняя летучка.

Юлия Тимошенко.

Вице-спикер Оксана Сыроид и глава фракции "Самопомочи" Олег Березюк увлеченно рассматривают что-то на смартфоне коллеги.

Игорь Грынив (БПП) и Алексей Порошенко (БПП) пристально следят за происходящим в сессионном зале.

Глава Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Гандзюк и других общественных активистов Борислав Береза (внефракционный) представляет предварительный отчет о работе комиссии.

Парламентарии слушают отчет Березы.

Глава фракции БПП Артур Герасимов и глава фракции НФ Максим Бурбак пришли в президиум ВР к спикеру Андрею Парубию и первому вице-спикеру Ирине Геращенко.

Генпрокурор Юрий Луценко.

Луценко сегодня в Раде отчитывался о ходе расследования убийства Екатерины Гандзюк.

Члены Кабмина наблюдают за работой Рады.

Антон Геращенко (НФ) выступает с трибуны Рады.

Леонид Емец (НФ) в гостях у БПП.

Максим Бурбак беседует с Татьяной Бахтеевой ("Оппоблок").

Глава штаба кандидата в президенты Анатолия Гриценко Виктор Чумак (внефракционный) выступает с трибуны Рады.

"Горячий Спор в президиуеме": Андрей Парубий (сидит) дискутирует с Бориславом Березой (стоит, крайнтий справа), Артуром Герасимовым (стоит, по центру с папкой) и Андреем Иванчуком (стоит, крайнтий слева).

Фото: Цензор.НЕТ.