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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Индия (170) МИД (4903) туризм (1103) украинцы (2933)

 Десятки украинцев застряли в аэропорту Дели, - пассажир. ФОТО

Из-за конфликта между Индией и Пакистаном десятки украинцев не могут вылететь на родину из аэропорта Дели. Компания Air Astana отменила все рейсы.

Об этом сообщил в Facebook пассажир Владимир Шабловский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на сегодня планировалось три рейса в Киев с пересадкой в ​​Астане. "Когда мы подошли к стойке регистрации, был ответ – сорри, форс-мажор, покиньте помещение. И некоторые люди, видимо, не понимая, что происходит, остались за дверью. Действительно, без билетов их не пустили в аэропорт", – говорится в сообщении.

Шабловский сообщил, что украинцы связались с консульством в Дели. Там "выслушали и пообещали вмешаться". "Оказалось, что вмешательство в их понимании – написать письмо авиакомпании Air Astana о глубокой обеспокоенности", – пишет пассажир.

Десятки украинцев застряли в аэропорту Дели, - пассажир 01

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При этом работники посольств других стран оперативно прибыли на место, объединяли своих граждан, пригласили их в посольство и участвовали в переговорах с авиакомпанией, отменила рейсы, утверждает Шабловский.

"Наши дипломаты по просьбе приехать отказались! Говорят, "нет смысла", уже с нотками раздражения в голосе", – написал украинец. Впрочем, впоследствии в комментариях он отметил, что представитель посольства Александр Громов все же прибыл в аэропорт. В комментариях пассажир возмущается его поведением. "Консул на мольбы страждущих обещает развернуться и уйти. Пришлось ему объяснять, что он в этом случае представитель государства и не надо брать на свой счет эмоции немного озабоченных женщин. Обиделся", – пишет Шабловский.

Десятки украинцев застряли в аэропорту Дели, - пассажир 02

Десятки украинцев застряли в аэропорту Дели, - пассажир 03

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По его словам, пока пассажирам выдали билеты на 5 марта, у стойки регистрации Air Astana остается несколько десятков граждан Украины, в частности, с детьми, люди не понимают, что им делать. "У многих банально нет денег, есть дети. Где и как жить эти пять суток, многим непонятно", – подчеркнул он.

Позже Шабловский сообщил, что, кажется, пассажиры начинают находить общий язык с консулом.

Напомним, накануне Пакистан сбил два индийских военных самолета. В ответ Индия уничтожила пакистанский F-16.

Обе страны частично закрыли воздушное пространство.

Источник: https://censor.net.ua/p3114245
 
   
 Топ комментарии
 
100% кацапне он как собаке пятая нога..
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шлите шкиряка на выручку, он в Непале четко разрулил ситуйовину
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Высылайте за ними срочно Шкиряного Зоряка ! "Путешествие Как в Манду-2".
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"У многих банально нет денег,

А зачем нищебродам безвиз?
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Шо творится... С войны та на войну... Пусть аваков за ними вертолёты высылает.
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"Летайте самолётами Украинских авиалиний" Десятки украинцев застряли в аэропорту Дели, - пассажир - Цензор.НЕТ 5546
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там де пакістанці збили вже два винищувача індійських ВПС?
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шлите шкиряка на выручку, он в Непале четко разрулил ситуйовину
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он там чем со своей бабой рулил интересно? спермой чтоль
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Высылайте за ними срочно Шкиряного Зоряка ! "Путешествие Как в Манду-2".
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Если денег нет, то чего переться в Индию с детьми и орать на консула, что им все должны что-то, туда же прилетели без помощи государства...
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несколько лет назад, в непале, все было намного романтичнее, но тогда зорян со шкиряком спасли усех, а где щас эти счастливые спасатели? Десятки украинцев застряли в аэропорту Дели, - пассажир - Цензор.НЕТ 2146
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Люди отключили отопление и на сэкономленные средства поехали жить в теплую Индию до лета.
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Консульство горой стало на защиту своих граждан!
Жаль, что американское. Десятки українців застрягли в аеропорту Делі, - пасажир - Цензор.НЕТ 3376
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Лучше посидеть в аэропорту до 5 марта, чем лежать как пассажиры "Боинга", сбитого парашей в Донбассе.
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Главное, чтобы аэропорт Дели (вместе с городом) не начал вдруг превращаться в плазму...
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Особливо вражає "турбота" українського консульства про своїх громадян. Мабуть керуються командою: "Гражданскіх - атсєчь!"
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Совсем как пел Высоцкий во времена моей молодости...

А он мою защиту разрушает
Старую индийскую в момент.
Это смутно мне напоминает
Индо-пакистанский инцидент.
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вот, что надо знать о нашей власти ...им не до проблем людских.
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шо такое снова туроператоры шаоят - или им долги не покрыли
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДесятки украинцев застряли в аэропорту Дели, - пассажир. ФОТО
 
 
 
 
 
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