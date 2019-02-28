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Все про:Донецк (6014) Русский мир (353) Казанский Денис (120)

 Экс-регионал Загоруйко, который радовался "русскому миру" в Донецке, объявлен агентом СБУ и отправлен на подвал, - Казанский. ФОТО

Террористы "ДНР" задержали бывшего руководителя фракции Партии регионов в Донецком облсовете Николая Загоруйко.

Об этом написал в Facebook журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Из Донецка сообщают, что там вчера уехал на подвал Николай Загоруйко. Бывший руководитель фракции Партии регионов в Донецком областном совете. В 2014 году Николай Николаевич перешел на сторону боевиков и в последнее время работал в "ДНР" "директором департамента стратегического анализа и планирования совета министров ДНР". Служил русскому миру верой и правдой, гневно изобличал украинскую военщину и фашизм. Но что-то пошло не так, и Загоруйко объявили врагом и агентом СБУ", - рассказал он.

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Экс-регионал Загоруйко, который радовался русскому миру в Донецке, объявлен агентом СБУ и отправлен на подвал, - Казанский 01

"Как старался, бедняга. И все зря. Не оценили рвения товарищи антифашисты", - добавил журналист.

Экс-регионал Загоруйко, который радовался русскому миру в Донецке, объявлен агентом СБУ и отправлен на подвал, - Казанский 02

Источник: https://censor.net.ua/p3114219
 
   
 Топ комментарии
 
Русский мир пожирает своих адептов... Ничего нового, так и должно быть
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Печально, что террористы судят регионалов - предателей Украины, а не наша власть, которая наполовину из тех же регионалов. И радует,что предателей не любит никто. И очень радует, что Бог всесилен и может так все закрутить, что предатель все равно понесет наказание даже от своих "друзей".
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За что я уважаю русский мир , это за то что режит своих баранов. 😂😂😂😂😂😂😂
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Печально, что террористы судят регионалов - предателей Украины, а не наша власть, которая наполовину из тех же регионалов. И радует,что предателей не любит никто. И очень радует, что Бог всесилен и может так все закрутить, что предатель все равно понесет наказание даже от своих "друзей".
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судят???барышня,идите к плите,жарьте тЮфтели...
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Русский мир пожирает своих адептов... Ничего нового, так и должно быть
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дятлы не учили историю... им некогда было. они Украину кормили... всю! Экс-регионал Загоруйко, который радовался "русскому миру" в Донецке, объявлен агентом СБУ и отправлен на подвал, - Казанский - Цензор.НЕТ 2077
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Они все таки не дикари... Были бы дикарями кидали бы в ямы.
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судя по Семочко, поверю, шо и этот ватан из ихних))))
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Теперь будет заниматься анализами на подвале Экс-регионал Загоруйко, который радовался "русскому миру" в Донецке, объявлен агентом СБУ и отправлен на подвал, - Казанский - Цензор.НЕТ 961
Экс-регионал Загоруйко, который радовался "русскому миру" в Донецке, объявлен агентом СБУ и отправлен на подвал, - Казанский - Цензор.НЕТ 2944
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За что я уважаю русский мир , это за то что режит своих баранов. 😂😂😂😂😂😂😂
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по обе стороны оффшорного фронта действует диалектика седни ты агент кремля, а завтра сбу или наоборот
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По обе стороны офшорного? Т.е. идёт гражданская война, развязанная киевской хунтой?
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Что поделаешь, я всё-таки ознакомился с историей и буднями паРашного братства, славянства и православия...
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ты-лучший и достоин шоколада за свою любознательность
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Так потребление шоколада, особенно - Рошен, позволяет понять, что в Украине агрессия паРаши, а не гражданская война...
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и шо - ты слопал весь шоколад "Рошен" в одну харю?
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Достаточно, чтобы м... чудаков, которые подсовывают фейк о гражданской войне в Украине различать...
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ето у тебя синдром гертмана или дальтонизм, а все оттого, шо ты по ночам не спишь и лазишь, где ни попадя... Екс-регіонала Загоруйка, який радів "русскому миру" в Донецьку, оголошено агентом СБУ та відправлено "на підвал", - Казанський - Цензор.НЕТ 7287
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Наверно и то и другое, потому начинай объяснять, что в Украине идёт гражданская война, а то я после шоколада Рошен ничего не понимаю правильно.
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то-то и оно, обожрался, понимаешь, шоколадом, и ничего не соображая,начинаешь тут приставать к простым громадянам
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сколько их там в подвале? Дайте кайло в руки, пусть гиперлуп строят.
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раися своих не бросает... она их находит и пистит!
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Тхір, докладываю, только при твоей диктатуре пролетариата каждый клоп считает себя главнокомандующим, вершителем судеб и палачем.
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То что не смогли сделать на подконтрольной территории с легкостью происходит на оккупированной,.
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то может им и бойка туда отдать, с шуфричем --одноц парой?
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я так понимаю,когда набутылочные войска уйдут(по разным причинам)с Бамбаса, на подвалах будет сидеть/гнить вся та сепарня,которая не задвусочена нами с 14 го года!
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Каждый борец за рузге мир должен быть готов к переходу на подпольное положение. Ленин сидел, Коба сидел, Загоруйко посидит. Традиция.
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Надо ему помочь написать маляву: Держись чувак!Взрывчатку не нашли? Отлично!
Тебе помогут .... и написать еще парочку таких же Экс-регионал Загоруйко, который радовался "русскому миру" в Донецке, объявлен агентом СБУ и отправлен на подвал, - Казанский - Цензор.НЕТ 8515
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на подвал, это как? когнитивный диссонанс вызывает
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а порошковые экс-регионалы сепаров лелеят и холят
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А скільки "наші" ригобарижні "органи" закрили майданівців і добровольців щось ніхто не озвучує.
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ето покушение на святьіе мощи в кремлевской стене
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У нас сепаратисты во власти, в судах, СБУ. прокуратурах и полиции - на компре будут выполнять любые приказы "укрглаварей".
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Фашик Донецкий‏ @FashDonetsk 27 февр.

Абизяна из батальона сомали жаловалась,казала шо несколько дней назад Хунта ******** прям в блиндаж. В итоге 9 дынырийцев отправились к кабзону и сталину на чай-кофе Мораль: самое сложное в момент рассказа было не улыбаться во весь улыбальник. Мораль 2: зато гитлера увидят
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Надо срочно написать товарищу Сталину о страшной ошибке органов, он во всем разберется и Загоруйко выпустят.
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А потім нам скажуть: бачте, він патріот, давайте обміняєм на якогось сєпара; вони витягнуть свого, а ми отримаємо трояньского козла у себе в городі...
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Пора им уже Медведчука на подвал сажать
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Лучше бы Коля ты оставался врачем или завхозом в больнице Калинина..:)
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"Растёт по чердакам и погребам
Российское духовное величие...
Вот выйдет - и развесит по столбам
Друг друга - за малейшее отличие...".
(И. Губерман, московский поэт-сатирик).
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от лошара......да переезжал бы в Киев тут бы его точно никто пальцем не тронул бы...все ведь свои рыгобарыжные при власти
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЭкс-регионал Загоруйко, который радовался "русскому миру" в Донецке, объявлен агентом СБУ и отправлен на подвал, - Казанский. ФОТО
 
 
 
 
 
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