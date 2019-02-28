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Все про:Германия (3290) Киселев Сергей (1)

 Суд Мюнхена приговорил воевавшего против Украины на Донбассе племянника российского пропагандиста Киселева к 2 годам и 3 месяцам заключения. ВИДЕО+ФОТО

В Германии племянника телеведущего Дмитрия Киселева Сергея Киселева приговорили 28 февраля к двум годам и трем месяцам заключения за подготовку к участию в боевых действиях на востоке Украины.

Как инфорирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент RTVI в Мюнхене из зала суда.

Киселева-младшего обвиняли в подготовке тяжкого преступления, угрожающего государственной безопасности, и в нарушении закона о хранении оружия. По этим статьям ему грозило до десяти лет лишения свободы.

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По версии следствия, в августе 2014 года он прошел боевую подготовку в лагере под Петербургом и учился обращаться с автоматом и пистолетом. Киселев частично признал вину, поэтому гособвинитель, защита и суд договорились, что наказание ограничится сроком в 2-2,5 года лишения свободы.

Суд Мюнхена приговорил воевавшего против Украины на Донбассе племянника российского пропагандиста Киселева к 2 годам и 3 месяцам заключения 01
Фото: RTVI

Линия защиты строилась на том, что среди служащих доказательствами фотографий из Петербурга нет ни одного снимка, где Киселев принимает непосредственное участие в самой военизированной подготовке. Он только позирует там с другими участниками и получает медаль "Имперского легиона".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киселев сам "сдал" племянника немецкой полиции: дело открыли после интервью пропагандиста

В итоге адвокат Киселева попросил дать его подзащитному не больше двух лет, так как тот отказался признавать, что проходил боевую подготовку. Он утверждал, что в Петербурге просто ждал отправки на Донбасс. Обвинение настаивало на сроке в 2 года и 4 месяца.

При вынесении приговора судья отметил, что точно доказать прохождение обвиняемым боевой подготовки не удалось, хотя многое и говорит в пользу этого. Кроме того, судья учел, что у Киселева нет судимости. При вынесении приговора с него сняли обвинение в нарушении закона о контроле над оружием, потому что, по словам судьи, это все равно сильно бы не повлияло на совокупность наказания.

Суд Мюнхена приговорил воевавшего против Украины на Донбассе племянника российского пропагандиста Киселева к 2 годам и 3 месяцам заключения 02

Как известно, дело против Сергея Киселева завели после интервью его дяди, которое вышло весной 2016 года. В нем Дмитрий Киселев упомянул, что его племянник поехал воевать в качестве добровольца, и участвовал в боях "где-то под Горловкой". Весной 2018 года полиция получила европейский ордер на его арест. Киселева-младшего задержали в Болгарии и отправили в Германию.

Суд Мюнхена приговорил воевавшего против Украины на Донбассе племянника российского пропагандиста Киселева к 2 годам и 3 месяцам заключения 03

На этом процессе, который вела баварская прокуратура, рассматривалась только подготовка Киселева к участию в боевых действиях на востоке Украины.

Суд Мюнхена приговорил воевавшего против Украины на Донбассе племянника российского пропагандиста Киселева к 2 годам и 3 месяцам заключения 04

Если Киселева обвинят в участии непосредственно в боевых действиях, то это дело будет вести уже федеральная прокуратура. Он уже далпризнательные показания, что был на Донбассе, но утверждает, что никого не убивал. Его адвокат подтвердил RTVI, что его подзащитный "не совершал никаких зверств". "Это то, от чего он совершенно четко дистанцируется, подчеркивая сам: "Я никогда бы этого не делал"", - добавил защитник.

Суд Мюнхена приговорил воевавшего против Украины на Донбассе племянника российского пропагандиста Киселева к 2 годам и 3 месяцам заключения 05

Расследование в отношении Сергея Киселева власти Германии начали в конце 2017 года. Весной 2018 года полиция получила европейский ордер на его арест. Его задержали в Болгарии и отправили в Германию. Судебный процесс над Киселевым проходит в Высшем земельном суде Мюнхена.

Суд Мюнхена приговорил воевавшего против Украины на Донбассе племянника российского пропагандиста Киселева к 2 годам и 3 месяцам заключения 06
Суд Мюнхена приговорил воевавшего против Украины на Донбассе племянника российского пропагандиста Киселева к 2 годам и 3 месяцам заключения 07
Фото с личной страницы Сергея Киселева в соцсетях

Источник: https://censor.net.ua/p3114198
 
   
 Топ комментарии
 
Пишет Сережа Киселев письмо на родину:
"Дядя, ты - швайне! Отмотаю срок, вернусь домой, язык тебе вырву, гнида болтливая!"
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Раз, два и приговор! У нас бы сидел, в лучшем случае, под домашним арестом и дело закончилось бы пшиком....
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То виходить життя українців так мало коштує в Німеччині, всього лише 2 роки за вбивства українців і можна далі їхати вбивати українців! Навіть за вбивства дикунів на далеких островах дають більше! Україна має заявити протест Німеччині і вимагати видати злочинця в Україну, на території якої він і здійснив ці злочини!
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Благая весть: Суд Мюнхена приговорил воевавшего против Украины на Донбассе племянника российского пропагандиста Киселева к 2 годам и 3 месяцам заключения - Цензор.НЕТ 3707

Евоный дядя "честных" правил
Когда не в шутку занемог
Племяшика "бла-бла" подставил
И лучше выдумать не смог Суд Мюнхена приговорил воевавшего против Украины на Донбассе племянника российского пропагандиста Киселева к 2 годам и 3 месяцам заключения - Цензор.НЕТ 8861 Суд Мюнхена приговорил воевавшего против Украины на Донбассе племянника российского пропагандиста Киселева к 2 годам и 3 месяцам заключения - Цензор.НЕТ 3707

Племянник телеведущего Киселева (Дмитрия, конечно)получил два года тюрьмы за подготовку к войне
Два года, Карл, только за подготовку, а ведь открыто еще второе дело за ведение военных действий в качестве наемника, будучи гражданином Германии (это ж надо быть таким дятлом - принять гражданство Германии и поехать на Дамбас).

 Началось дельце с интервью Киселя головного мозга о подвигах племяшика на дамбасе, на которое обратил внимание представитель полиции в посольстве ФРГ в Украине Суд Мюнхена приговорил воевавшего против Украины на Донбассе племянника российского пропагандиста Киселева к 2 годам и 3 месяцам заключения - Цензор.НЕТ 8861

https://lenta.ru/comments/news/2019/02/28/kiselev/
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не боись!!если из репортажа ты понял то этот срок только для ,,разогрева"а дальше будет больше!!(гораздо больше)тут умеют и судить и засудить тонко и деликатно!!что после большого срока ещё и спасибо скажеш. Племінника російського пропагандиста Кисельова, який воював проти України на Донбасі, засудили у Мюнхені до 2 років і 3 місяців позбавлення волі - Цензор.НЕТ 3784 Племінника російського пропагандиста Кисельова, який воював проти України на Донбасі, засудили у Мюнхені до 2 років і 3 місяців позбавлення волі - Цензор.НЕТ 8063
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так после всех сроков он выйдет убежденным немецким нацистом, другом "нациков" (по выражению дядюшки Димы) из "Азова" Племінника російського пропагандиста Кисельова, який воював проти України на Донбасі, засудили у Мюнхені до 2 років і 3 місяців позбавлення волі - Цензор.НЕТ 3
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Тебе напомнить, например, дело штепы - сколько длилось и чем закончилось?
Может у них и маловато. Зато быстро и реальный срок. У нас же - ровно нихуа.
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Справжній рюзгє- навіть племінника здав!
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Лучше бы отправили в паРашу, такая каторга хуже любой немецкой тюрьмы.
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Пропогандон здав племінничка відмороженого , суперсімейка😁
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Відбуття покарання цього терориста повинно бути в Україні.
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будет два лета германский кисель хлебать
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А после - депортейшн в Украину дальше сидеть?
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Пишет Сережа Киселев письмо на родину:
"Дядя, ты - швайне! Отмотаю срок, вернусь домой, язык тебе вырву, гнида болтливая!"
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"Дядя, ты - швайне! Отмотаю срок, вернусь домой, язык тебе вырву, гнида болтливая!"

...
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Раз, два и приговор! У нас бы сидел, в лучшем случае, под домашним арестом и дело закончилось бы пшиком....
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"Это не я! Меня заставили! Я жертва пропаганды!" - зассал, как жареным запахло. Потом будет доказывать, что автомат пейнтбольный и вообще, это не на Донбассе, а в подмосковье снималось. Гнида. В тюрьме его место. Жаль, что в немецкой. Будет дяде приветы передавать - с любовью и благодарностью на всю оставшуюся жизнь.
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Мало дали этому подонку, за убийства украинцев...
Поэтому выглядит, как поощрение...
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От якби ще й відбував він свій термін в одній з колонії на Західній Україні...
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Хоч щось від алеманців.
Апасля пущай нам его отдадут в Украину, хороший типок для обмена будет. Суд Мюнхена приговорил воевавшего против Украины на Донбассе племянника российского пропагандиста Киселева к 2 годам и 3 месяцам заключения - Цензор.НЕТ 3641
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2 года немного, конечно. Но замуж его там успеют выдать...
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Отличное семейное гнёздышко для фрау Киселёфф.
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племяш пока еще фройлян (я надеюсь) Племінника російського пропагандиста Кисельова, який воював проти України на Донбасі, засудили у Мюнхені до 2 років і 3 місяців позбавлення волі - Цензор.НЕТ 8551
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Суд Мюнхена приговорил воевавшего против Украины на Донбассе племянника российского пропагандиста Киселева к 2 годам и 3 месяцам заключения. ВИДЕО+ФОТО

Респект судебной системе Германии! Нет слов для благодарности!
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Как мало оказывается дают за терроризм.
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ну он же не против немцев воевал , а на стороне кацапского фюрера ..этот карлик один сейчас на весь мир остался ... а вот если бы он против немцев воевал , вот тогда это был бы терроризм ...
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А ви казали що в Україні самий гуманний суд...
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Надо показать фото этого козла нашим освобожденным из плена бойцам, может они видели как он расстреливал пленных.
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пара лет санаторно-курортного режима ничего, десяток миллионов баксов поправят ему моральный ущерб
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Як можна "готуватися" до того що вже йде і в чому ти приймав активну участь? Думаю орку мають з часом трохи добавити рочків з надцять щоб **** не розслаблявся....
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Красавы,у нашего луцика приговор мы бы ждали до нового пришествия.
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Тем, кто ноет, что мало дали. Дали, потому что доказательств мало. Будет больше - добавят. Плюс много добавят за обман суда.
Так что у разведчиков есть около 20 месяцев времени.
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Меня положительно пугает ИИ в лице генератора поэзии - он выдаёт на-гора не только рандом, но и поразительно осмысленные и актуальные генерации. В частности вот это про всяких пропагандонов... для их памфлетов досужий пример (распятые мальчики, снегири и прочая пена) - то, что надо. Как поломанный куст для грызуна. Но иногда случаются и фейлы... вот и сейчас дядя племяннику оказался скунс Племінника російського пропагандиста Кисельова, який воював проти України на Донбасі, засудили у Мюнхені до 2 років і 3 місяців позбавлення волі - Цензор.НЕТ 4846

Племінника російського пропагандиста Кисельова, який воював проти України на Донбасі, засудили у Мюнхені до 2 років і 3 місяців позбавлення волі - Цензор.НЕТ 2069
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А вот о злоключениях срусского кизяка... решил вкусить неоновых пороков ночного города (в Явропах или ещё где) - и случайно забрёл в клуб "Голубая устрица"... и какой-то худосочный гей в бандаже и кожаной полицейской фуражке его это самое... откизячил... да так, что аж яйца оцарапал... Что делать в такой ситуации? Идти к знакомой казачке - добрая душенька пригреет, утешит, водкой напоит и скрепу восстановит...
Вот только страховочный ОДИН РАЗ уже израсходован, так что от кадыровцев теперь подальше надоть...

Племінника російського пропагандиста Кисельова, який воював проти України на Донбасі, засудили у Мюнхені до 2 років і 3 місяців позбавлення волі - Цензор.НЕТ 9180
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Государству надо мутить экстрадицию в Украину для отсидки.
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За участие в бандформированиях надо давать как за серийное убийство. Кол-во жертв доказать невозможно, а цель была именно такая - убить как можно больше. Как-то так!
И ещё в данном случае я бы предложил этого типочка, гражданина Европы, воюющего против Европы, рассматривать как предателя родины и судить за госизмену и посягательство на суверенитет. С принятием во внимение, что козлина принт в Европу из мордора, т.е должен рассматриваться как психбольной и подлежащий соответствующему принудлечению.
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За одні лише фото 2 роки за гратами... Наш суд навіть умовного терміну не дав би..
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Мразь. Не остался жить в "спасенном" Донецке, а удрал. Да не куда-нибудь, а в ГЕРМАНИЮ!
****, мой родной Донецк в руинах из-за этих лицемерных мразей
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСуд Мюнхена приговорил воевавшего против Украины на Донбассе племянника российского пропагандиста Киселева к 2 годам и 3 месяцам заключения. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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