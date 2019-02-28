 Суд Мюнхена приговорил воевавшего против Украины на Донбассе племянника российского пропагандиста Киселева к 2 годам и 3 месяцам заключения. ВИДЕО+ФОТО

Как инфорирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент RTVI в Мюнхене из зала суда.
Киселева-младшего обвиняли в подготовке тяжкого преступления, угрожающего государственной безопасности, и в нарушении закона о хранении оружия. По этим статьям ему грозило до десяти лет лишения свободы.
Линия защиты строилась на том, что среди служащих доказательствами фотографий из Петербурга нет ни одного снимка, где Киселев принимает непосредственное участие в самой военизированной подготовке. Он только позирует там с другими участниками и получает медаль "Имперского легиона".
В итоге адвокат Киселева попросил дать его подзащитному не больше двух лет, так как тот отказался признавать, что проходил боевую подготовку. Он утверждал, что в Петербурге просто ждал отправки на Донбасс. Обвинение настаивало на сроке в 2 года и 4 месяца.
При вынесении приговора судья отметил, что точно доказать прохождение обвиняемым боевой подготовки не удалось, хотя многое и говорит в пользу этого. Кроме того, судья учел, что у Киселева нет судимости. При вынесении приговора с него сняли обвинение в нарушении закона о контроле над оружием, потому что, по словам судьи, это все равно сильно бы не повлияло на совокупность наказания.
Как известно, дело против Сергея Киселева завели после интервью его дяди, которое вышло весной 2016 года. В нем Дмитрий Киселев упомянул, что его племянник поехал воевать в качестве добровольца, и участвовал в боях "где-то под Горловкой". Весной 2018 года полиция получила европейский ордер на его арест. Киселева-младшего задержали в Болгарии и отправили в Германию.
На этом процессе, который вела баварская прокуратура, рассматривалась только подготовка Киселева к участию в боевых действиях на востоке Украины.
Если Киселева обвинят в участии непосредственно в боевых действиях, то это дело будет вести уже федеральная прокуратура. Он уже далпризнательные показания, что был на Донбассе, но утверждает, что никого не убивал. Его адвокат подтвердил RTVI, что его подзащитный "не совершал никаких зверств". "Это то, от чего он совершенно четко дистанцируется, подчеркивая сам: "Я никогда бы этого не делал"", - добавил защитник.
Расследование в отношении Сергея Киселева власти Германии начали в конце 2017 года. Весной 2018 года полиция получила европейский ордер на его арест. Его задержали в Болгарии и отправили в Германию. Судебный процесс над Киселевым проходит в Высшем земельном суде Мюнхена.
Евоный дядя "честных" правил
Когда не в шутку занемог
Племяшика "бла-бла" подставил
И лучше выдумать не смог
Племянник телеведущего Киселева (Дмитрия, конечно)получил два года тюрьмы за подготовку к войне
Два года, Карл, только за подготовку, а ведь открыто еще второе дело за ведение военных действий в качестве наемника, будучи гражданином Германии (это ж надо быть таким дятлом - принять гражданство Германии и поехать на Дамбас).
Началось дельце с интервью Киселя головного мозга о подвигах племяшика на дамбасе, на которое обратил внимание представитель полиции в посольстве ФРГ в Украине
https://lenta.ru/comments/news/2019/02/28/kiselev/
Может у них и маловато. Зато быстро и реальный срок. У нас же - ровно нихуа.
"Дядя, ты - швайне! Отмотаю срок, вернусь домой, язык тебе вырву, гнида болтливая!"
...
Поэтому выглядит, как поощрение...
Апасля пущай нам его отдадут в Украину, хороший типок для обмена будет.
Респект судебной системе Германии! Нет слов для благодарности!
Так что у разведчиков есть около 20 месяцев времени.
Вот только страховочный ОДИН РАЗ уже израсходован, так что от кадыровцев теперь подальше надоть...
И ещё в данном случае я бы предложил этого типочка, гражданина Европы, воюющего против Европы, рассматривать как предателя родины и судить за госизмену и посягательство на суверенитет. С принятием во внимение, что козлина принт в Европу из мордора, т.е должен рассматриваться как психбольной и подлежащий соответствующему принудлечению.
****, мой родной Донецк в руинах из-за этих лицемерных мразей