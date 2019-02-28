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Темы дня: Выборы-2019 Скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Фоторепортаж
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Жизнь без Бени и денег паРашкинских пенсионеров.... Хочеш на Євробачення? ФОТОжабери представили альтернативних учасників конкурсу - Цензор.НЕТ 13

Хочеш на Євробачення? ФОТОжабери представили альтернативних учасників конкурсу - Цензор.НЕТ 5567
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вот что фотошоп всемогущий делает!

то ли дело реальность
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А мне одному кажется что пластичиский хирург у неё тот-же что и *****?!
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Нет ,

просто и у неё и у пластического хирурга одно и то же *****
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Обіцяю. дорогенькі мої:

газ дешевший в два рази,
а Юля - знову дівка, молодша у чотири рази Хочеш на Євробачення? ФОТОжабери представили альтернативних учасників конкурсу - Цензор.НЕТ 7055
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Хочеш на Євробачення? ФОТОжабери представили альтернативних учасників конкурсу - Цензор.НЕТ 7350
" Владимирский централ, ветер северный ... "
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Так вас ждать ? Или шо ?
Нас не ждать ! Гуляйте сами !
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Костатую вместе с Шутом надо было отправить.
И клоуны при деле и Украина цела.
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Жизнь без Бени и денег паРашкинских пенсионеров....

Хочеш на Євробачення? ФОТОжабери представили альтернативних учасників конкурсу - Цензор.НЕТ 5567
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"Пестня об Украине-праститутке" на следующей генассамблее ООН
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а ваш лазарєв не сексдріб'язок, який послали щоб його там пошкодували і дали потриматись за перемогу ?
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Я ж предлагал ее послать на Евровидение под названием SТРАШНА КАZКА. И в спонсоры брать производителей крепкого алкоголя.
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Все ж таки зірки сцени занадто поступаються звйоздам політичного олімпу Хочеш на Євробачення? ФОТОжабери представили альтернативних учасників конкурсу - Цензор.НЕТ 9722
У всіх сенсах поступаються
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Ладно с машиностроением, мягко говоря, напряженка, с фундаментальной наукой, транспортной инфраструктурой...

Но с песнопениями попсово-незатейливыми?!..

Мордатые воровато-недолугие порошенковские чиновники дискредитируют идею украинской государственности! Никакие более-менее толковые специалисты не хотят иметь дела с этим "государством", которое пороховские будкостроители олицетворяют - уже даже артисты говорят "Нет!" кириленкам всяким!..


Евровидение - туфта, но демонстрировать синьо-жовтий прапор в Израиле нужно было бы обязательно! И сотни интересных исполнителей у нас есть. Но это БППшное "государство" всё в сплошной позор превращает!...(
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Хочеш на Євробачення? ФОТОжабери представили альтернативних учасників конкурсу - Цензор.НЕТ 8236бабулю и клоуна даже приклеивать ни к чему не надо было Хочеш на Євробачення? ФОТОжабери представили альтернативних учасників конкурсу - Цензор.НЕТ 8236
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А мне этот певец нравится. И песня у него отличная. Только не забудьте взять у него подписку, чтоб он с ней в Рашу на гастроли не укатил!
Хочеш на Євробачення? ФОТОжабери представили альтернативних учасників конкурсу - Цензор.НЕТ 1750
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Ладно с машиностроением, мягко говоря, напряженка, с фундаментальной наукой, транспортной инфраструктурой...

Но с песнопениями попсово-незатейливыми?!..

Мордатые воровато-недолугие порошенковские чиновники дискредитируют идею украинской государственности! Никакие более-менее толковые специалисты не хотят иметь дела с этим "государством", которое пороховские будкостроители олицетворяют - уже даже артисты говорят "Нет!" кириленкам всяким!..


Евровидение - туфта, но демонстрировать синьо-жовтий прапор в Израиле нужно было бы обязательно! И сотни интересных исполнителей у нас есть. Но это БППшное "государство" всё в сплошной позор превращает!...(
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А причем тут БПП? Общественое телевидинее создавали ЗРАДОФИЛЫ. Или нагадили и в кусты?!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажХочешь на Евровидение? ФОТОжаберы представили альтернативных участников конкурса.
 
 
 
 
 
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