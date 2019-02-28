Редактор Цензор.НЕТ 28.02.19 13:0528.02.19 13:04 Хочешь на Евровидение? ФОТОжаберы представили альтернативных участников конкурса. Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ" Больше фотошопов смотрите здесьИсточник: https://censor.net.ua/p3114197 x Мне нравится 12
нимфеткаАЛСУ
то ли дело реальность
просто и у неё и у пластического хирурга одно и то же *****
газ дешевший в два рази,
а Юля - знову дівка, молодша у чотири рази
" Владимирский централ, ветер северный ... "
Нас не ждать ! Гуляйте сами !
И клоуны при деле и Украина цела.
У всіх сенсах поступаються
Но с песнопениями попсово-незатейливыми?!..
Мордатые воровато-недолугие порошенковские чиновники дискредитируют идею украинской государственности! Никакие более-менее толковые специалисты не хотят иметь дела с этим "государством", которое пороховские будкостроители олицетворяют - уже даже артисты говорят "Нет!" кириленкам всяким!..
Евровидение - туфта, но демонстрировать синьо-жовтий прапор в Израиле нужно было бы обязательно! И сотни интересных исполнителей у нас есть. Но это БППшное "государство" всё в сплошной позор превращает!...(
Но с песнопениями попсово-незатейливыми?!..
Мордатые воровато-недолугие порошенковские чиновники дискредитируют идею украинской государственности! Никакие более-менее толковые специалисты не хотят иметь дела с этим "государством", которое пороховские будкостроители олицетворяют - уже даже артисты говорят "Нет!" кириленкам всяким!..
Евровидение - туфта, но демонстрировать синьо-жовтий прапор в Израиле нужно было бы обязательно! И сотни интересных исполнителей у нас есть. Но это БППшное "государство" всё в сплошной позор превращает!...(