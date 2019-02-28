 Из окна столичной многоэтажки выпал 20-летний военнослужащий Нацгвардии. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор .

Вызов на линию экстренным служб поступил около 7:40.

При себе у погибшего были документы. Прибывшие на место полицейские установили, что парень 1998 года рождения служил в Нацгвардии в звании рядового. Он проживал в квартире 24 на 4 этаже 16-этажного дома по адресу Миропольская, 25. Однако правоохранители сомневаются, что выпал он именно с 4 этажа, поскольку тело погибшего сильно деформировано. Возможно, парень упал с гораздо большей высоты. Также известно, что во время падения парень зацепил и оборвал электрические провода.

На место приехали мать и жена погибшего. Выяснилось, что свадьба была совсем недавно, 9 февраля. Жена говорит, что у ее мужа не было никаких проблем и поводов совершать суицид, а если и были, то он никому о них не рассказывал.

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На месте работает экипаж патрульной полиции, следственно-оперативная группа и "скорая". Полицейские поставили в известность командира погибшего парня. Вскоре он должен прибыть на место происшествия.







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