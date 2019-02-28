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Все про:NASA (72) космос (589) США (14700) Чалый (414) Луна (12)

 NASA заинтересовалось возможностью привлечь украинские предприятия к исследованию Луны, - посольство Украины в США. ФОТО

Посол Украины в США Валерий Чалый и глава NASA Джим Брайденстайн договорились начать подготовку к подписанию межправительственного соглашения об использовании космического пространства в мирных целях.

Директор Национального аэрокосмического агентства США (NASA) Джим Брайденстайн заявил на встрече с послом Украины в США Валерием Чалым, что NASA заинтересовано возможностью привлечь Украину к исследованию Луны, сообщила 27 февраля пресс-служба украинского посольства в США в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Был обсужден широкий спектр вопросов сотрудничества в области исследования космического пространства в мирных целях и активизации двустороннего диалога в этой сфере, в том числе в рамках соответствующей украинско-американской рабочей группы, созданной в мае 2016 года", – сказано в сообщении.

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Чалый и Брайденстайн достигли договоренности о подготовке к подписанию межправительственного соглашения о сотрудничестве и использовании космического пространства в мирных целях.

"Джим Брайденстайн выразил благодарность за поддержку Украиной космических инициатив NASA. Подчеркнул заинтересованность в привлечении украинских предприятий к реализации проектов в сфере исследования Луны. Стороны отметили значительные перспективы углубления двустороннего сотрудничества, отметив положительные примеры украинско-американского взаимодействия в космической сфере, одним из которых является проект Antares", – добавили в посольстве. 

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NASA заинтересовалось возможностью привлечь украинские предприятия к исследованию Луны, - посольство Украины в США 01
NASA заинтересовалось возможностью привлечь украинские предприятия к исследованию Луны, - посольство Украины в США 02

Источник: https://censor.net.ua/p3114150
 
   
 Топ комментарии
 
вы бы нашу Кончу заспу исследовали!)))
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лучше не надо
а то офигеете от того, как быстро ваши деньги окажутся в оффшорах ))
можете в принципе сразу переводить в панаму на счета укр чиновников)))
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вы бы нашу Кончу заспу исследовали!)))
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Напевне,це там сконцентрована "темна матерія",яку не може знайти ні САП,ні ГПУ,ні Труба.Мо НАСА потягне?Чи краще ФБР+ЦРУ?
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Ты в той статье про 50 лет не понял слова "статус-кво"?
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Ну разве что за ваши бабки и с перспективой выселить туда крыс украинских.А то мы скоро с этими крысами сами как лунатики станем
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вах...проследите за рогожкиным.не дай бог удар схватит
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лучше не надо
а то офигеете от того, как быстро ваши деньги окажутся в оффшорах ))
можете в принципе сразу переводить в панаму на счета укр чиновников)))
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Это надо же - NASA через офшоры работает!!!!!!!!!
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судя по фото Чалый уже представил себя в скафандре на Луне
NASA заинтересовалось возможностью привлечь украинские предприятия к исследованию Луны, - посольство Украины в США - Цензор.НЕТ 1405
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Взаимодействие в передовых областях науки и техники. Это позволит и кадры сохранить и быть на передовых рубежах науки и техники.
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Во как мокшей плющит от всего положительного для Украины!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныNASA заинтересовалось возможностью привлечь украинские предприятия к исследованию Луны, - посольство Украины в США. ФОТО
 
 
 
 
 
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