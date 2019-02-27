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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взрывчатка (630) Мариуполь (3614) оружие (3659) Нацполиция (9006)

 Автомат, 2 пистолета, автомат-пулемет, 2 гранатомета, 10 гранат, 4 кг пластида и более 6 тыс. патронов, - Нацполиция изъяла арсенал из гаража в Мариуполе. ФОТОрепортаж

В арендованном гараже работники следственного управления ГУНП в Донецкой области совместно с сотрудниками управления "К" Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области изъяли оружие, гранатометы, автомат-пулемет, взрывчатку и больше 6000 патронов.

По имеющейся оперативной информации по факту хранения опасных предметов следователями областного главка полиции было начато уголовное производство по ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

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Сегодня при проведении санкционированных мероприятий в гаражном помещении в Кальмиусском районе Мариуполя правоохранители обнаружили автомат, 2 пистолета, автомат-пулемет, 2 гранатомета, 10 гранат, 4 килограмма пластида и более 6000 патронов различного калибра.

Сейчас с владельцем гаража проводятся следственные действия. Установлено, что он был арендован 30-летним жителем, который в настоящее время скрывается в стране-агрессоре.

Полицейским предстоит установить происхождение арсенала и конечную цель его хранения.

Также смотрите: Правоохранители на Луганщине выявили оружие и боеприпасы, спрятанные задержанным ранее местным жителем. ФОТОрепортаж

Автомат, 2 пистолета, автомат-пулемет, 2 гранатомета, 10 гранат, 4 кг пластида и более 6 тыс. патронов, - Нацполиция изъяла арсенал из гаража в Мариуполе 01
Автомат, 2 пистолета, автомат-пулемет, 2 гранатомета, 10 гранат, 4 кг пластида и более 6 тыс. патронов, - Нацполиция изъяла арсенал из гаража в Мариуполе 02
Автомат, 2 пистолета, автомат-пулемет, 2 гранатомета, 10 гранат, 4 кг пластида и более 6 тыс. патронов, - Нацполиция изъяла арсенал из гаража в Мариуполе 03
Автомат, 2 пистолета, автомат-пулемет, 2 гранатомета, 10 гранат, 4 кг пластида и более 6 тыс. патронов, - Нацполиция изъяла арсенал из гаража в Мариуполе 04

Также смотрите: В Мариуполе из гаража изъят арсенал с оружием, похищенным из луганского отделения полиции в 2014 г., - Нацполиция. ФОТО

Автомат, 2 пистолета, автомат-пулемет, 2 гранатомета, 10 гранат, 4 кг пластида и более 6 тыс. патронов, - Нацполиция изъяла арсенал из гаража в Мариуполе 05
Автомат, 2 пистолета, автомат-пулемет, 2 гранатомета, 10 гранат, 4 кг пластида и более 6 тыс. патронов, - Нацполиция изъяла арсенал из гаража в Мариуполе 06
Автомат, 2 пистолета, автомат-пулемет, 2 гранатомета, 10 гранат, 4 кг пластида и более 6 тыс. патронов, - Нацполиция изъяла арсенал из гаража в Мариуполе 07
Автомат, 2 пистолета, автомат-пулемет, 2 гранатомета, 10 гранат, 4 кг пластида и более 6 тыс. патронов, - Нацполиция изъяла арсенал из гаража в Мариуполе 08

Также читайте: Контрактника, торговавшего оружием из зоны ООС, приговорили к 3 годам лишения свободы, - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/p3114112
 
 
 Топ комментарии
 
- Я дам вам парабеллум. А также два РПГ и калаш, - сказал Остап.
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Вот болваны,держали бы этот арсенал в разобраном на запчасти виде и никаким бы оружием этот арсенал не считался.Нас сегодня заверили в этом наше родное СБУ.Думаю что ихнее определение в Украине да что-то значит.
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Интересное название для АКСУ -- "автомат-пулёмёт... Ну, прямо, "масло-масленое"... Где вас, таких "умников", "откапывают"?...
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- Я дам вам парабеллум. А также два РПГ и калаш, - сказал Остап.
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Во, яка проблема. А тут хтось зі свинарчуком...
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Вот болваны,держали бы этот арсенал в разобраном на запчасти виде и никаким бы оружием этот арсенал не считался.Нас сегодня заверили в этом наше родное СБУ.Думаю что ихнее определение в Украине да что-то значит.
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Там если устроить рейд с вскрытием всех подряд гаражей и сараев, ещё и не такое найдёшь.
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Эдмонд, это название ничем не отличается от твоих статей... Разница только в одном - автор под ЭТИМ - не подписывается...
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Це кулемет, який стріляє автоматично. Карабіни також бувають автоматичними...
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А існують кулемети "неавтоматичні"? Бажано-б, на них глянуть... Мабуть, це , як "пісюн одноразовий"...
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пришли другие времена. раньше были ""хлеб, золото, наган."
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Интересное название для АКСУ -- "автомат-пулёмёт... Ну, прямо, "масло-масленое"... Где вас, таких "умников", "откапывают"?...
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Ну вот, а ты говорил..
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Всё разобрано, значит как сегодня заявило СБУ это вовсе не оружие, а лишь запчасти к нему, т.е. состава преступления нет.
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Господаря вже виявили? То треба йому дати героя уркаїни. За те, що зберегли для держави зброю. Чим ці діячі гірші за свинарчуків? Он свинарчука молодшого вже виставляють героєм. За те, що крав у ворога запчастини, які його батько не спромігся виготовляти в Україні. Те, що вони не підходять, та негодні, то пусте.
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Вы себе представляете что при запрете оружия для населения продают калаши,как пирожки,на базарах но без бойка.По опредилению наших силовиков и Закону это не оружие и его приобритение не является нарушением ими же придуманого Закона.Ну а завтра куплю боек что тоже не является оружием и не подпадает ни под какую статью Закона Украины так как боек не является оружием да и продавец не может являтся торговцем оружия.
Вот так пытаются выгородить уродов ********** миллиарды от наших ВСУ да и выгораждывают их те кто должен был эти аферы присеч на корню еще как минимум три года назад.
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Пистолет-пулемет - это, грубо говоря, автомат, стреляющий очередями пистолетными патронами.
А что такое "автомат-пулемет"!?
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Я такій термін вже зустрічав. З логіки, мабуть, автоматична зброя, що використовує не пістолетний патрон. Думаю, щось під проміжний патрон. Дивна термінологія.
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Ну это как девка-минетчица строчит. типа Анки.
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а ещё там было мыло, керосин и спички. Нормальный хозяйственный мужик. Всем рекомендую.
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автомат-пулемет, вероятно, автомат, купленный по цене пулемета )
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так где автомат пулемет? а пистолет-гаубица тоже была с "рожками"? журналист ты в армии служил или откосил?
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"Автомат-пулемет",це сильно.
Редактори Цензора (як і завжди в темах про зброю) наперділи в калюжу
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАвтомат, 2 пистолета, автомат-пулемет, 2 гранатомета, 10 гранат, 4 кг пластида и более 6 тыс. патронов, - Нацполиция изъяла арсенал из гаража в Мариуполе. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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